Guide d’achat d’élimination des déchets

Les broyeurs à ordures – parfois appelés broyeurs à ordures – sont les meilleurs amis du cuisinier, broyant et lavant les déchets de la cuisine d’une simple pression sur un interrupteur. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau broyeur à déchets, ce guide d’achat vous montrera que le choix d’un broyeur à déchets est un processus très simple car vos choix sont limités.

D’un point de vue environnemental, les broyeurs d’ordures ont des avantages et des inconvénients. Ils aident à minimiser la quantité de déchets qui sont acheminés vers les sites d’enfouissement, mais, ce faisant, ils nécessitent une consommation d’eau et d’énergie beaucoup plus importante, et ils peuvent mettre à rude épreuve les systèmes septiques et les installations de traitement des eaux usées. Un bon compromis consiste à composter les restes de nourriture chaque fois que possible et à utiliser un broyeur dans le cas contraire.

Les éliminations des ordures sont soit à alimentation continue, soit à alimentation discontinue. Vous allumez l’alimentation continue avec un interrupteur lorsque vous faites couler l’eau et vous pouvez la nourrir avec des déchets alimentaires tant qu’elle fonctionne.

Le type d’alimentation par lots s’allume automatiquement lorsque vous appuyez sur un bouchon spécial dans le drain ; ce type est un peu moins pratique mais est plus facile à installer et plus sûr car il ne peut pas être actionné tant que le bouchon n’est pas en place.

Toutes les poubelles vendues aux États-Unis ne sont fabriquées que par quelques entreprises, bien qu’elles portent plusieurs noms. InSinkErator en fabrique huit sur 10, les avis des consommateurs favorisant les modèles Waste King et Kenmore de leur groupe.

Il existe de nombreux modèles allant des broyeurs bas de gamme à faible consommation qui coûtent aussi peu que 50 $ aux modèles haut de gamme et complets qui coûtent 600 $ ou plus. De manière générale, vous obtenez ce que vous payez à bien des égards.

Puissance de broyage

La puissance, par exemple, fait une grande différence à la fois en termes de performances et de durabilité. À bas de gamme, vous pouvez acheter des unités de 1/3 chevaux, mais nous vous recommandons de dépenser un peu plus pour en obtenir beaucoup plus.

Investissez dans une unité qui délivre au moins 1/2 cheval-vapeur sinon 3/4 cheval-vapeur ou, mieux encore, 1 cheval-vapeur. Les modèles à faible puissance ne fonctionnent pas de manière aussi fiable, en particulier lors du broyage d’os et de restes d’aliments durs et, par conséquent, sont plus susceptibles de laisser des déchets mal broyés obstruer les tuyaux. Ils ne durent pas aussi longtemps.

Les modèles plus puissants moudront à peu près n’importe quoi. Avec le haut de gamme InSinkErator Evolution Excel, par exemple, le broyeur a plusieurs étapes de broyage qui broient finement les aliments et font leur travail extrêmement silencieusement. Avec ceux-ci, vous pouvez pratiquement liquéfier le céleri, les épis de maïs, les os de poulet, le marc de café et bien plus encore. Bien que ce modèle haut de gamme coûte plus de 600 $, vous pouvez l’acheter en ligne pour des centaines de moins.

Connexions et interrupteurs d’élimination

La plupart des broyeurs à déchets s’emboîtent au fond de la sortie de vidange standard d’un évier et sont conçus pour une connexion facile. Différents adaptateurs et kits de connexion sont disponibles. Ils doivent être câblés ou branchés sur une prise de 120 volts avec un cordon d’alimentation de 3 à 6 pieds qui doit parfois être commandé séparément. Et ils sont reliés à un tuyau de vidange.

Les broyeurs à alimentation continue ont également des interrupteurs, qui peuvent être électriques, de type mural ou des interrupteurs à pression d’air de comptoir.

Bien que les interrupteurs électriques placés le long du dosseret près de l’évier soient très courants, les interrupteurs à pression d’air sont plus sûrs pour se protéger contre les chocs car ils isolent le système électrique de la zone de l’évier. Ils sont également beaucoup plus faciles à moderniser car ils n’impliquent pas de faire passer des fils dans le mur.

Les modèles à alimentation par lots ne nécessitent pas d’interrupteur car ils démarrent lorsque vous insérez et tournez un bouchon de vidange spécial. En raison du risque d’électrocution, les codes de sécurité locaux déterminent la distance minimale entre un interrupteur électrique et l’évier ; plus loin, plus sûr.

Élimination silencieuse des ordures

Généralement, plus le broyeur est grand et lourd, plus il fonctionnera silencieusement.

Vous devez cependant vous assurer que la disposition que vous choisissez s’adaptera confortablement sous votre évier.

Bien que les fabricants aient attaqué avec vengeance le bruit inutile de l’élimination des déchets, même la meilleure élimination ne sera jamais silencieuse.

En effet, sous certains éviers, comme les éviers en inox, ils peuvent être assez bruyants à cause des vibrations qu’ils provoquent. Les meilleures roues (les pales à l’intérieur) sont en acier inoxydable. Une chambre de broyage en nylon isolée, comme celle de Waste King, est silencieuse et résistante à la corrosion.

Élimination des déchets Septic Assist

L’élimination des déchets peut être rude pour une fosse septique car elle expulse des déchets difficiles à digérer pour les micro-organismes de la fosse septique.

Le broyeur de fosses septiques InSinkErator est doté d’une nouvelle technologie d’injection qui injecte des micro-organismes naturels parfumés aux agrumes dans la chambre de broyage à chaque fois que le broyeur est activé. les distributeurs se clipsent directement sur le devant du broyeur. Lorsqu’ils sont épuisés, vous pouvez acheter des remplacements pour moins de 20 $.

Ce broyeur coûte environ 400 $ mais peut être acheté en ligne pour beaucoup moins cher.

Garanties d’élimination des déchets

Une bonne élimination peut durer de nombreuses années, surtout si vous évitez de l’obstruer avec des aliments fibreux tels que le céleri, les peaux de pommes de terre, les écorces de melon et autres pelures de fruits et légumes, les coquilles d’œufs et le marc de café.

Les garanties vont d’un an à la vie de l’acheteur. La meilleure garantie de sa catégorie est une garantie à vie de remplacement mécanique et contre la corrosion à domicile. Offert par Waste King, un broyeur protégé par ceci sera remplacé dans votre maison s’il tombe en panne en raison de défauts mécaniques ou matériels pendant la durée de vie de l’acheteur d’origine. L’InSinkErator Evolution haut de gamme bénéficie d’une garantie de 7 ans sur les pièces et la main-d’œuvre à domicile.

