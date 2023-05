Acheter des jouets sûrs pour bébés et tout-petits

Ce guide d’achat utile fournit des informations sur les jouets sûrs pour bébés et tout-petits. Conseils de sécurité sur les petits jouets, les jouets adaptés à l’âge, les jouets électriques, etc.

Les jouets rendent l’apprentissage amusant, et les préférés deviennent difficiles à utiliser. De nombreux jouets d’aujourd’hui sont non seulement éducatifs et durables, mais, heureusement, également assez sûrs s’ils sont joués avec les instructions du fabricant.

La plupart ont été construits selon des critères de sécurité établis par les Toy Manufacturers of America, Inc. (TMA) ou la Consumer Product Safety Commission des États-Unis, bien que les normes établies par la TMA soient volontaires. Selon la loi, tout jouet peint doit avoir une finition non toxique.

Voici quelques autres considérations de sécurité pour l’achat, l’utilisation et le stockage des jouets pour enfants :

• Jouets adaptés à l’âge. La règle de base de la sécurité des jouets est de s’assurer qu’ils sont adaptés à l’âge de l’enfant qui joue avec eux. Les fabricants de jouets d’aujourd’hui étiquettent les jouets avec des tranches d’âge recommandées. Les jouets des frères et sœurs plus âgés et les autres biens des enfants plus âgés doivent être tenus à l’écart des jeunes enfants. Vérifiez toujours les jouets et leur emballage pour les étiquettes descriptives ou de mise en garde avant de faire votre achat.

• Cordons, ficelles et rubans qui pourraient finir enroulés autour du cou d’un bébé doivent être retirés ou raccourcis à moins de 10 pouces de long.

• Les petites pièces de jouet peuvent être avalées par un enfant, provoquer un étouffement ou se loger dans l’oreille ou le nez. Un règlement CPSC interdit les petites pièces dans les jouets fabriqués pour les enfants de moins de 3 ans.

L’interdiction couvre des choses telles que les couineurs dans les jouets à presser et les yeux et le nez amovibles dans les animaux en peluche et les poupées. Les hochets pour bébé doivent être suffisamment grands pour ne pas se loger dans la gorge d’un bébé et construits de manière à ne pas pouvoir se séparer en plus petits morceaux.

• Vérifiez soigneusement les jouets plus anciens pour une construction robuste et un bon état solide. Assurez-vous qu’aucune petite pièce ou rembourrage ne puisse se détacher. S’il est peint, assurez-vous que la finition est non toxique.

• Des ballons ne sont pas sûrs pour les jeunes enfants à moins qu’ils ne soient sous surveillance étroite. Tous les morceaux d’un ballon éclaté doivent être immédiatement jetés à la poubelle extérieure. Les cerfs-volants en film de polyester aluminisé (désormais interdits par la CPSC) et les ballons présentent un risque d’électrocution s’ils entrent en contact avec des lignes électriques.

• Pointes, arêtes vives et projectiles— cela va sans dire — peut nuire aux enfants de tout âge. Faites particulièrement attention aux jouets qui peuvent se casser et exposer des arêtes vives. Si un jouet se casse, emportez-le pour le réparer en toute sécurité ou le jeter

• Jouets électriques, généralement étiquetés pour être utilisés uniquement par des enfants de plus de 8 ans, nécessitent de la prudence et votre supervision.

• Jouets à roulettes sur ou à proximité d’un escalier peut provoquer un accident grave.

• Éviter l’encombrement des jouets. Apprenez aux enfants dès leur plus jeune âge à ranger les jouets après avoir joué. C’est une bonne habitude de sécurité, car cela réduit les risques de trébucher sur les jouets et de les casser.

