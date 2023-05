Comment installer des panneaux de revêtement horizontaux en vinyle

Un guide expert sur l’installation de panneaux coulissants horizontaux en vinyle sur votre maison. Comprend l’ajout de rangées supplémentaires, le chevauchement des joints d’extrémité et la manipulation des ouvertures et des avant-toits.

Étape 4: Installation d’un parement horizontal

Vous êtes maintenant prêt à commencer à installer les panneaux de revêtement réels. Vous travaillerez du bas vers le haut du mur, et si vous avez suivi notre séquence d’articles, vous commencerez par la première longueur de revêtement en place le long de la base du mur.

Le deuxième cours de revêtement

Avec une aide, emboîtez la bride des panneaux de la deuxième assise le long du haut des premiers panneaux et clouez-les en place. Fixez les panneaux avec des clous centrés dans les fentes de clouage, comme indiqué dans l’article Comment clouer un revêtement en vinyle. Ne forcez pas les panneaux vers le haut ou vers le bas lorsque vous les clouez en place. Les panneaux ne doivent pas être soumis à une tension verticale ou à une compression lorsqu’ils sont cloués.

Vérifiez chaque rangée avec un niveau et assurez-vous qu’elle est bien alignée avec les fenêtres, les avant-toits et les murs adjacents. Tenez compte de l’expansion et de la contraction en laissant environ 1/4 de pouce à tous les poteaux et canaux d’angle.

Chevauchement des joints d’extrémité

Superposez les extrémités des panneaux de vinyle conformément aux recommandations du fabricant (généralement 1 pouce). Étant donné que le revêtement de vinyle bouge lorsque la température change, assurez-vous que les panneaux de vinyle peuvent se déplacer librement dans une direction latérale. Aux chevauchements, permettre l’expansion en coupant 1 1/2 pouces de la bride de clouage à l’extrémité du panneau qui se chevauche. Lorsque vous arrivez à un joint, glissez les languettes d’appui avec le côté plat derrière le joint, ce qui rendra les panneaux plus stables lorsqu’ils s’étendent sur une longue distance.

Planifiez les chevauchements là où ils seront les moins visibles et échelonnez les joints d’au moins 2 pieds d’une rangée à l’autre, ce qui ajoutera à la stabilité du revêtement.

Installer des rangées supplémentaires de revêtement

Installez les cours suivants de la même manière. Décalez les tours d’extrémité de manière à ce qu’aucun ne soit directement au-dessus de l’autre, à moins qu’ils ne soient séparés par trois rangées. Vérifiez l’alignement tous les cinq ou six rangs. Faites toujours chevaucher les joints loin des entrées et loin du point de plus grande visibilité.

Installation du revêtement autour des ouvertures

Lorsque vous arrivez aux fenêtres et aux portes, coupez le panneau avec des cisailles ou une scie électrique, en laissant 1/8 de pouce pour l’expansion. Utilisez un adhésif pour joint de gouttière pour fixer les panneaux directement sous les appuis de fenêtre et aux soffites. Si l’espace est étroit, glissez simplement le panneau dans la garniture d’un côté et clouez l’autre côté de la garniture au fur et à mesure que les panneaux suivants sont installés.

Sous les fenêtres, marquez la section à découper. Coupez les côtés avec des cisailles et marquez dans le sens de la longueur avec un couteau utilitaire ou un outil de marquage. Pliez la section d’avant en arrière le long de la ligne marquée pour séparer la pièce du panneau principal. Le panneau découpé est prêt à être installé sous une fenêtre. Utilisez une garniture de sous-seuil le long du bord de coupe horizontal ou soutenez-la avec une bande de fourrure 1 par 2.

Finition du revêtement à l’avant-toit

Pour déterminer la largeur du panneau juste sous l’avant-toit, mesurez depuis l’avant-toit à plusieurs endroits jusqu’au bas de la serrure supérieure du panneau supérieur. Coupez le panneau pour l’adapter, en soustrayant 1/8 de pouce pour l’expansion, puis glissez-le dans la garniture.

Poussez le revêtement dans la finition ou la garniture sous le seuil qui a été clouée en place le long du haut du mur. (Des bandes de fourrure 1 par 2 peuvent être nécessaires pour maintenir la face du panneau à l’angle souhaité.) Les oreilles surélevées attraperont et maintiendront fermement le revêtement en place.

Le long du râteau du pignon, coupez les panneaux à l’angle nécessaire pour qu’ils s’insèrent dans les profilés en J ou en F ou dans les moulures en quart de rond. Des bandes de fourrure peuvent être nécessaires pour permettre au dernier panneau de s’asseoir à l’angle approprié lors de l’application de vinyle sur un ancien revêtement existant.

Consultez les instructions d’application du fabricant pour connaître les tolérances de coupe exactes afin d’assurer un bon ajustement pour le dessus ou la rangée de finition du revêtement. Coupez le panneau de revêtement de sorte qu’il recouvre la section ouverte restante.

À l’aide d’un poinçon à encliquetage, perforez le revêtement de vinyle le long du bord coupé tous les 6 pouces à 12 pouces de sorte que l’oreille ou la patte surélevée se trouve sur la face extérieure.

Obtenez un entrepreneur local en revêtement de vinyle présélectionné de HomeAdvisor

Suivant : Comment installer un revêtement vertical en vinyle