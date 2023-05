Adoucisseurs ou conditionneurs d’eau sans sel

Conseils d’experts sur les systèmes de conditionnement d’eau sans sel, y compris ce qu’ils sont et quand vous voudrez peut-être en choisir un. Comprend une discussion sur les adoucisseurs d’eau électroniques ou magnétiques.

Certaines personnes s’inquiètent des effets sur la santé du sodium que les adoucisseurs mettent dans l’eau. Sachez que la plupart des problèmes de santé concernent la consommation de chlorure de sodium, et non le bicarbonate de sodium résultant de l’adoucissement de l’eau. De plus, les opinions exprimées dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre minimiser les préoccupations concernant la quantité de sel introduite par les adoucisseurs d’eau.

Une option consiste à contourner un ou plusieurs robinets d’eau froide dans la maison qui sont utilisés pour l’eau potable. Certaines personnes ne raccordent une unité standard qu’au côté eau chaude du système d’alimentation en eau ; malheureusement, avec cette option, vous perdez certains des avantages d’avoir de l’eau douce dans la douche, la lessive et partout où l’eau froide est mélangée à de l’eau chaude puisque seulement environ la moitié de l’eau est adoucie.

Technologies sans sel

Bien que la quantité de sodium ajoutée soit minime par rapport à l’alimentation normale d’une personne en bonne santé, les personnes à qui un médecin a conseillé de réduire leur apport en sodium peuvent envisager une unité qui se régénère avec un substitut de sel de chlorure de potassium plutôt qu’avec du sodium.

Cette vidéo offre une brève description d’un conditionneur d’eau sans sel typique :

Avec la chélation, les ions métalliques qui causent l’eau dure, principalement le magnésium et le calcium, sont liés à un agent chélateur. En conséquence, ces minéraux sont en suspension dans l’eau. Les adoucisseurs d’eau qui utilisent cette technologie sont en fait des détartrants – ils ne réduisent pas les minéraux de l’eau dure mais empêchent plutôt les minéraux de se déposer sous forme de tartre sur les surfaces des appareils et des tuyaux utilisant de l’eau à travers lesquels l’eau passe. Cependant, le tartre peut s’accumuler là où l’eau se trouve, comme dans un chauffe-eau.

Le consensus général est que ce type de traitement de l’eau est meilleur que l’absence totale d’adoucisseur d’eau, mais pas aussi efficace que l’adoucissement conventionnel. Pour acheter ce type d’adoucisseur d’eau en ligne sur Amazon.com, veuillez consulter Adoucisseurs d’eau sans sel.

Cette vidéo vous donne une description très claire de ce à quoi vous pouvez vous attendre avec un conditionneur d’eau sans sel par rapport à un adoucisseur d’eau à base de sel.

Adoucisseurs d’eau électroniques ou magnétiques

Une option plus radicale et controversée est un adoucisseur d’eau ou un détartrant électronique ou magnétique. Selon les fabricants, ce dispositif enfichable, qui se clipse sur le tuyau d’arrivée, crée un champ magnétique qui modifie les propriétés électromagnétiques des minéraux de carbonate de calcium afin qu’ils soient repoussés par les tuyaux et entre eux.

Une étude commandée par la Water Quality Association a toutefois révélé que, lorsque de tels dispositifs étaient testés par rapport aux adoucisseurs échangeurs d’ions conventionnels et aux affirmations des fabricants, aucun changement physique ou chimique significatif dans l’eau ne se produisait et les unités ne réduisaient pas le tartre. formation. Malgré les affirmations d’efficacité faites par les fabricants de ces appareils, les acheteurs doivent se méfier.

Là encore, certains utilisateurs disent qu’ils fonctionnent. Vous pouvez consulter les avis sur Amazon, l’un des endroits où ils sont vendus. Si vous souhaitez en essayer un, veuillez consulter le détartrant d’eau électronique Eddy illustré ici – le coût est d’environ 200 $. Notez que le fabricant offre une garantie satisfait ou remboursé de 12 mois. Si vous l’essayez, veuillez nous envoyer vos commentaires ou commentaires dans le forum au bas de cette page.

Ressource en vedette : Trouver un professionnel local de l’installation de traitement de l’eau