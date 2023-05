Les meilleures mesures de sécurité à domicile — en chiffres

Ce guide de prise de décision, basé sur les données, vous aidera à faire des choix judicieux en matière de produits et de mesures de sécurité résidentielle.

La sécurité à domicile a parcouru un long chemin depuis l’époque des pênes dormants et des serrures à chaîne.

Qu’il s’agisse de dissuader le vol ou de vous permettre de récupérer plus facilement des objets volés, les produits de sécurité d’aujourd’hui peuvent aider à protéger votre maison mieux que jamais et avec une commodité optimale.

Mais à quel point sont-ils essentiels ?

Ici, nous allons voir comment les produits de sécurité domestique se comparent aux statistiques sur la criminalité, en explorant leur valeur en chiffres.

L’efficacité des systèmes de sécurité à domicile

L’essentiel est que les systèmes de sécurité à domicile sont efficaces.

Selon une étude scientifique évaluée par des pairs menée par l’Université de Caroline du Nord à Charlotte en collaboration avec le FBI, une maison avec un système de sécurité est 270% moins susceptible d’être cambriolée qu’une maison sans système de sécurité.

Cette étude a interrogé 422 criminels incarcérés. Sur ces 422 personnes, 83 % ont déclaré qu’elles vérifieraient si une propriété ciblée avait une alarme installée et 60 % ont déclaré qu’elles chercheraient une cible différente si c’était le cas.

L’étude a prouvé que même le soupçon d’un système de sécurité domestique incitait les cambrioleurs à chercher une cible différente.

Mais les autocollants de fenêtre et les panneaux de jardin ne suffisent pas. Vous avez besoin d’un système qui peut vous aider au cas où quelqu’un ignorerait ces avertissements et tenterait d’entrer dans votre maison.

La grande majorité des cambriolages sont des crimes impulsive. Les cambrioleurs ouvrent une porte ou fracassent une fenêtre, attrapent ce qui est en vue et s’enfuient. Ces criminels ne veulent pas être vus ou remarqués. Une soudaine explosion de son provenant d’un système de sécurité installé peut les faire fonctionner.

Les alarmes sont efficaces en raison de l’attention qu’elles attirent sur votre maison. Pensez à une alarme de voiture dans un parking. Si vous en entendez un se déclencher, vous regardez instinctivement dans cette direction. L’alarme d’un système de sécurité fera la même chose. Cela incitera également les voisins à regarder et attirera davantage l’attention sur le cambrioleur.

Un système qui comprend des détecteurs de mouvement, des caméras et d’autres dispositifs de sécurité à domicile est encore plus efficace qu’un système avec juste une sirène. Comme le montre l’étude de l’UNC Charlotte, même la présence d’un système de sécurité (ou d’une documentation suggérant qu’il y en a un) vaut mieux que rien.

Comment les criminels ciblent les points d’entrée

Lorsque vous protégez les points d’entrée les plus évidents de votre maison, vous en faites une cible moins désirable pour les voleurs

Étant donné que 90 % des cambrioleurs entrent dans une maison par une porte, une caméra de sécurité extérieure ou un capteur de porte est votre meilleure première ligne de défense. Il déclenchera une alerte lorsque la porte est forcée et activera le reste du système de sécurité.

Un autre 6% des cambrioleurs entrent par les fenêtres, la plupart du temps après les avoir brisées. Qu’une fenêtre soit ouverte ou brisée, les capteurs de fenêtre détectent les vibrations et déclenchent le système de sécurité de la même manière qu’un capteur de porte.

Les autres 4% des cambrioleurs entrent par un mur ou par un plafond.

Avec des capteurs activés par le mouvement dans les parties communes de la maison, vous pouvez toujours détecter ces criminels une fois qu’ils sont entrés.

Comment l’emplacement affecte la sécurité

Les taux de criminalité varient selon la ville et l’état. Statistiquement parlant, une personne qui vit au milieu de nulle part est moins susceptible d’être ciblée qu’une personne qui vit au milieu d’une ville, simplement en raison du nombre de personnes qui passent. Cependant, la maison au milieu de nulle part n’a pas de voisins à surveiller, alors que la maison en ville est entourée de voisins.

Selon le FBI, il y a en moyenne 4,9 cambriolages pour 1 000 habitants dans les zones métropolitaines. Ce nombre tombe à 4 cambriolages pour 1 000 habitants dans les comtés en dehors des zones métropolitaines.

La différence peut sembler minime, mais répartie sur des centaines de milliers de personnes, elle représente une diminution significative de la criminalité.

Cependant, que vous viviez dans une grande ville ou dans un hameau rural, un système de sécurité fait la différence.

Produits supplémentaires qui améliorent la sécurité

Bien que ces appareils de sécurité intelligents n’aient pas fait l’objet des mêmes études qu’un système de sécurité domestique global, chaque appareil offre des fonctionnalités qui ne font qu’amplifier les capacités d’un système traditionnel :

Des caméras de sécurité

Les caméras de sécurité remplissent une double fonction lors de la protection de votre maison. Non seulement ils incitent les criminels à réfléchir à deux fois avant d’entrer par effraction, mais ils vous fournissent des séquences vidéo à remettre à la police en cas d’effraction.

Une caméra de sécurité extérieure aide à capturer le véhicule d’un cambrioleur potentiel à son approche. Une caméra de sécurité intérieure, placée au bon angle, peut vous assurer de toujours voir le visage d’un voleur lorsqu’il entre dans votre maison.

Combinez un détecteur de mouvement avec une caméra de sécurité (de nombreuses caméras en sont équipées) et il commencera automatiquement à enregistrer lorsqu’il détecte un mouvement. Les meilleures caméras de sécurité sont connectées au Wi-Fi de votre maison, ce qui vous permet de vérifier le flux en direct à tout moment et de n’importe où sur votre téléphone.

Serrures de porte intelligentes

Selon le FBI, 50% de tous les cambrioleurs entrent par une porte non verrouillée. L’horaire chargé de la vie quotidienne fait qu’il est facile d’oublier de verrouiller vos portes, mais les serrures de porte intelligentes vous permettent de ne pas vous en soucier.

La plupart des serrures intelligentes se verrouillent automatiquement après 30 secondes. Cela signifie que même si vous oubliez de verrouiller votre porte, elle se verrouillera pour vous.

Les serrures intelligentes se connectent également à votre système Wi-Fi et vous donnent un accès à distance, afin que vous puissiez les gérer de n’importe où et à tout moment. Les serrures de porte intelligentes peuvent également être connectées à un système de sécurité domestique plus important. Lorsque le système le déclenche, la porte lancera le verrou.

Lumières LED intelligentes

La grande majorité des cambriolages ont lieu en l’absence de personne. La raison est simple : selon l’endroit, un cambriolage alors que quelqu’un se trouve dans la maison transforme le crime d’une accusation d’introduction par effraction en une accusation de vol qualifié. Ce dernier est passible d’une peine plus longue et de peines plus sévères.

Vous pouvez facilement donner l’impression que quelqu’un est à la maison avec des lumières LED abordables et programmables. Ces lumières peuvent être programmées pour s’allumer et s’éteindre dans toute la maison à différents moments pour donner l’illusion d’une occupation.

Contrairement aux lampes halogènes ou aux ampoules fluorescentes, les LED consomment peu d’énergie, elles n’augmenteront donc pas votre facture d’énergie.

Les LED intelligentes sont également pratiques, car vous pouvez les contrôler avec un assistant IA ou à distance via votre téléphone sans jamais toucher à un interrupteur. De plus, avec un hub de maison intelligente, comme celui que votre fournisseur de services Internet local peut offrir, il est facile de mettre en place des « règles ». Par exemple, lorsqu’un mouvement est détecté, le téléviseur et les lumières de chaque pièce peuvent s’allumer et vous pouvez recevoir un SMS sur l’activité.

Produits pour augmenter la sécurité du porche

L’avènement des achats en ligne a augmenté le nombre de vols de colis dans les porches. Une enquête auprès de 1 000 personnes a révélé que 31 % avaient subi le vol d’un colis depuis leur porche. Cependant, vous pouvez ajouter des appareils à votre système de sécurité domestique qui inciteront les gens à réfléchir à deux fois avant de saisir votre dernière livraison.

Caméras de sonnette. Les caméras de sonnette sont des sonnettes intelligentes qui sont connectées au système Wi-Fi de votre maison. Lorsque quelqu’un sonne à la porte (ou même passe devant le détecteur de mouvement), vous recevez une notification sur votre téléphone. De là, vous pouvez parler à votre visiteur. S’il s’agit d’un livreur, vous pouvez lui demander de cacher le colis hors de vue de la route. De nombreuses caméras de sonnette enregistrent la vidéo, donc si quelqu’un s’approche de chez vous et s’enfuit avec un colis, vous aurez des séquences vidéo à remettre à la police. Pour en savoir plus, consultez Sécurité à domicile pour les personnes vivant seules.



Lumières activées par le mouvement. Certains des moyens de dissuasion les plus efficaces pour les criminels sont les lumières. En installant des lumières activées par le mouvement sur votre porche, vous garantissez que personne ne peut s’approcher de votre maison dans l’obscurité. Vous pouvez également configurer un message préenregistré à lire lorsqu’un mouvement est détecté. Cela peut dire tout ce que vous voulez, mais un message qui demande à quelqu’un si vous pouvez l’aider et donne l’impression que quelqu’un est à la maison est souvent l’option la plus efficace. Vous pouvez également avertir les visiteurs qu’ils sont filmés.

Coûts par rapport à la valeur des systèmes de sécurité

Selon les données du FBI, l’effraction moyenne entraîne une perte de biens personnels de 2 361 $. Pourtant, pour de nombreuses personnes, le principal obstacle à l’achat d’un système de sécurité domestique est le coût.

Un système de sécurité peut nécessiter des coûts d’équipement initiaux, et les systèmes surveillés nécessitent un abonnement mensuel. Cependant, de nombreux systèmes intègrent le coût de la location de l’équipement dans les frais d’abonnement. Et vous pouvez trouver des forfaits qui rendent le service plus abordable, comme le regrouper avec votre service de télévision par câble ou Internet.

Lorsque votre maison est cambriolée, vous perdez plus que de simples biens. Vous perdez la tranquillité d’esprit et le sentiment de sécurité que procure votre maison. Un système de sécurité domestique peut aider à empêcher que cela ne se produise ou à restaurer ce sentiment de sécurité si c’est le cas. Bien qu’un système de sécurité domestique ne puisse pas être efficace à 100 % pour prévenir les cambriolages, il est très efficace pour réduire le risque que votre maison soit ciblée.

Patrick Hearn est un rédacteur technologique indépendant basé à Atlanta pour Accueil Xfinityqui a rempli sa propre maison de produits de sécurité intelligents.

