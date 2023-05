Outils à main pour la boîte à outils Essential Home

Ce guide d’achat complet couvre les outils à main dont vous avez besoin pour une boîte à outils domestique efficace. Outils à main, quincaillerie, équipement de sécurité, etc.

Les tuyaux éclatent, les fils se croisent, les toilettes se bouchent. Ça arrive. Étant donné qu’une maison a des milliers de pièces mobiles, certaines sont vouées à s’encrasser de temps en temps. Mais vous pouvez vous assurer que les petits problèmes ne deviennent pas de gros problèmes en agissant rapidement et de manière décisive dès la première goutte, zap ou gargouillis.

Bien sûr, vous ne pouvez pas courir à la rescousse si vous n’avez pas les bons outils à portée de main. Nous examinons ici quelques éléments essentiels pour vous aider à gérer presque toutes les situations d’urgence et peuvent vous inspirer à vous attaquer à des améliorations de la maison plus complexes.

Les outils à main les plus essentiels

En un clin d’œil, vous pourriez dépenser des milliers de dollars pour acheter tous les outils et gadgets les plus récents et les plus performants pour créer une boutique vraiment géniale. Bien sûr, ce serait exagéré pour la plupart des propriétaires qui veulent juste pouvoir s’occuper de petits travaux autour de la maison.

Pour acheter un assortiment d’outils à main qui vous donnera un bon départ dans des projets de réparation ou d’amélioration de la maison, il suffit d’environ une centaine de dollars. En bout de ligne, vous pouvez vous débrouiller avec quelques poignées d’outils pour la mise en page, la coupe, la fixation et la finition.

Si vous avez déjà passé quelques minutes à parcourir le département des outils d’une quincaillerie, vous savez qu’il existe un outil conçu pour presque tous les usages possibles. En sélectionner quelques-unes appropriées peut être écrasant. Ceux présentés ici devraient figurer sur votre liste « Acheter en premier ». Après cela, vous pouvez envisager les outils et fournitures mentionnés plus loin.

Règle numéro un pour l’acheteur d’outils : Ne lésinez pas sur la qualité. Rien n’est plus frustrant qu’une pointe de tournevis qui se déforme sous la pression ou qu’une clé à molette qui ne s’ajuste pas. Il vaut la peine de dépenser quelques dollars supplémentaires pour des outils de qualité supérieure, faciles à manipuler et suffisamment durables pour durer longtemps.

Un Clé à molette de 8 pouces est de bonne taille pour tourner les écrous et les boulons de petite à moyenne taille. Envisagez d’obtenir une deuxième taille plus grande plus tard. Environ 8 $.

Les mâchoires de Pince à rainure et languette de 12 pouces ont un large ajustement, leur permettant de saisir n’importe quoi, des petits clous ou fils aux gros tuyaux. Environ 14 $.

Savoir où les éléments de charpente sont cachés derrière les murs et les plafonds est essentiel pour de nombreux projets domestiques, en particulier lors de la suspension d’objets. Faites simplement glisser un détecteur de montants électronique sur la surface et des lumières clignotantes signalent les emplacements des montants et des solives de plafond. Environ 20 $.

UN marteau à bec courbé est peut-être le plus basique de tous les outils. Le poids de la tête varie de 7 à 28 onces. Achetez-en un qui est agréable à tenir et confortable à balancer. Un modèle de 16 onces avec une face légèrement convexe est standard. Environ 16 $.

UN pinceau avec des poils synthétiques applique tous les types de peintures ; un avec des poils naturels fonctionne uniquement avec des peintures à l’huile/alkyde. Choisissez des poils longs qui s’évasent uniformément aux extrémités. Environ 7 $.

Couteaux à mastic sont assez bon marché pour acheter quelques tailles – une lame de 1 pouce pour remplir les fissures et les petits trous et une lame plus grande de 3 pouces de large pour les gros trous. Les lames doivent être droites mais flexibles. Environ 4 $ chacun.

Choisir tournevis avec des poignées confortables et des matériaux de première qualité. Achetez plusieurs tailles, avec des lames plates et de style Phillips. Lors de l’utilisation, assurez-vous que la lame est bien ajustée dans la fente de la vis. Environ 20 $ pour un ensemble.

Un rétractable Ruban à mesurer de 25 pieds par 1 pouce avec un verrou de pouce pour la lame se manipule facilement et est assez long pour la plupart des travaux. Environ 10 $.

UN niveau de torpille s’intègre parfaitement dans une boîte à outils et fonctionne bien pour niveler les appareils, les étagères et les images. Une bande de bord magnétique est une fonctionnalité pratique. Environ 11 $.

La lame tranchante comme un rasoir d’un couteau tout usage coupe tout, des cloisons sèches au carton et se remplace facilement lorsqu’il devient terne. Celui avec une lame rétractable est le type le plus sûr. Environ 6 $.

Matériel à garder sous la main

Gardez quelques types de matériel peu coûteux à portée de main pour les petits travaux. Ceux-ci devraient inclure :

Vis à terrasse galvanisées

Vis à cloison sèche

Manches extensibles

Molly boulons

Attaches de type parapluie

Rondelles de robinet

Rondelles et écrous réguliers

Ongles de finition

Vous voudrez peut-être aussi avoir un collier de serrage pour les réparations de plomberie d’urgence et, si vous avez un vieux panneau électrique à fusibles, des fusibles de rechange.

Équipement de sécurité de base

Assurez-vous que votre collection d’outils comprend également :

Une bonne paire de lunettes ou de lunettes de sécurité pour protéger vos yeux lorsque vous utilisez des outils électriques ou des outils qui impliquent de frapper un objet (un marteau et un burin, par exemple).

Un casque de sécurité si vous travaillez avec un partenaire dans un espace exigu ou si des chutes d’objets pourraient vous frapper.

Protège-oreilles lorsque vous travaillez avec des machines bruyantes.

Quelques jetables poussière masques lorsque vous effectuez des travaux particulièrement sales ou travaillez avec de l’isolant, et un respirateur qui est approuvé pour filtrer les polluants que vous manipulerez, qui peuvent inclure la poussière, les fibres et les vapeurs nocives.

Gants de travail en cuir pour protéger vos mains des rayures et des éclats, et des gants en caoutchouc lors de la manipulation de produits chimiques caustiques.

Un bien trousse de premiers secours où vous pouvez le trouver rapidement en cas d’urgence.

Devriez-vous le faire vous-même ?

C’est l’heure d’un test de réalité ? Avant de vous lancer dans un projet de réparation domiciliaire, demandez-vous si vous avez le temps, la patience, les outils et les capacités nécessaires pour gérer le projet. S’il manque l’un de ces ingrédients, il vaut mieux faire appel à un professionnel.

Si, par exemple, vous devez acheter ou louer des outils supplémentaires, la dépense supplémentaire peut consommer les économies réalisées en faisant le travail vous-même. Et le fait que vous ne possédiez pas déjà un outil particulier signifie que vous n’êtes probablement pas très familier avec son utilisation, ce qui peut conduire à des résultats désastreux.

Évaluez de manière réaliste le degré de savoir-faire nécessaire pour un résultat réussi et tenez compte de la difficulté et du danger du travail. Si vous êtes un bricoleur passionné, voici une liste d’outils supplémentaires à considérer pour l’achat :

Un clé polygonale réglable a des mâchoires qui mettent l’hexagone sur un écrou. Ces clés sont disponibles en trois tailles et peuvent maîtriser presque tous les cas d’écrous.

UN tournevis sans fil éclairé apporte un nouvel éclairage sur une vieille idée : plus besoin de visser dans le noir.

UN aide de plombier libère la plupart des bouchons de vidange tenaces.

UN multimètre ou ohmmètre est un testeur facile à utiliser pour de nombreux types de problèmes électriques.

Pince à bec long, ou pince à bec effilé sont utiles pour établir des connexions filaires et pour une variété d’autres tâches ménagères.

Ruban électrique enveloppe les connexions de fils, relie les fils et sert de barrière de sécurité.

Écrous de fil tournez sur les extrémités des connexions de fil pour une prise solide et sûre.

Coupe-fils/dénudeurs sont indispensables pour enlever l’isolant des fils électriques et couper les fils à longueur.

UN clé à pipe saisit les tuyaux difficiles à tourner ; deux sont nécessaires pour de nombreux emplois.

Papier abrasif et laine d’acier sont essentiels pour bien faire les travaux de finition. Commencez toujours par une qualité suffisamment grossière pour éliminer l’excès de matériau, puis travaillez jusqu’à l’abrasif le plus fin (plus le numéro de grain est faible, plus l’abrasif est grossier).

Papiers abrasifs sont coupés pour s’adapter aux ponceuses et peuvent s’enrouler autour des blocs de ponçage.

Blocs abrasifs en mousse varient de texture fine à grossière.

Au-delà des bases

Lorsqu’il est temps d’étendre davantage les capacités de votre boîte à outils, pensez à ces ajouts :

UN marteau de charpente, 20 à 33 onces avec une face gaufrée, convient mieux aux constructions lourdes mais nécessite un bras fort pour se balancer. Les poignées peuvent être en bois, en acier ou en matériaux composites. À moins que vous ne prévoyiez de faire beaucoup de clouage, un manche en bois convient parfaitement.

UN perceuse-visseuse sans fil à vitesse variable perce des trous dans le bois, le métal et le plastique; enfonce des vis ; et s’occupe d’une variété d’autres tâches, du mélange de la peinture au polissage de la voiture. Un modèle réversible de 9,6 volts est un bon choix. Achetez une batterie supplémentaire qui peut se recharger pendant que vous travaillez, ainsi que des jeux de forets, de mèches pilotes et de pointes de tournevis.

UN lampe de travail portative aide aux réparations du grenier, du sous-sol et après la tombée de la nuit ; un fluorescent n’a pas de filament qui se brise lorsque la lumière est ébranlée.

UN scie à main polyvalente est utile pour les travaux de coupe de bois limités.

UN scie à métaux est pratique pour couper le métal.

Pinces, de différentes tailles, peut fixer le travail sur une table de travail ou serrer des objets à réparer ; les pinces de type grip sont particulièrement faciles à utiliser.

Cisailles à usage intensif coupera le revêtement ou le revêtement de sol en vinyle, le treillis métallique et les feuilles de métal de faible épaisseur.

UN agrafeuse permet d’installer rapidement l’isolant et d’autres travaux de fixation domestiques.

Accueil Organisation des outils

Pour garder les outils en bon état de fonctionnement et où vous pouvez les trouver, rangez-les dans une boîte à outils. Assurez-vous de choisir une boîte à outils adaptée à vos outils ; un commode à trois tiroirs en acier est un choix robuste et idéal pour contenir de nombreux petits outils à main tels que des clés, des tournevis, etc. (environ 75 $).

Pour les gros outils, pensez à un récipient en polypropylène de style bac avec compartiments de rangement.

Un choix léger et abordable pour transporter des outils dans la maison est un sac à outils en polyester.

Un classique ceinture à outils en cuir étuis essentiels à portée de main afin que vous puissiez passer plus de temps à travailler et moins de temps à suivre vos outils. Gants, petits outils et attaches se rangent dans des pochettes ; un mètre ruban se glisse dans une poche avant ; un marteau est suspendu à une boucle latérale.

