À quoi ressemble le marché du logement de Denver à mesure que nous progressons en 2023

Selon les estimations sur 5 ans de l’enquête sur la communauté américaine de 2021 du Bureau du recensement, Denver est désormais la 19e plus grande ville des États-Unis, avec une population de 711 463 habitants en 2021. Denver a connu une croissance spectaculaire au cours des dernières décennies. De 1990 à 2021, la population de Denver a augmenté de 52,1 %, passant de 467 610 à 711 463. Comme pour les villes du nord-ouest du Pacifique et de la côte ouest en général, une grande partie de la croissance de Denver au cours des années 2000 et 2010 était due à un afflux important de millennials.

Compte tenu de cette croissance substantielle, le marché du logement de Denver a connu une hausse frappante des prix des maisons et de la demande. Basé sur des données provenant de RedfinRDFN

, le prix de vente médian moyen sur 12 mois (mars 2022 à février 2023) pour une maison à Denver est de 584 548 $. Cela représente une augmentation de 46,2 % au cours des cinq dernières années, par rapport à un prix de vente médian moyen sur 12 mois (mars 2017 à février 2018) de 399 804 $. Cependant, comme de nombreux autres marchés du logement aux États-Unis, la hausse des taux hypothécaires en 2022 a contribué à ralentir l’activité du marché du logement, comme l’augmentation des niveaux de stocks de logements, dans plusieurs des villes qui composent la région métropolitaine de Denver.

Lisez la suite pour découvrir les principales tendances qui se développent sur le marché du logement de Denver en 2023.

Marché du logement de Denver 2023 : aperçu

En analysant les données de Redfin, le marché du logement de la région métropolitaine de Denver affiche des signes de vigueur soutenue dans certaines régions tout en montrant des signes de baisse d’activité dans les villes qui composent la région métropolitaine de Denver. Dans la ville de Denver proprement dite, les prix des maisons ont culminé en avril 2022, lorsque le prix de vente médian de Denver a atteint un sommet historique de 650 000 $. Depuis lors, les prix ont baissé régulièrement, de sorte qu’en février 2023 (dernières données disponibles au moment de la publication), le prix de vente médian de Denver était tombé à 556 125 $.

Les prix des maisons pour l’ensemble du marché du logement de la région métropolitaine de Denver reflètent le modèle établi par la ville de Denver proprement dite. Les prix des maisons dans la région métropolitaine de Denver ont également culminé en avril 2022, atteignant un prix de vente médian de 615 000 $. À partir de là, les prix ont progressivement diminué, atteignant un prix de vente médian de 560 000 $ en février 2023. Pourtant, les prix des maisons dans la région métropolitaine de Denver restent historiquement élevés : son prix de vente médian moyen sur 12 mois de mars 2022 à février 2023 était de 579 926 $, et le chiffre correspondant pour la période de 12 mois de mars 2021 à février 2022 était de 534 463 $. En justejuste

un an, le prix de vente médian moyen sur 12 mois dans la région métropolitaine de Denver a augmenté de près de 100 000 $ : de 452 050 $ pour la période de mars 2020 à février 2021, jusqu’à 534 463 $ pour la période de mars 2021 à février 2022.

À l’autre extrémité du spectre, la ville qui a connu la plus forte baisse des prix des maisons d’une année sur l’autre est Berkley, une banlieue au nord-ouest de Denver. Le prix de vente médian moyen sur 12 mois à Berkley pour la période mars 2021-février 2022 était de 545 150 $. Il a ensuite diminué de 5,8 % au cours de l’année suivante, tombant à un prix de vente médian moyen sur 12 mois de 513 601 $ pour la période mars 2022-février 2023. La comparaison des prix mensuels des maisons d’une année sur l’autre révèle une baisse encore plus prononcée : prix de vente de 602 000 $ en février 2022, le prix de vente médian de Berkley était tombé à 350 000 $ en février 2023, soit une baisse de 41,9 % sur un an.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les prix de vente médians dans les villes de la zone du marché du logement de Denver et leur variation d’une année sur l’autre de février 2022 à février 2023 :

Alors que la majorité des villes du marché du logement de Denver ont connu une baisse des prix de leurs maisons d’une année sur l’autre, il faut garder à l’esprit que la vague d’achats de maisons qui a eu lieu de 2021 à 2022 a fait grimper les prix à des niveaux historiquement élevés. Au contraire, ces baisses des prix des maisons reflètent une modération générale plutôt qu’un effondrement. Dans l’ensemble, les villes de la zone du marché du logement de Denver ont toutes des prix de vente médians nettement supérieurs aux niveaux d’avant la pandémie.

Marché du logement de Denver : inventaire et jours sur le marché

Souvent, lorsqu’il y a un ralentissement de l’activité sur le marché du logement, il y a généralement une augmentation des stocks disponibles à la vente. Pour le marché du logement de Denver, la plupart des villes qui composent la région métropolitaine de Denver ont connu d’importantes accumulations de leur inventaire de logements d’une année sur l’autre. Le tableau ci-dessous détaille l’évolution de l’inventaire disponible à la vente sur le marché du logement du Grand Denver :

Une mesure supplémentaire utile pour l’activité du marché du logement est la durée pendant laquelle une maison à vendre passe sur le marché avant d’être achetée. Redfin désigne cette mesure comme des jours sur le marché, ce qui représente les jours médians mensuels sur le marché qu’une maison à vendre se trouve avant d’être retirée du marché. Dans la région métropolitaine de Denver, le nombre médian de jours sur le marché d’une maison à vendre est passé de 5 jours en février 2022 à 35 jours en février 2023, soit une augmentation annuelle d’environ 600 %, soit sept fois plus juste un an. Et pour de nombreux autres endroits de la grande région du marché du logement de Denver, le nombre médian de jours sur le marché a grimpé en flèche d’une année sur l’autre :

Marché du logement de Denver : les maisons vendues au-dessus du prix courant

En règle générale, lorsqu’un marché immobilier est chaud, les maisons ont tendance à se vendre plus cher que leur prix d’origine. À l’inverse, lorsque l’activité sur le marché de l’habitation ralentit, le pourcentage d’inscriptions en vigueur qui se vendent au-dessus de leur prix affiché a tendance à diminuer. Dans la ville de Denver, en février 2022, 63,8 % des ventes de maisons se sont vendues au-dessus de leur dernier prix catalogue. Avancez d’un an et en février 2023, ce pourcentage était tombé à seulement 27,5% des ventes de maisons vendues au-dessus de leur prix catalogue. En analysant toutes les principales villes de la zone du marché du logement de Denver, cette tendance s’applique à chaque ville :