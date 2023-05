La meilleure façon de stocker les lumières de Noël

Lorsqu’il est temps de décorer avec des lumières de Noël, rien ne peut être plus frustrant que de devoir démêler un réseau de guirlandes lumineuses avant de pouvoir commencer. Lorsque cela se produit, le problème, bien sûr, est généralement né à la fin de la saison d’éclairage des fêtes précédente, lorsque les lumières ont été démontées et rangées.

Voici quelques conseils pour vous faciliter la vie lors de la prochaine saison d’éclairage :

Vérifiez les guirlandes lumineuses pour les ampoules cassées ou défectueuses à la fin de la saison, quand ils sont encore étirés. Il suffit de les brancher et de rechercher les ampoules mortes. Si vous trouvez une ampoule occasionnelle qui ne fonctionne pas, essayez de la remuer et de la tordre légèrement pour la faire fonctionner à nouveau. Si cela ne suffit pas, placez un petit morceau de ruban adhésif sur le fil à côté de chaque ampoule morte pour identifier son emplacement. Débranchez ensuite les guirlandes lumineuses et remplacez les ampoules défectueuses ou manquantes. Vous pouvez acheter un testeur de lumière de Noël bon marché sur Amazon.

Si des longueurs entières de guirlandes lumineuses ne fonctionnent pas, le problème vient d’un fusible ou d’un fil. Si vous ne pouvez pas réparer vos guirlandes lumineuses, donnez-les à une association caritative. Ne les emballez pas pour les traiter l’année prochaine !

Enroulez les guirlandes lumineuses—ne vous contentez pas de les enrouler et de les remettre dans leurs boîtes d’origine. Plusieurs produits sont disponibles en ligne pour vous faciliter la tâche, ou vous pouvez fabriquer vos propres enrouleurs.

Par exemple, vous pouvez enrouler des lumières d’intérieur autour de cintres ou fabriquer un simple enrouleur en découpant une fente en forme de V sur les côtés opposés d’un morceau de carton de 8 x 10 pouces. Débranchez simplement toutes les connexions de bout en bout et enroulez une ficelle par enrouleur en carton.

Pour les éclairages intérieurs et extérieurs, vous pouvez acheter des enrouleurs, des bobines et des bobines en plastique dans le commerce. Par exemple, le simple enrouleur en plastique présenté ici coûte moins de 7 $ en ligne sur Amazon et fait fonctionner rapidement une guirlande lumineuse.

Pour une réponse plus complète, vous pouvez acheter des enrouleurs et des bobines en carton ou en plastique qui s’insèrent dans des conteneurs de stockage. Quelques exemples sont présentés sur cette page—cliquez simplement sur les photos si vous voulez les acheter sur Amazon. Pour les très longues cordes, vous pouvez même utiliser un petit enrouleur de tuyau d’arrosage.

Attention aux guirlandes lumineuses. Ils ne sont pas très résistants. Il en faut peu pour les rendre inutilisables. Veillez à ne pas casser ou desserrer les ampoules ou à ne pas casser les fils lorsque vous les enroulez.

