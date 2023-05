Éclairage extérieur à économie d’énergie

Construisez un éclairage extérieur économe en énergie avec ce guide de bricolage utile. Kits d’éclairage basse tension, lampes solaires extérieures et de jardin, détecteurs de mouvement et minuteries.

Laisser une allée incandescente ou des lumières extérieures allumées toute la nuit peut gaspiller de l’énergie et de l’argent. Heureusement, nous disposons aujourd’hui de nombreuses options pour aider à éclairer l’extérieur de nos maisons – en augmentant la sécurité, la visibilité et l’attrait nocturne – tout en maîtrisant notre consommation d’énergie et notre budget.

Les systèmes à énergie solaire et à basse tension sont des moyens parfaits pour éclairer les allées, les patios, les terrasses et les espaces de jardin. Vous trouverez un large éventail de styles d’éclairage d’accentuation parmi lesquels choisir, des luminaires simples et discrets aux grandes variétés baroques. Quoi que vous choisissiez, assurez-vous que vos choix s’harmonisent avec le style de votre maison. Par exemple, associez des lumières minimalistes à un style architectural moderne et des luminaires fleuris et ornés à une maison de campagne fantaisiste de style victorien ou campagnard.

Lors de la conception de votre plan d’éclairage, combiner une variété de styles d’éclairage ornemental est souvent efficace, mais n’exagérez pas. Essayez de mettre en valeur les caractéristiques les plus fortes de votre jardin tout en gardant les autres zones agréablement ombragées.

Pour plus de drame, les projecteurs qui effleurent les surfaces peuvent mettre en valeur des textures accrocheuses, ou les lumières d’ombre et les contre-jours peuvent souligner les silhouettes et les contours. N’oubliez pas non plus de rendre votre système d’éclairage agréable à regarder de l’intérieur de votre maison.

Les systèmes d’éclairage extérieur sont généralement basse tension (ils fonctionnent sur 12 volts) et se composent de luminaires, d’un transformateur et d’un câble électrique. Un luminaire individuel peut généralement produire entre 4 watts et 50 watts d’éclairage. Votre transformateur doit être conçu pour supporter au moins 25 % de puissance en plus que la puissance totale de toutes les lampes du système. Par exemple, un système composé de 12 luminaires de 20 watts (240 watts) aura besoin d’un transformateur de 300 watts. REMARQUE : Branchez toujours le transformateur dans une prise électrique extérieure équipée d’un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI).

Pour installer ces systèmes, il vous suffit de faire passer les câbles dans des tranchées, puis de positionner les lampes là où vous en avez besoin, en les insérant dans le sol sur des piquets. Ils se fixent au câble avec des connecteurs, qui sont inclus dans votre kit.

Le bloc d’alimentation, qui est souvent livré avec une minuterie intégrée, est branché sur une prise extérieure standard. L’éclairage basse tension utilise généralement des ampoules halogènes ou LED ; La technologie LED consomme jusqu’à 80 % d’énergie en moins que les ampoules à incandescence standard.

Les lampes solaires extérieures ont Cellules photovoltaïques qui convertissent l’énergie du soleil en éclairage nocturne. Plus à ce sujet ci-dessous. Ceux-ci ont la réputation d’être un peu plus faibles que les systèmes basse tension, mais certains fabricants ont revendiqué des performances améliorées ces dernières années (il y en a même qui proposent des lampes de sécurité à énergie solaire).

Les lampes de jardin solaires sont imbattables pour leur facilité d’utilisation – il suffit de les planter dans le sol dans un endroit ensoleillé pendant la journée et de les laisser s’allumer. Notez qu’il peut leur falloir quelques jours pour boire suffisamment au soleil et stocker suffisamment d’énergie pour atteindre leur rendement maximal.

Si vous avez besoin d’une source d’éclairage plus intense, telle qu’un projecteur ou un projecteur, envisagez lampes à décharge à haute intensité (HID). Tout comme les lampes fluorescentes intérieures, les lampes fluorescentes extérieures consomment beaucoup moins d’énergie que leurs homologues à incandescence et ont une durée de vie plus longue.

De même, les lampes HID transforment une petite quantité d’énergie en une grande quantité d’éclairage. Ceux-ci utilisent des gaz – halogénures métalliques, sodium et vapeur de mercure – pour émettre de la lumière. Les lumières équipées de capteurs sont un autre moyen d’économiser de l’énergie – elles s’allument uniquement lorsque vous en avez besoin et s’éteignent lorsque vous n’en avez pas besoin.

Lumières avec détecteurs de mouvement s’allument lorsqu’ils détectent un mouvement. Lorsqu’ils sont placés là où les intrus potentiels sont les plus susceptibles de passer, ils peuvent grandement améliorer la sécurité. Vous pouvez installer un nouveau luminaire à détecteur de mouvement (voir Interrupteurs à détecteur de mouvement) ou ajouter un détecteur de mouvement à une lumière existante (les détecteurs de mouvement à base de lampe, qui se vissent simplement dans votre luminaire, sont les plus faciles à installer).

Capteurs de lumière du jour avoir une cellule photoélectrique qui détecte la présence ou l’absence de lumière, allumant automatiquement votre lampe la nuit et s’éteignant pendant la journée. Vous pouvez acheter un luminaire avec un capteur de lumière du jour intégré ou installer un capteur qui contrôlera les lumières existantes.

Enfin, minuteries d’éclairage extérieur, fabriqué avec un boîtier en métal robuste pour protéger l’unité des éléments, vous permet de programmer des lumières ou d’autres appareils électriques extérieurs pour qu’ils s’allument et s’éteignent automatiquement. Il existe également des unités qui combinent les technologies de capteur et de minuterie pour vous offrir la plus grande flexibilité de contrôle.

Éclairage extérieur solaire

L’éclairage extérieur assure non seulement la sécurité de votre maison en éclairant les allées et votre allée après le coucher du soleil, mais il peut également créer des effets attrayants et dramatiques dans votre paysage nocturne. Tant que les zones où vous souhaitez placer des luminaires extérieurs reçoivent suffisamment de lumière solaire pendant la journée, l’éclairage solaire est une option facile, économe en énergie et peu coûteuse.

Parce que les luminaires solaires ne nécessitent aucun câblage électrique, ils sont infiniment plus faciles à installer que les luminaires à basse tension. La plupart du temps, il suffit de planter dans le sol, ce qui vous permet d’éviter de creuser des tranchées pour les fils et de déterminer comment connecter les lumières au système électrique de votre maison. Parce qu’elles convertissent la lumière du soleil en énergie, les lampes solaires extérieures n’augmenteront pas non plus votre facture d’électricité.

Le seul inconvénient des lampes solaires peut être la qualité de la lumière elle-même ; Cependant, la plupart des fabricants proposent désormais des lampes à LED, qui ont une lumière forte et brillante qui devrait durer aussi longtemps que le luminaire lui-même.

En plus de la lumière jalonnée standard, il existe plusieurs autres options d’apparence et d’application. Vous pouvez trouver des lumières qui s’accrochent au mur ou au-dessus de la passerelle, du lampadaire ou même des briques éclairées qui fonctionnent bien autour des piscines ou d’autres zones pavées qui ne sont pas propices aux lumières jalonnées. Pour un éclairage fonctionnel plutôt que décoratif, vous pouvez installer des projecteurs à énergie solaire avec un détecteur de mouvement pour dissuader les intrus.

Les lampes solaires extérieures peuvent être trouvées en ligne et dans la plupart des magasins de rénovation domiciliaire, et elles sont relativement peu coûteuses – les lampes de chemin simples commencent à environ 10 $ chacune. Assurez-vous de vérifier l’emballage pour savoir combien de temps ils dureront après une journée complète de charge, et attendez-vous à ce que ce temps diminue pendant les mois d’hiver ou si les lumières sont ombragées pendant certaines parties de la journée. Attendez-vous également à ce que cela prenne quelques jours après l’installation jusqu’à ce que vos lumières atteignent leur puissance nocturne complète.