Chaises hautes, sièges et tables sécuritaires

Guide expert pour l’achat de chaises hautes, de tables d’alimentation pour bébés, de sièges d’appoint pour enfants et de chaises à accrocher.

Selon l’agencement de votre maison et les coutumes de votre famille, vous pouvez manger dans une cuisine ou une salle à manger formelle, en même temps que bébé ou à un autre moment. Gardez tous les couverts, même les cuillères, hors de portée des jeunes enfants. Ne laissez pas bébé à portée de vaisselle cassable. Et ne laissez jamais un petit enfant qui mange sans surveillance.

Des sièges d’appoint aux tables d’alimentation, une variété de meubles de salle à manger est disponible pour le jeune enfant d’aujourd’hui. Le choix de loin le plus populaire, mais pas toujours le plus sûr, est la chaise haute.

Ce guide vous aidera à choisir des chaises hautes, des tables d’alimentation pour bébés et plus encore.

Tables d’alimentation pour bébés

Les tables d’alimentation offrent des sièges sûrs pour les repas et les jeux. Placés près du niveau du sol, ils ressemblent à des déambulateurs, sauf que la plupart des tables n’ont pas de roulettes. A partir du moment où l’enfant peut s’asseoir jusqu’à environ 2 ans, la table à manger offre tous les avantages d’une chaise haute avec moins de risque de chute.

Comme pour une chaise haute, placez une table d’alimentation loin des zones et des objets dangereux. Recherchez un plateau de table d’alimentation trop large pour que votre enfant puisse l’atteindre.

Une table à manger doit être stable et s’adapter confortablement à votre enfant. Il devrait avoir une sangle de sécurité avec une sangle d’entrejambe pour empêcher le petit de se tortiller ou de glisser; avant d’acheter, testez-le pour voir que vous pouvez attacher la sangle facilement.

Si la table d’alimentation est une conception repliable, assurez-vous que son dispositif de verrouillage tient solidement en position ouverte.

Liste de vérification des chaises hautes sécuritaires

Pour un parent, la chaise haute est une merveilleuse commodité. Il assied bébé à un niveau adulte tout en limitant les tortillements et en limitant la plupart du temps le désordre (c’est quand même une bonne idée de placer une toile de protection antidérapante en dessous).

Pour le petit enfant, cependant, une chaise haute peut ressembler à une salle d’escalade intérieure. Et plus le tot est actif, plus les sangles de sécurité, le verrouillage du plateau et la stabilité de la chaise haute sont sollicités. Malheureusement, de nombreux enfants, lorsqu’ils se tiennent debout, atteignent, grimpent ou se balancent, tombent des chaises hautes ou les font basculer.

Pour aider à prévenir de tels accidents, choisissez un équipement de haute qualité et utilisez-le correctement. Recherchez ces caractéristiques importantes lorsque vous achetez des chaises hautes sûres :

Une chaise haute raisonnablement sûre peut supporter de 50 à 100 livres. Vérifiez que toutes les surfaces sont exemptes de bords tranchants ou de saillies, ainsi que de matériel qui pourrait pincer ou couper.

Assurez-vous que la chaise est livrée avec une ceinture de sécurité robuste avec une sangle d’entrejambe qui n’est pas attachée au plateau et qui est facile à utiliser, même lorsque vous êtes pressé. Ne comptez jamais sur le plateau seul pour être une retenue de sécurité.

Choisissez une chaise haute avec un plateau verrouillable que votre enfant ne peut pas déplacer ou descendre. Avant d’acheter, essayez-le pour voir avec quelle facilité vous pouvez retirer, remplacer, ajuster ou verrouiller le plateau d’une seule main. Un bon design se balance ou glisse sans se détacher de la chaise. Le plateau doit également être incassable en cas de chute.

La base de la chaise haute doit être suffisamment large pour une bonne stabilité contre le basculement, même lorsque votre enfant se balance d’avant en arrière. La base ne doit cependant pas être si large que vous pourriez trébucher sur ses jambes.

Assurez-vous qu’une chaise haute pliante se verrouille solidement lorsqu’elle est utilisée et que le plateau est verrouillé en place après avoir assis votre enfant.

Ne laissez jamais votre tout-petit essayer même de grimper sur la chaise haute. Gardez la chaise haute à l’écart de tout mur, meuble, comptoir ou autre objet contre lequel le tout-petit pourrait basculer ou pousser.

Sièges d’appoint sécuritaires pour enfants

Un accessoire de chaise de salle à manger populaire pour les tout-petits, les sièges d’appoint peuvent être utilisés en toute sécurité à la maison ou au restaurant avec une utilisation appropriée.

Attachez le siège d’appoint à la chaise ; puis attachez votre enfant au siège d’appoint. Votre enfant doit avoir au moins 18 mois et être capable de s’asseoir droit avec un bon équilibre.

Utilisez uniquement une chaise solide, à siège plat et à dossier droit comme base.

Chaises à accrocher en toute sécurité

Aussi appelées chaises suspendues, les chaises à accrocher se fixent sur le bord de la table à manger. Ils sont simples et portables, et ils invitent un bébé plus âgé ou un jeune enfant à se joindre à la famille à table. La plupart tiendront un enfant jusqu’à environ 40 livres.

La sécurité de la chaise à accrocher la mieux conçue dépend de la sécurité avec laquelle vous la fixez, ainsi que de la capacité de votre table à supporter la chaise et le poids de l’enfant et à rester stable.

N’achetez qu’une chaise avec une pince qui se verrouille sur la table. Testez la fixation de la chaise en mettant du poids dessus.

Vérifiez que les capuchons ou les bouchons des tubulures sont fermement fixés et qu’ils ne peuvent pas facilement se détacher.

Assurez-vous que le fauteuil est muni d’une ceinture de sécurité et que vous l’utilisez. Assurez-vous également qu’il n’y a pas d’autre chaise suffisamment proche pour que l’enfant assis puisse basculer ou pousser.

CONSEIL : Pour garantir des normes élevées, recherchez le sceau « Certifié » JPMA sur tous les équipements de repas.