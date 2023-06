Comment réparer un humidificateur

Comme tous les appareils, les humidificateurs ne fonctionnent parfois pas correctement et nécessitent un dépannage et des réparations simples. Les problèmes typiques sont qu’ils ne fonctionnent pas du tout ou qu’ils fonctionnent mais ne parviennent pas à humidifier correctement une pièce.

Vérifiez toujours d’abord les instructions du fabricant et comprenez que certaines réparations que vous effectuez vous-même peuvent annuler votre garantie.

Les humidificateurs de table et de console sont contrôlés par un hygrostat qui éteint et rallume l’appareil lorsque les niveaux d’humidité s’éloignent d’une plage définie. Si vous pensez que votre humidificateur ne maintient pas le taux d’humidité approprié pour votre pièce ou votre maison, vérifiez son hygrostat.

Bien qu’un hygrostat permette un fonctionnement plus ou moins « automatique », vous devrez le régler de haut en bas au fur et à mesure que la température change afin de maintenir des niveaux d’humidité relative intérieurs assez constants.

Gardez à l’esprit que des niveaux d’humidité plus élevés dans l’air froid rendront l’air plus froid. Si vous avez un humidificateur et que votre maison est froide en hiver, même lorsque votre système de chauffage fonctionne correctement, votre hygrostat est peut-être mal réglé ou ne fonctionne pas correctement.

Pour déterminer si l’alimentation atteint l’hygrostat lorsque vous savez qu’il n’y a aucun problème avec la prise ou les interrupteurs, débranchez l’humidificateur, retirez le panneau de commande et soulevez le couvercle.

Testez l’humidistat avec un multimètre ou un volt-ohmmètre réglé sur l’échelle RX1 (ou sur la résistance K-? ou ? sur un compteur numérique).

Fixez le compteur aux bornes de l’humidistat.

Le compteur devrait sauter si vous tournez l’hygrostat de haut en bas. Si ce n’est pas le cas, vous devrez remplacer l’humidistat ou renvoyer l’humidificateur au fabricant.

L’humidificateur ne produit pas de vapeur. Si vous avez un humidificateur à vapeur froide peu coûteux qui ne produit pas de vapeur, vous devrez nettoyer les éléments pour éliminer les dépôts d’eau dure. Pour le faire vous-même, veuillez regarder la vidéo suivante. Pour éviter que cela ne se reproduise à l’avenir, utilisez de l’eau distillée.

L’humidificateur ne fonctionne pas

Lorsqu’un humidificateur ne fonctionne pas, cela signifie généralement qu’il ne reçoit pas d’alimentation électrique ou que les commandes l’ont automatiquement éteint. Procédez comme suit pour identifier le problème :

1 Assurez-vous que l’humidificateur est branché sur une prise qui fonctionne et que l’appareil est sous tension. Vérifiez l’alimentation de la prise électrique à l’aide d’une lampe de travail, d’un appareil ou d’un testeur de tension. Si la prise semble morte, vérifiez le disjoncteur ou le fusible qui dessert le circuit de l’humidificateur.

2 Vérifiez le réglage de l’humidistat. S’il est réglé plus bas que l’humidité relative de la pièce, l’humidificateur ne fonctionnera pas ; en fait, cela peut prendre plusieurs heures avant que l’humidistat ne réagisse au changement d’humidité de la pièce.

3 Assurez-vous que le réservoir de l’humidificateur est plein de l’eau.

4 Débranchez l’unité d’humidification. Vérifiez le cordon d’alimentation et, si nécessaire, réparez-le ou remplacez-le.

5 Retirez le panneau de couverture de l’humidificateur. Retirez l’hygrostat et vérifiez-le comme décrit ci-dessus. Remplacez-le si nécessaire.

6 Si l’humidificateur ne fonctionne toujours pas, appelez un réparateur d’appareils électroménagers, apportez l’appareil à un atelier de réparation d’appareils électroménagers ou remplacez l’appareil.

L’humidificateur fonctionne mais pas bien

Si votre humidificateur ne fonctionne pas bien ou fonctionne constamment, il se peut qu’il soit sous-dimensionné pour l’espace ou que de l’air humidifié s’échappe de la pièce. Effectuez ces diagnostics :

1 Vérifier les spécifications de l’unité pour être sûr qu’il peut gérer la taille de la pièce.

2 Assurez-vous que les portes et les fenêtres de votre maison sont fermées; vérifiez également le registre du foyer.

3 Assurez-vous que le réservoir contient suffisamment d’eau.

4 Assurez-vous que les murs ou les rideaux ne bloquent pas l’unité.

5 Débranchez le cordon d’alimentation et nettoyez l’appareil conformément au manuel du propriétaire.

6 Lubrifier les roulements du moteur du ventilateur avec quelques gouttes d’huile légère si le moteur a des trous d’huile (certaines unités sont sans huile).

7 Si l’humidificateur fonctionne toujours mal, appelez un réparateur d’appareils électroménagers ou apportez l’appareil à un atelier de réparation d’appareils électroménagers.

L’humidificateur fait du bruit

Un humidificateur bruyant peut être le résultat d’un moteur de ventilateur ou d’un mécanisme d’entraînement non lubrifié ou obstrué par des débris. Nettoyez périodiquement le réservoir d’eau, le ventilateur et la buse pour vous assurer qu’ils fonctionnent correctement.

Lubrifiez les roulements du moteur du ventilateur avec de l’huile SAE #20. Assurez-vous de consulter votre manuel du propriétaire pour d’autres procédures d’entretien et de maintenance appropriées afin que votre humidificateur fonctionne correctement et efficacement.

Une autre cause de bruit peut être des pièces vibrantes. Pour vérifier ceci :

1 Débranchez l’appareil, retirez le couvercle et recherchez les pièces détachées. Serrez les vis desserrées.

2 Agiter le ventilateur pour voir s’il est desserré sur son axe. Si c’est le cas, serrez les fixations de montage.

3 Si l’humidificateur continue à faire du bruit, appelez un réparateur d’appareils électroménagers ou apportez l’appareil à un atelier de réparation d’appareils électroménagers.

Fuites d’humidificateur

Si de l’eau goutte ou s’accumule à la base de votre humidificateur :

1 Débranchez l’alimentation. Vérifiez le bac ou le réservoir et videz-le si nécessaire.

2 Assurez-vous que la mèche, le tuyau ou tout autre système d’alimentation en eau n’est pas plié ou encrassé.

3 Assurez-vous qu’il n’y a pas de fissures ou des joints brisés dans le réservoir d’eau.

L’humidificateur sent mauvais

Les odeurs sont fréquentes car l’eau stagne dans le réservoir. Au fil du temps, cela développe de la moisissure, de la moisissure et des bactéries qui peuvent puer. Le nettoyage d’un humidificateur élimine généralement les odeurs.

N’utilisez pas de nettoyants ménagers chimiques ou d’eau de javel pour nettoyer un humidificateur – ils peuvent laisser un résidu et être caustiques pour les pièces. Utilisez plutôt du vinaigre (son odeur se dissipera rapidement) et du peroxyde d’hydrogène pour nettoyer le réservoir et le filtre. Utilisez ces deux nettoyants non toxiques dans l’ordre, en appliquant et en enlevant d’abord le vinaigre, puis en répétant avec le peroxyde d’hydrogène (cela aide à éliminer l’odeur du vinaigre). Travaillez avec deux vaporisateurs, l’un rempli de vinaigre blanc pur et l’autre rempli de peroxyde d’hydrogène pur.

1 Débranchez l’appareil, videz le réservoir et nettoyez les zones humides.

2 Nettoyez le réservoir. Vaporisez l’intérieur de vinaigre, laissez reposer 10 minutes, rincez abondamment à l’eau claire et essuyez avec un chiffon propre ou une éponge neuve. Répétez le même processus avec le peroxyde d’hydrogène.

3 Nettoyez la courroie ou les tampons de l’évaporateur. Si vous avez des recommandations du fabricant pour nettoyer l’intérieur de l’humidificateur, suivez-les. Si vous ne trouvez pas les directions, retirez le couvercle pour accéder à la courroie ou aux tampons de l’évaporateur, vaporisez ces surfaces avec du vinaigre et brossez avec une brosse douce. Laissez reposer pendant 10 minutes, puis rincez abondamment. Ensuite, répétez avec du peroxyde d’hydrogène, laissez reposer pendant 10 minutes, rincez à nouveau et essuyez avec un chiffon propre.

4 Essuyez ou passez l’aspirateur sur les pales du ventilateur. Si le ventilateur a un couvercle, retirez-le. Utilisez ensuite un chiffon humide ou un aspirateur pour nettoyer les pales du ventilateur et la zone autour du moteur.