Qu’est-ce qui s’annonce et qu’est-ce qui se vend sur le marché américain de l’immobilier de luxe

Les roues du marché mondial de l’immobilier de luxe continuent de tourner avec de nouvelles ventes et de nouvelles inscriptions qui apparaissent chaque jour. Voici un aperçu de ce qui est à gagner et de ce qui a été vendu sur cinq marchés américains distincts.

Situé à la limite ouest du parc historique Balboa de 1 200 acres de San Diego, le complexe de condominiums de luxe de 14 étages connu sous le nom de Park Bankers Hill est parfaitement positionné pour profiter des meilleures vues que la ville du sud de la Californie a à offrir, en particulier depuis les 5 536 – un penthouse moderne de pieds carrés. Couvrant le coin sud-ouest, la vue sur le penthouse englobe les vues du centre-ville, du parc Balboa et de l’océan Pacifique.

Les murs de verre du sol au plafond décrivent une grande partie de la résidence de trois chambres et quatre salles de bains pour maximiser la lumière, y compris les couchers de soleil sur le Pacifique. La sensation d’espace est renforcée par la conception à deux étages et à aire ouverte de la maison. Achevé en 2018, le parc offre une multitude de commodités pour les propriétaires, notamment une salle à vin, un billard et une table de poker, ainsi qu’une piscine, un centre de remise en forme et un spa. Ken Baer de Willis Allen Real Estate détient la liste.

Rien ne se dresse entre les eaux cristallines de l’océan Atlantique et l’heureux propriétaire est ce condo Vero Beach récemment acheté, à part une étendue de sable blanc. Située à l’intérieur de la communauté fermée de l’ouest de la Floride, Carlton, la résidence de quatre chambres est à peu près aussi proche que possible de la vie au bord de l’océan sans dormir sur la plage.

Une véranda enveloppante avec un foyer au gaz et un gril intégré permet une vie intérieure/extérieure confortable avec vue sur l’océan. Les sols en marbre couvrent le condo de 4 300 pieds carrés et les plafonds s’étendent sur 10 pieds spacieux. Protégé par une sécurité 24 heures sur 24, le Carlton Vero Beach abrite un certain nombre d’espaces communautaires, tels qu’une piscine chauffée de 42 500 gallons, un court de tennis et un club-house de 7 000 pieds carrés. Selon l’agent inscripteur Matilde Sorensen de Dale Sorensen Real Estate, les prix à Vero Beach sont en hausse, augmentant de 15 % par rapport à l’année dernière.

Alors que la popularité continue de croître pour la petite ville de Whitefish dans le Montana, un certain nombre de nouveaux projets de construction arrivent maintenant sur le marché, y compris ce condo riverain de 2,15 millions de dollars. Prévue pour la compétition à la fin de l’été 2023, cette résidence de quatre chambres et quatre salles de bains est la dernière des propriétés riveraines disponibles dans la communauté de luxe de Whitefish River Run. Les matériaux naturels occuperont le devant de la scène avec des accents audacieux de bois et de pierre partout. En plus des 2 750 pieds carrés d’espace habitable, le condo de luxe comprend également un garage pour deux voitures.

À quelques pas de là, de l’autre côté de la rivière Whitefish, se trouvent le centre-ville de Whitefish, City Beach et Whitefish Lake. D’autres destinations populaires, y compris les stations de ski de classe mondiale de la région, sont à moins de 16 kilomètres. La liste du 132 West 2nd Street Unit A est détenue par Tyler Stewart de National Parks Realty.

Un mélange littéral de nouveau et d’ancien, cette maison de campagne de Mendham se compose de deux structures reliées par un passage couvert incurvé et ensoleillé – l’original construit en 1752 et l’ajout achevé en 1999. La combinaison résultante en fait un composé distinctement antique mais contemporain. Face à une cour pavée et présentant une architecture coloniale, la maison de quatre chambres et six salles de bains peut être décrite comme majestueuse. Les intérieurs comprennent des planchers de bois franc et de brique, des plafonds de 10 pieds et des moulures sur mesure.

Bien que d’apparence traditionnelle, le confort moderne peut également être trouvé partout, comme le plancher chauffant dans la salle de bain principale, les placards californiens et une borne de recharge pour véhicules électriques. Un étang privé, un patio en pierre bleue et une piscine se trouvent sur la propriété de cinq acres. « Le marché de Mendham est généralement un peu en retard par rapport aux marchés plus robustes des zones environnantes », explique l’agent Mara Nydam de Turpin Realtors. « Cependant, en 2023, Mendham est resté très compétitif et les propriétés se vendent alors qu’elles ont un statut exclusif. »

Disponible pour la première fois sur le marché libre, cette maison par excellence au bord de l’eau du lac Tahoe se trouve sur un peu moins de 100 pieds de façade et comprend une jetée privée et un accès à la bouée. Perchée à Timber Point, la résidence de cinq chambres a été construite il y a près d’un siècle. L’architecture traditionnelle des cabines permet une existence confortable. Associez cela à la magnifique toile de fond du lac Tahoe, qui s’étend de presque toutes les fenêtres de la maison, et le résultat est l’escapade parfaite dans le nord de la Californie.

Une terrasse surdimensionnée et enveloppante permet de se prélasser au bord du lac ainsi qu’un grand espace de rangement pour les loisirs aquatiques en dessous. L’agence de planification régionale de Tahoe a vérifié plus de 4700 pieds carrés de couverture de classe 6, offrant un modèle formidable pour le réaménagement futur. Le propriétaire et directeur général de Tahoe Mountain Realty, Jeff Brown, détient la liste.