Guide d’achat d’un climatiseur central

Achetez le bon système de climatisation central avec l’aide de ce guide expert et impartial. Cet article comprend l’anticipation des coûts, la sélection de la taille, l’examen des garanties, etc.

Si vous envisagez d’installer ou de remplacer un climatiseur central, vous savez probablement qu’il s’agit de l’une des améliorations à la maison les plus importantes que vous puissiez apporter en termes de confort. Lors d’une journée d’été chaude et humide, peu de commodités améliorent davantage la qualité de vie que la climatisation centrale.

La climatisation est également l’une des améliorations les plus coûteuses que vous êtes susceptible d’apporter, il est donc avantageux de faire vos devoirs et de choisir judicieusement.

Types de climatiseurs centraux

Contrairement aux climatiseurs de fenêtre, portables ou muraux, un central climatiseur distribue l’air conditionné dans toute la maison.

Si vous n’êtes pas sûr d’acheter des climatiseurs individuels ou un climatiseur central, consultez l’article Choisir la climatisation centrale ou ambiante, qui compare les deux. Pour plus d’informations sur les climatiseurs pour pièce unique, veuillez consulter Comment acheter un climatiseur de fenêtre ou de pièce.

Comme le montrent les schémas, un système de climatisation central se compose d’un condenseur, d’une unité de traitement d’air avec un ventilateur (comme une fournaise à air pulsé) et d’un serpentin d’évaporateur, et d’un système de conduits pour échanger l’air ambiant avec l’air froid. air.

Le condenseur se trouve généralement à l’extérieur et le traitement de l’air avec l’évaporateur est généralement situé dans le sous-sol, le grenier ou le garage. Les conduits sont acheminés à travers le sous-sol ou le grenier et les murs dans toute la maison.

Une pompe à chaleur est liée à un climatiseur. Il s’agit essentiellement d’un climatiseur central qui peut être inversé en hiver pour chauffer une maison. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez le Guide d’achat des thermopompes.

Dimensionnement et coût de la climatisation

Si vous avez décidé qu’une unité centrale de climatisation convient à votre maison, il est temps d’approfondir la taille et le type d’unité, ainsi que son efficacité énergétique, ses caractéristiques, sa garantie, etc. Ces questions sont discutées ci-dessous. Pour obtenir de l’aide supplémentaire, consultez :

Dimensionnement d’un climatiseur central

Combien coûte la climatisation ?

Efficacité énergétique de la climatisation centrale

En raison du coût élevé de l’énergie d’aujourd’hui, les climatiseurs sont très coûteux à exploiter et ils consomment plus que leur part de nos précieuses ressources énergétiques. Pour cette raison, lors du choix d’un climatiseur, le nom du jeu est l’efficacité, c’est-à-dire la capacité d’un climatiseur à convertir l’énergie (électricité) en refroidissement de la manière la plus rentable. Vous voulez un refroidissement maximal pour un minimum d’argent.

Remarque concernant le remplacement d’un système vieillissant : assurez-vous de remplacer à la fois l’unité de condensation extérieure et l’évaporateur intérieur. Si vous remplacez simplement l’unité de condensation, les gains potentiels d’une unité à haut rendement peuvent être perdus.

La notation SEER

Pour réduire le gaspillage d’énergie, le département américain de l’énergie a établi des normes d’efficacité minimales pour les climatiseurs.

Chaque unité de climatisation se voit attribuer une cote d’efficacité, appelée SEER, abréviation de Seasonal Energy Efficiency Rating.

Le SEER est indiqué sur l’étiquette jaune Energy Guide® apposée sur chaque unité. Il est très important de regarder ces cotes. Plus le nombre est élevé, plus l’unité est efficace et moins il en coûtera pour assurer le refroidissement.

Au cours de la dernière décennie, la cote SEER minimale requise pour les nouvelles unités a continué d’augmenter.

Bien que les anciens climatiseurs puissent avoir un SEER aussi bas que 6, les modèles fabriqués après janvier 2006 doivent avoir un SEER d’au moins 13. Les modèles les plus efficaces ont des cotes SEER de 15 à 17. Juste pour que vous compreniez l’échelle relative, un SEER de 13 est 30% plus efficace qu’un SEER de 10.

Caractéristiques d’économie d’énergie

Pour obtenir des cotes SEER particulièrement élevées, les climatiseurs peuvent avoir un certain nombre de fonctions d’économie d’énergie. Chercher:

• Grandes bobines pour un transfert de chaleur plus efficace

• Une cote de température élevée (EER) supérieur à 11,6 et un détendeur thermique. Lorsque le temps est le plus chaud, cela se traduit par un fonctionnement à haut rendement.

• Un ventilateur à vitesse variable pour réduire la consommation d’électricité, en adaptant l’utilisation au besoin

• Un interrupteur pour ventilateur uniquement. Cela vous permet d’éteindre le refroidissement mais de laisser le ventilateur fonctionner pour faire circuler l’air pour un refroidissement plus naturel et abordable.

• Un commutateur de ventilateur de retard automatique, qui maintient le ventilateur en marche assez longtemps pour utiliser l’air froid résiduel qui reste après l’arrêt du compresseur

• Un voyant de filtre qui vous permet de savoir quand le filtre doit être changé. Cela augmente l’efficacité en assurant un entretien approprié.

Autres caractéristiques

De nombreux produits à haut rendement combinent plusieurs de ces caractéristiques et en ajoutent certaines. Exemple : Le York Stellar Ultra est doté de deux compresseurs qui fonctionnent en tandem lorsqu’une capacité de refroidissement élevée est nécessaire. Le reste du temps, un seul des compresseurs fonctionne. Ceux-ci, combinés à un moteur à vitesse variable, atteignent un indice SEER de 16,7.

Qu’en est-il de l’ultra-haute efficacité ?

Avez-vous besoin d’un climatiseur à ultra-haute efficacité? Pas nécessairement.

Bien sûr, pour le bien de l’environnement, de la consommation d’énergie aux émissions de gaz à effet de serre, plus l’efficacité est élevée, mieux c’est.

Mais, en termes de dollars, les économies par rapport à la prime que vous paierez peuvent ne pas vous convenir, en particulier si vous vivez dans un climat qui nécessite peu de refroidissement pendant l’année ou si votre maison n’est pas bien isolée.

D’autre part, lorsqu’un climatiseur doit fonctionner fréquemment au cours de l’année, un modèle très efficace se rentabilisera en économies d’énergie sur une période de plusieurs années.

Garanties de la climatisation centrale

Les garanties de climatisation sont essentielles pour garantir que les systèmes de climatisation dureront de nombreuses années.

Avant d’acheter un climatiseur central, demandez et lisez sa garantie et assurez-vous de bien comprendre les termes et les restrictions.

Les garanties de climatisation peuvent varier considérablement d’un fabricant à l’autre. Une garantie peut couvrir la majeure partie de l’unité sous un ensemble de conditions ou offrir une couverture différente sur différentes parties du climatiseur.

Par exemple, Whirlpool couvre toutes les pièces des systèmes mécaniques et de réfrigération (sauf le filtre à air) pendant cinq ans, y compris la main-d’œuvre.

Le transporteur couvre l’unité de climatisation et la main-d’œuvre autorisée pour la réparation ou le remplacement pendant un an. Avec Carrier, les composants de réfrigération, y compris le compresseur, le condenseur, l’évaporateur, les tuyaux de raccordement et la charge de réfrigération, y compris la main-d’œuvre pour la réparation ou le remplacement, sont couverts de la deuxième à la cinquième année dans le cadre d’une garantie prolongée.

Chez de nombreux fabricants, les pièces peuvent être couvertes, mais la main-d’œuvre nécessaire au remplacement de pièces telles que le moteur, le solénoïde, les relais, les interrupteurs et les ventilateurs peut ne pas être couverte par la garantie. Lisez les petits caractères.

Et puis il y a la « Garantie à vie limitée ». Amana, par exemple, offre cela et couvrira le compresseur d’un climatiseur ou d’une pompe à chaleur à haut rendement aussi longtemps que vous serez propriétaire de la maison.

L’essentiel avec les garanties de climatisation centrale est de les lire attentivement et de comprendre ce qu’elles font et ne couvrent pas.

Sachez qu’une garantie sera annulée si le climatiseur est réparé par une personne de service non autorisée et qu’elle ne couvre pas l’entretien standard, le nettoyage ou les dommages causés par un entretien négligé.

Comprendre les réfrigérants AC

Les réfrigérants utilisés dans la plupart des systèmes de climatisation fabriqués jusqu’à récemment peuvent être très dommageables pour la couche d’ozone terrestre. L’équipement qui contient et fonctionne à l’aide de ces réfrigérants est progressivement abandonné à l’échelle internationale.

Lors de l’achat d’un nouveau système de climatisation, assurez-vous d’acheter un produit actuel qui utilise des réfrigérants moins nocifs pour l’environnement.

Comment les réfrigérants passent-ils de l’équipement AC à l’atmosphère ? Tous les gaz réfrigérants sont contenus dans le système scellé d’un climatiseur. Le problème est qu’un système scellé vieillissant peut développer des fuites et permettre au réfrigérant de s’échapper. La libération de ces gaz se produit également lors de l’entretien.

Les réfrigérants AC sont progressivement supprimés

En 1987, un accord international a lancé une élimination mondiale des CFC appauvrissant la couche d’ozone (chlorofluorocarbures), arrêtant finalement la production d’équipements de climatisation qui les utilisent en 1996.

Ceux-ci ont été remplacés par des hydrochlorofluorocarbures (HCFC). Le R-22 (également connu sous le nom de HCFC-22 ou, plus communément « Fréon ») a été le réfrigérant préféré pour les systèmes de climatisation et de pompe à chaleur résidentiels. C’est moins dommageable pour la couche d’ozone de la Terre, mais c’est toujours un gaz à effet de serre destructeur d’ozone et, lors de sa fabrication, produit du HFC-23, qui contribue de manière significative au réchauffement climatique.

C’est un problème, de sorte que la fabrication et l’importation d’équipements R-22 AC ont été progressivement supprimées par l’EPA en 2010 en vertu de la Clean Air Act. Le fabricant du réfrigérant R-22 a été réduit de 75 %, sera encore réduit de 90 % en 2015 et devait être arrêté d’ici 2020. En conséquence, le R-22 devient de plus en plus cher.

Si vous avez besoin de recharger du R-22 dans un équipement existant, assurez-vous d’abord d’obtenir un devis et de savoir si le devis comprend l’entretien, qui coûte généralement environ 115 $. Ne soyez pas surpris si l’essence coûte 100 $ la livre ou plus. Ce prix ne fera qu’augmenter. (L’équipement n’a généralement besoin d’être rechargé que s’il fuit – avant tout, faites réparer la fuite !)

Alternatives au réfrigérant R-22

Aujourd’hui, les fabricants de systèmes de climatisation résidentiels proposent des équipements de climatisation qui utilisent des réfrigérants sans danger pour la couche d’ozone. Pour l’entretien des équipements existants, le R-22 est toujours disponible et le restera pendant 10 ans ou plus.

L’EPA a examiné une variété de substituts du R-22. Vous pouvez les voir sur ces alternatives au R-22 sur le site Web de l’EPA.

Un substitut populaire au R-22 est le R-410A, un mélange d’hydrofluorocarbures (HFC). Il est fabriqué et vendu sous divers noms commerciaux, notamment Puron®, Forane® 410A, GENETRON AZ-20® et SUVA 410A. Il n’appauvrit pas la couche d’ozone mais, comme le R-22, son fabricant contribue au réchauffement climatique. Le R-407C, un autre substitut acceptable du R-22, est utilisé dans certains climatiseurs résidentiels européens.

