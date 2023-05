Donnez à votre allée avant un attrait

Le chemin menant à votre porte d’entrée doit servir d’ambassadeur de votre maison, accueillant les invités et suggérant l’environnement paisible et confortable qui se trouve au-delà. Les éléments qui composent l’entrée – le chemin, le palier et la porte d’entrée – doivent se fondre harmonieusement et offrir un trajet sûr et attrayant de la rue à votre logement.

Un chemin droit, qui encourage les invités à avancer directement du trottoir à l’entrée, convient bien aux maisons formelles et aux proportions égales, telles que celles des styles colonial, néo-grec et géorgien.

Vous pouvez éviter une masse ennuyeuse de béton ininterrompu en utilisant de grands pavés ou des groupes de pavés. Pour rendre l’effet encore plus saisissant, embellissez les deux côtés du sentier avec un aménagement paysager fort et symétrique.

La forme d’un sentier a également un impact sur l’aspect général d’une maison. Un chemin rectiligne peut souligner les lignes rectilignes d’une maison contemporaine. Une passerelle sinueuse, en revanche, convient bien aux maisons de style architectural décontracté telles que les ranchs, les cottages et les bungalows. Le chemin sinueux a pour fonction pratique de faire paraître une petite cour avant plus grande et est également l’occasion de charmer les invités.

Considérez les éléments qui pourraient accentuer le voyage : des groupements de plantes colorées, des rochers ou des arbres intéressants, des fontaines ou d’autres œuvres artistiques du jardin.

Vous pouvez même penser à créer un peu de texture et de drame en ajoutant quelques bermes basses à une cour avant plate. Vous pouvez utiliser des matériaux de pavage informels tels que des dalles ou du béton brisé enfoncé dans le sol, mais assurez-vous de bien dimensionner vos marchepieds et de les garder exempts de prolifération.

Si vous avez des marches vers la porte d’entrée ou un palier, vous pouvez créer ces structures à partir des mêmes matériaux que ceux utilisés pour le chemin ou à partir de matériaux qui s’harmonisent avec la conception de votre passerelle pour intégrer la façade de la maison à la cour.

Le palier est l’endroit pour signifier que vos invités sont arrivés à destination ; envisagez d’insérer un cercle de pierre ou de brique ou des tuiles décoratives pour marquer la fin de leur voyage.

Quel que soit le style de passerelle que vous choisissez, éclairez-le toujours avec soin pour vous assurer que votre entrée est aussi invitante la nuit que le jour. Installez un éclairage approprié sur votre palier et vos marches pour plus de sécurité, et envisagez d’ajouter une lumière fixe ou une lanterne accrocheuse pour servir de point focal attrayant et éclairant. Un éclairage décalé de chaque côté du chemin assurera un passage sûr, tandis que l’éclairage vers le haut des arbres et des arbustes apportera un intérêt visuel.