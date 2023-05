Contrats de rénovation domiciliaire

Lorsque vous travaillez avec des professionnels, vous devez vous assurer qu’un certain nombre de points importants sont définis dans un accord écrit. Cela aidera à prévenir les malentendus et les désaccords et servira de sauvegarde en cas de litige.

Un entrepreneur peut proposer un contrat « temps et matériaux » au lieu d’un contrat au forfait. « Temps et matériaux » signifie que l’entrepreneur facture des honoraires qui correspondent à un pourcentage du coût des matériaux et de la main-d’œuvre.

Bien que cela semble alléchant, cela peut devenir un piège budgétaire. Sous cette forme de contrat, le propriétaire assume le risque de modifier les coûts des matériaux tels que le bois, les cloisons sèches, les portes et les fenêtres et joue à la roulette avec le temps qu’un travail particulier prendra.

Si, par exemple, quelque chose d’imprévu survient, comme des problèmes de drainage inhabituels ou une grande dalle de granit où la fondation devrait aller, le propriétaire assume le coût du temps et de la main-d’œuvre supplémentaires. Généralement, un contrat au forfait vous protège de ces augmentations de coûts.

Un contrat est un accord juridique qui oblige les personnes qui le signent à accomplir des actes spécifiques. Notez le mot « spécifique ». Assurez-vous que tout contrat que vous signez énonce exactement ce que vous attendez du travail de tout professionnel que vous embauchez.

Un bon contrat de rénovation domiciliaire

La meilleure façon d’éviter les tracas juridiques ou les malentendus entre vous et votre entrepreneur est d’avoir un contrat clair et contraignant qui décrit les attentes et les responsabilités de chacun. Ce contrat, signé par vous et votre entrepreneur, doit spécifier en détail tous les travaux à effectuer et les matériaux à utiliser, le calendrier d’exécution et la manière dont les paiements seront effectués.

Voici un aperçu de ce qui doit être spécifié :

1Vos noms et adresses et ceux de l’entrepreneur.

2Détails de tous les travaux à effectuer. Assurez-vous que vos plans sont bien pensés. Un entrepreneur vous facturera les changements et modifications qui ne sont pas aux plans, notamment ceux qui nécessiteront plus de travail ou des matériaux plus coûteux. Les frais de modifications et d’extras peuvent faire exploser votre budget.

3Dates de début et de fin. Vous voudrez peut-être envisager une clause pénale si le travail n’est pas terminé à temps (à l’exclusion des retards pour grèves, pénuries de matériel ou catastrophes naturelles). Mais si vous le faites, insérez également une clause de bonus pour payer davantage le constructeur si le travail est terminé plus tôt que prévu.

4Détails sur les matériaux à utiliser, y compris les noms de marque, les numéros de modèle et les marques de qualité. Plus il y a de détails, mieux c’est. Évitez le terme « ou égal », à moins que vous n’indiquiez clairement que des substitutions ne peuvent être faites sans votre approbation. Si vous établissez un budget distinct pour des articles particuliers, tels que des appareils de plomberie, que vous n’avez pas encore choisis, faites des recherches pour vous assurer que le budget est suffisamment élevé pour acheter les articles que vous choisissez finalement.

5Détaillez quand et comment les paiements seront effectués. Ne payez pas plus de 10 % ou 1 000 $, selon le montant le plus bas. Faire un paiement initial, puis payer en plusieurs versements au fur et à mesure que le travail progresse, est une pratique courante, mais ne laissez pas le travail fini prendre du retard sur les paiements. Un paiement rapide incite l’entrepreneur à continuer à progresser ; N’oubliez pas que l’argent est votre seul levier pour faire avancer les choses. De la même manière, ne faites pas de paiements anticipés ou plus que suffisants pour couvrir les matériaux livrés au travail (il est juste de demander des copies de factures) ou vous pourriez découvrir que votre entrepreneur a soudainement disparu.

6Détailler les responsabilités, comme la démolition et le ramassage des ordures. Y aura-t-il une benne à ordures sur le chantier ? Si oui, où sera-t-il déposé. Même une petite benne à ordures abîmera une pelouse et s’enfoncera dans une allée asphaltée par une chaude journée. Le laisser en bordure de rue est une bonne idée, mais toutes les villes ne le permettent pas. Où l’entrepreneur placera-t-il les matériaux (piles de bois, armoires, toiture, contreplaqué) lorsqu’ils arriveront ? Si quelque chose est volé, qui sera responsable ? Pour des raisons de sécurité, confiez à l’entrepreneur la responsabilité de faire nettoyer le site par l’équipe à la fin de chaque journée. Et assurez-vous que des dispositions sont prises pour des installations portables, à moins que vous ne vouliez que des ouvriers se promènent dans votre maison pour utiliser vos salles de bains.

7Ne signez pas de déclaration d’achèvement et ne payez pas le paiement final jusqu’à ce que le travail soit terminé et ait passé l’inspection finale.