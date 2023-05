Comment acheter le meilleur foyer au gaz fabriqué

Conseils d’experts sur l’achat du meilleur foyer au gaz fabriqué, y compris les foyers au gaz à évacuation directe, les foyers sans évacuation, et plus encore.

Flammes vacillantes et braises incandescentes : rien n’est aussi confortable qu’un feu par une froide journée d’hiver.

Bien sûr, pour un incendie, une maison a besoin d’un foyer qui le contiendra en toute sécurité, encouragera le combustible à brûler, évacuera toute fumée et fournira de la chaleur à la pièce.

Une cheminée traditionnelle en maçonnerie chauffe par rayonnement. La chaleur rayonnante du feu réchauffe les objets dans une pièce, pas l’air. Ainsi, le mur du foyer retient la chaleur et la restitue lentement dans la pièce.

Malheureusement, la plupart des foyers de maçonnerie traditionnels sont notoirement inefficaces pour le chauffage. En fait, ils peuvent en fait augmenter les courants d’air dans une maison. Cela se produit parce qu’ils peuvent aspirer l’air ambiant par la bouche du foyer et l’envoyer, avec jusqu’à 90 % de la chaleur générée par le feu, dans la cheminée.

Pour réduire les déperditions de chaleur et les courants d’air, des portes vitrées scellent les façades de certaines cheminées contemporaines. De plus, ces foyers scellés tirent l’air de combustion directement de l’extérieur afin que le feu ne vole pas l’air dont il a besoin dans la pièce. Certains modèles efficaces ont également des évents qui acheminent l’air de la pièce au-delà de la chambre de combustion afin qu’il puisse être chauffé puis renvoyé dans la pièce. De plus, certains foyers sont spécialement conçus pour maximiser la diffusion et la rétention de la chaleur rayonnante.

Foyers au gaz à évacuation directe

Contrairement aux foyers traditionnels en maçonnerie de mortier et de briques avec fondations et cheminées, les foyers au gaz fabriqués à évacuation directe tirent parti de la technologie à dégagement zéro.

Ils sont préfabriqués en métal et conçus pour être installés dans une construction à ossature de bois sans fondation. Une grande différence entre ceux-ci et n’importe quel autre foyer? Ils n’ont pas de cheminée conventionnelle. Les foyers fabriqués au gaz à évacuation directe brûlent si efficacement qu’ils peuvent être évacués directement par un mur. Cela signifie qu’ils sont beaucoup plus faciles et moins coûteux à installer que les éléments de maçonnerie et que vous disposez d’une plus grande flexibilité dans leur placement.

Parce qu’elles sont alimentées au gaz, ces unités résolvent le grave problème de la pollution par la fumée de bois qui a atteint des proportions critiques dans certaines régions il y a quelques décennies. Contrairement aux poêles à bois, ces foyers au gaz ne dégagent pratiquement aucune particule.

Comme tous les foyers au gaz, les foyers au gaz à évacuation directe sont beaucoup plus faciles à utiliser que les appareils à bois, car vous n’avez pas à acheter, transporter, hacher, démarrer et continuellement alimenter le feu en bois. Et vous n’avez pas besoin de ramasser les cendres ou de ramoner la cheminée. Avec le gaz, il vous suffit d’allumer le feu avec un bouton, un interrupteur ou même une télécommande. Ou vous pouvez laisser un thermostat faire le travail. Lorsqu’il est utilisé, un foyer au gaz ne coûte que quelques centimes par heure pour fonctionner.

Bien sûr, tous les foyers manufacturés au gaz ont des bûches artificielles, donc la grande question est : le feu ressemble-t-il à un feu de bois ? La seule façon de vous reposer sur ce problème est de rendre visite à quelques concessionnaires et de voir les bûches brûler de première main. Vous découvrirez probablement que, même si les premiers foyers à gaz avaient des feux d’apparence bidon, les nouveaux brûleurs et les bûches artificielles sont étonnamment réalistes. Beaucoup produisent un feu très authentique avec de hautes flammes dansantes et ont des bûches et des braises qui brillent. Et, pour rehausser l’effet, vous pouvez même acheter de l’encens qui imite l’arôme d’un feu de bois.

Lorsque vous magasinez pour un nouveau foyer à gaz manufacturé, assurez-vous qu’il est certifié en laboratoire par une organisation conforme à vos codes locaux, comme l’American Gas Association (AGA). Assurez-vous également que les installateurs de foyers effectuent leur travail conformément aux directives du fabricant. Si vous avez l’intention de le placer dans une chambre, une maison mobile ou à une altitude relativement élevée, assurez-vous qu’il est approuvé pour cet usage.

Les prix des foyers à gaz fabriqués à évacuation directe varient bien sûr considérablement, selon la taille, le style, la finition et d’autres options. Vous constaterez qu’ils commencent à environ 450 $ – un petit prix à payer pour la valeur, le confort et le plaisir qu’un nouveau foyer apportera à votre famille.

Types de foyers au gaz à évacuation directe

Les foyers au gaz standard à évacuation directe à un côté sont la norme, mais vous pouvez acheter des modèles à deux côtés, à trois côtés (péninsule) et à quatre côtés (île), ainsi que des formes de baie vitrée et des unités de coin. Heat-N-Glo fabrique même une unité Pier Bar à trois côtés qui peut aller au bout d’une barre.

Les tailles varient. Vous trouverez des unités d’environ 30 à 48 pouces de largeur et d’environ 24 à 30 pouces de hauteur. Les foyers à évacuation directe sont généralement assez peu profonds, de 13 à 18 pouces de profondeur.

Presque tous les fabricants fabriquent des modèles à ventilation supérieure et arrière. Les types à ventilation par le haut fonctionnent bien là où le conduit de fumée n’est pas directement dirigé vers un mur.

Selon le modèle, les évents peuvent fonctionner verticalement ou horizontalement sur une assez longue distance, jusqu’à 25 pieds ou plus.

Capacité calorifique du foyer au gaz

Les foyers au gaz, comme les autres appareils à gaz, sont mesurés par leur capacité d’entrée ou de sortie en « Btu » par heure, selon le fabricant. Un Btu (unité thermique britannique) est égal à la quantité de chaleur nécessaire pour élever une livre d’eau de 1 degré Fahrenheit.

La capacité d’entrée fait référence à la quantité de gaz brûlé sans tenir compte du pourcentage de chaleur perdue par le conduit de fumée. La capacité de production fait référence à la chaleur totale utilisable générée. La plupart des fabricants utilisent le chiffre de la capacité d’entrée car il est toujours supérieur à la sortie.

Si vous êtes préoccupé par la quantité de chaleur qu’un foyer va générer, le chiffre de sortie est celui qui est important. Si vous voulez savoir avec quelle efficacité il utilisera son carburant, calculez la cote d’efficacité en régime permanent en divisant le débit de sortie par le débit d’entrée.

Les cotes d’entrée varient et certaines unités ont une plage, en fonction du réglage de la flamme. Si la chaleur supplémentaire est importante, choisissez un modèle avec beaucoup de puissance. Le foyer Mendota DXV, par exemple, est doté d’un brûleur à deux niveaux variable à commande thermostatique qui peut fournir de 25 000 à 40 000 Btus par heure avec une efficacité de 75 %.

Options de foyer à évacuation directe

Les commandes et les options des foyers à évacuation directe varient d’un fabricant à l’autre.

Avec certains modèles de foyers à évacuation directe, une veilleuse de sécurité permanente brûle en permanence afin d’allumer le brûleur principal chaque fois que le gaz s’allume. D’autres modèles ont un allumage électrique par étincelle pour économiser de l’énergie ou un allumage piézoélectrique, souvent choisi lorsqu’il n’y a pas de branchement électrique au foyer. Certains de ces types utilisent un générateur de millivolts pour que le foyer puisse fonctionner même en cas de panne de courant.

Mais si la veilleuse n’est pas allumée, la vanne de gaz principale ne s’ouvrira pas. En fait, le système de sécurité Split Second™ de Blaze King coupe le gaz en une seconde si la veilleuse s’éteint.

Vous pouvez utiliser un interrupteur mural, un thermostat ou une télécommande pour faire fonctionner de nombreux types de systèmes à évacuation directe. De plus, certaines télécommandes ont des thermostats réglables, des commandes de vitesse de soufflerie et des réglages de hauteur de flamme.

D’autres options pour les foyers à évacuation directe comprennent des ventilateurs à vitesse variable pour stimuler la circulation, des kits de garniture spéciaux, des kits de conversion au gaz propane, des écrans décoratifs, des foyers de style brique réfractaire, et plus encore.

Foyers sans conduit

Dans certaines régions du pays, les codes autorisent l’utilisation de foyers à gaz sans évacuation. Les foyers à gaz sans évent ou « sans évent », fabriqués par plusieurs fabricants, sont équipés d’un capteur d’appauvrissement en oxygène pour couper le gaz si le niveau d’oxygène descend en dessous d’un niveau prédéfini. De plus, leurs brûleurs ne produisent que de très faibles niveaux de monoxyde de carbone.

Parce qu’ils font recirculer toute leur chaleur dans la pièce, les foyers au gaz sans évacuation ont des cotes d’efficacité très élevées. En revanche, ils ont un feu beaucoup plus petit et moins réaliste que les autres foyers. De plus, les instructions du produit exigent généralement que vous laissiez une fenêtre légèrement ouverte pendant l’utilisation, ce qui est remarquable dans la quête de rendre une pièce confortable.

Quel que soit le type de foyer que vous installez, installez également un détecteur combiné de fumée et de monoxyde de carbone pour assurer la sécurité de votre famille.

Comment fonctionnent les foyers à évacuation directe

Les foyers à évacuation directe brûlent du gaz naturel ou du propane, pas du bois. Mais les modèles à évacuation directe sont différents des foyers au gaz conventionnels, qui nécessitent un conduit de fumée de classe B traversant le toit pour évacuer les gaz de combustion chauds.

Les foyers à évacuation directe brûlent efficacement, extrayant la majeure partie de leur chaleur des gaz de combustion et scellant la combustion des pièces intérieures.

Un modèle à évacuation directe a une porte en verre qui est solidement scellée pour empêcher les fuites de produits de combustion dans la pièce. L’air pour alimenter la flamme entre de l’extérieur et les gaz de combustion relativement frais sont évacués par l’évent mural (si vous préférez, vous pouvez également les évacuer par un toit).

La plupart de ces unités ont des passages qui dirigent l’air ambiant autour de la chambre de combustion/échangeur de chaleur, puis le renvoient dans la pièce. Certains viennent avec des éventails pour booster cette circulation ; avec d’autres, les ventilateurs sont une option.

Ces foyers obtiennent des cotes d’efficacité qui se rapprochent de celles des fournaises au gaz, de l’ordre de 78 %. (Cela signifie qu’ils convertissent 78 % de la chaleur potentielle du combustible en chaleur utilisable.)