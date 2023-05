Guide d’achat HDTV – Les bases

Si vous cherchez à mettre à niveau votre ancien téléviseur mais que vous êtes intimidé par le grand nombre de fonctionnalités et d’options disponibles, rassurez-vous. Dans cet article, vous trouverez des informations qui vous aideront à parcourir les décisions d’achat liées à l’achat d’un nouveau téléviseur haute définition (TVHD).

Déterminer combien vous pouvez dépenser est une étape clé lors de l’achat d’un téléviseur HD. Attribuez-vous une fourchette de prix, puis explorez les différentes options de TVHD dans cette gamme.

En général, cinq technologies différentes sont utilisées pour produire la télévision haute définition : CRT, LCD, écran plasma, rétroprojection HD (RPTV) et projection frontale HD.

À l’exception de la projection frontale HD, le prix des téléviseurs HD est presque toujours directement lié à la taille : plus la taille est grande, plus l’ensemble est cher.

Lorsque vous déterminez la bonne taille de téléviseur à acheter, notez que les dimensions sont spécifiées par la mesure diagonale sur l’écran (d’un coin à l’autre).

Téléviseurs CRT

Les téléviseurs CRT (tube à rayons cathodiques) ont un tube à vide spécial qui produit des images lorsqu’un faisceau d’électrons frappe une surface phosphorescente. Les premiers téléviseurs produits dans les années 1940 étaient basés sur la technologie CRT, et c’était le seul type de télévision largement disponible jusqu’à il y a dix ans.

Les écrans CRT sont désormais disponibles dans des modèles haute définition et sont généralement capables d’afficher 480 ou 1080 lignes horizontales de résolution entrelacée (appelées respectivement « 480i » et « 1080i »). La plupart des CRT HD améliorent le format de définition standard (480i) en actualisant les pixels dans un processus de « balayage progressif » appelé « 480p ».

Les téléviseurs CRT sont relativement abordables et fiables. Ils ne sont disponibles que dans des modèles de 36 pouces ou plus petits, et leurs écrans de taille moyenne conviennent principalement aux petites pièces.

Ces téléviseurs sont beaucoup plus volumineux et lourds que les autres technologies de télévision ; la plupart mesurent environ 24 pouces de profondeur et peuvent peser jusqu’à 200 livres. Un autre inconvénient est que la qualité d’image d’un CRT peut se détériorer après plusieurs années.

Bien sûr, vous paierez plus pour un tube cathodique haute définition que pour un écran à définition standard. Bien que vous puissiez obtenir un CRT de définition standard de 32 pouces pour 400 $ à 650 $, un modèle haute définition de 30 pouces coûte environ 600 $ à 800 $.

Malgré les inconvénients, les CRT haute définition sont un bon choix à petit budget pour les consommateurs soucieux de leur budget qui souhaitent mettre à niveau leurs téléviseurs.

Téléviseurs ACL

Si vous magasinez pour un nouveau téléviseur haute définition et que vous disposez d’un budget assez important, vous pourriez être intéressé par un téléviseur LCD à écran plat HD. Les téléviseurs HD à écran plat LCD sont disponibles dans une variété de tailles, allant d’environ 23 pouces à 70 pouces.

Comme pour les autres types de téléviseurs, le prix augmente avec la taille. Les prix des écrans LCD varient généralement de 750 $ à 1 000 $ pour les téléviseurs de 42 pouces et de 1 500 $ à 3 500 $ pour les téléviseurs jusqu’à 70 pouces.

Si vous voulez le meilleur et le plus récent, soyez prêt à dépenser beaucoup plus pour un ensemble 1080p.

Un téléviseur LCD a généralement une épaisseur de 4 à 6 pouces, et même les unités avec des écrans de plus de 40 pouces ne peuvent peser que 50 livres, soit environ la moitié du poids des téléviseurs plasma de taille comparable (voir ci-dessous). Cela les rend parfaits pour le montage sur le mur.

Les téléviseurs LCD résistent également bien lorsqu’il s’agit de minimiser les reflets ; ils fonctionnent généralement mieux que les écrans plasma dans les pièces très éclairées.

De plus, les téléviseurs LCD ne sont pas aussi susceptibles de «brûler» que les écrans plasma. Il s’agit d’un phénomène dans lequel une image semblable à un fantôme peut être gravée de manière permanente sur l’écran à partir d’images en pause ou de lignes et de couleurs durables telles que celles des téléscripteurs ou des jeux vidéo.

Comme les autres téléviseurs HD haut de gamme, les écrans LCD offrent une qualité d’image exceptionnelle et une résolution très fine.

Téléviseurs à écran plasma

Les téléviseurs HD à écran plasma sont parmi les meilleurs de la technologie HDTV. Ils sont connus pour leur contraste supérieur, leurs noirs profondément saturés et leur représentation précise des couleurs. Ils ont également des angles de vision exceptionnels (pas de qualité d’image réduite lorsqu’ils sont vus de manière décentrée).

Les plasmas à écran plat peuvent aller de 32 à 103 pouces et ont généralement une profondeur comprise entre 4 et 6 pouces. Les téléviseurs HD à écran plasma ont un prix à peu près comparable à celui des écrans LCD. Ils vont de 750 $ à 1 300 $ pour les ensembles de 42 pouces et de 1 000 $ à 1 750 $ pour les ensembles de 50 pouces. À mesure que la taille de la TVHD augmente, le prix augmente également. Les écrans plasma qui mesurent plus de 60 pouces se situent dans la fourchette de prix de 1 600 $ à 3 100 $ et, comme les autres types, les nouveaux modèles compatibles 1080p coûtent plus cher.

Les plasmas peuvent fonctionner sur le côté lourd, avec des écrans de 40 pouces pesant plus de 90 livres, et ils peuvent être légèrement plus difficiles, mais pas impossibles, à monter sur un mur.

De plus, leurs écrans en verre peuvent être très réfléchissants, ce qui provoque des reflets gênants dans les pièces lumineuses. Cela peut être aidé mais pas nécessairement guéri par des revêtements antireflets.

Enfin, les écrans plasma peuvent développer un « burn-in ».

Téléviseurs à rétroprojection

Si vous recherchez un téléviseur grand écran à moindre coût qu’un téléviseur plasma ou LCD, un téléviseur à rétroprojection (RPTV) peut vous convenir. Sachez simplement que plus la taille de l’écran augmente, plus la résolution diminue. C’est pourquoi il est logique d’opter pour la technologie haute définition si vous souhaitez obtenir un téléviseur à rétroprojection.

Les téléviseurs à rétroprojection haute définition ont des écrans allant de 50 à 65 pouces. Ils mesurent de 16 à 24 pouces de profondeur, selon leur technologie. Ils sont étonnamment légers et beaucoup ont une très bonne qualité d’image et une résolution fine.

Les téléviseurs HD à rétroprojection utilisent la technologie CRT ou microdisplay.

Les RPTV CRT utilisent une technologie à tube comme celle utilisée pour les téléviseurs traditionnels. L’un des principaux inconvénients d’un CRT est que ses tubes à vide nécessitent plus d’espace que les technologies de micro-affichage et s’étendent souvent jusqu’à 2 pieds de l’élément avant.

Les variétés HD de RPTV sont relativement peu coûteuses pour leur taille, mais ont des angles de vision marginaux et une qualité d’image généralement moins que parfaite par rapport aux RPTV à micro-affichage.

Les RPTV à micro-affichage réfléchissent la lumière ou la font briller à travers les micropuces en route vers l’écran. Ils sont disponibles en trois types : DLP, LCD et LCoS :

La technologie DLP (traitement numérique de la lumière), créée par Texas Instruments, utilise un micro-affichage réfléchissant la lumière. Ces téléviseurs HD ont généralement une très bonne qualité d’image, en particulier dans les modèles 1080p, et sont disponibles dans de nombreuses marques à de nombreux prix. Comme d’autres types de RPTV, des « arcs-en-ciel » indésirables peuvent apparaître autour d’objets lumineux à l’écran.

Dans le passé, les RPTV LCD étaient généralement jugés moins acceptables que les DLP, en partie à cause de leur balance des couleurs noires moins saturée et de leur tendance à un «effet de porte moustiquaire» – les téléspectateurs assis près de l’écran pouvaient voir la grille comme structure des pixels.

La technologie LCD RPTV projette la lumière à travers une micropuce sur l’écran, ce qui élimine presque tout « effet arc-en-ciel » qui pourrait autrement perturber les bords lisses des formes lumineuses à l’écran. Les ensembles 1080p correspondent à la qualité d’image des DLP.

LCoS (cristal liquide sur silicium) est un autre type de technologie RPTV qui fait rebondir la lumière de son projecteur sur une puce et sur l’écran. Ces RPTV sont connus pour leurs noirs sombres et riches et leur brillance 1080p. Bien que les modèles 1080p soient chers, les RPTV LCoS ont de solides performances et, comme les RPTV LCD, n’ont pratiquement aucun « effet arc-en-ciel ».

Tous les téléviseurs HD à rétroprojection utilisent des ampoules pour projeter l’image HD sur l’élément d’affichage avant. Les ampoules de projection doivent être remplacées après environ 5 000 heures d’utilisation et coûtent environ 200 $ chacune. Vous pouvez les faire installer pour environ 200 $ ou les installer vous-même. Les RPTV nécessitent généralement plus de réparations que les autres types de téléviseurs HD.

Téléviseurs à projection frontale

Ils ont une configuration relativement compliquée, mais les systèmes de projection frontale fournissent la plus grande image possible parmi les options HDTV.

Semblables à une configuration de salle de cinéma, les téléviseurs à projection frontale utilisent un écran et un projecteur, chacun vendu séparément. Les écrans peuvent aller de 70 à 200 pouces.

Les projecteurs HD commencent à 1 000 $ (attendez-vous à payer plus pour les projecteurs 1080p) ; un bon écran coûtera plusieurs centaines de dollars.

Il existe de nombreux types de projecteurs frontaux HD. Ils utilisent les mêmes technologies que les téléviseurs HD à rétroprojection.

Les systèmes DLP et LCoS font rebondir la lumière sur une puce, à travers la lentille et sur l’écran, et les systèmes LCD projettent la lumière à travers une puce et sur l’écran.

Un avantage d’un système de projection frontale est que vous pouvez redimensionner l’image à tout moment en rapprochant ou en éloignant simplement le projecteur de l’écran. De plus, ces configurations sont hautement portables. Les écrans peuvent être enroulés et les projecteurs débranchés et déplacés chaque fois que vous souhaitez déplacer votre téléviseur HD.

Les images projetées à l’avant sont très sensibles à la lumière délavée, elles nécessitent donc une pièce sombre pour apprécier pleinement l’image haute définition. De plus, la configuration et l’installation des systèmes de projection frontale peuvent être compliquées lors de la connexion des haut-parleurs, d’un lecteur DVD et du tuner avec le projecteur monté au plafond.

Les ampoules utilisées dans les projecteurs HD durent environ 2 000 à 3 000 heures et coûtent environ 350 $ chacune. Il existe également un risque d' »effet arc-en-ciel », comme c’est le cas avec les téléviseurs à rétroprojection.

