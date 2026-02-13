VW rappelle 43 000 SUV pour surchauffe de la batterie et risque d’incendie

Mauvaise nouvelle pour les propriétaires de Volkswagen cette semaine. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) vient d’annoncer que des dizaines de milliers de véhicules VW ont des batteries défectueuses, ce qui signifie qu’ils présentent un réel risque d’incendie. Les batteries défectueuses ne sont pas une nouveauté ; Plusieurs autres constructeurs automobiles ont dû rappeler leurs propres véhicules pour des problèmes similaires au cours des deux dernières années. Cette fois, c’est au tour de Volkswagen. Les propriétaires de VW doivent se protéger jusqu’à ce qu’ils aient eu la possibilité de confirmer que leur véhicule n’est pas affecté ou de planifier une réparation réussie.

Pourquoi ces véhicules Volkswagen sont-ils dangereux ?

La NHTSA prévient que dans les véhicules Volkswagen en question, « la batterie haute tension peut surchauffer ». Une batterie qui surchauffe est une nuisance, bien sûr. Mais le mémoire poursuit en expliquant qu’« une batterie haute tension qui surchauffe augmente le risque d’incendie ».

Vous devez minimiser votre utilisation de votre VW jusqu’à ce que vous sachiez si elle présente ou non un risque d’incendie. La dernière chose que vous voulez faire est de mettre vous-même, vos passagers ou les autres conducteurs en danger à cause d’une batterie défectueuse. Si possible, rendez-vous avec un autre véhicule ou trouvez un autre moyen de transport jusqu’à ce que vous ayez confirmé que votre voiture est en sécurité.

Quels véhicules VW présentent un risque d’incendie ?

Selon le dossier de la NHTSA, Volkswagen rappelle près de 44 000 véhicules, dont :

2023 ID.4

2024 ID.4

2025 ID.4

Si vous possédez l’un de ces véhicules, soyez prudent jusqu’à ce que vous ayez confirmé si la batterie de votre véhicule est défectueuse ou non. Volkswagen enverra des lettres aux propriétaires concernés fin mars 2026, expliquant le problème et proposant une solution. Cependant, si vous souhaitez obtenir une confirmation plus tôt, vous pouvez rechercher votre numéro d’identification de véhicule (VIN) sur le site de la NHTSA. Depuis le 23 janvier 2026, les VIN concernés sont disponibles.

Comment Volkswagen va-t-il résoudre ce problème de batterie défectueuse ?

Selon le constructeur automobile, « les concessionnaires mettront à jour le logiciel de la batterie haute tension et remplaceront gratuitement la batterie haute tension, si nécessaire ». Planifiez votre réparation dès qu’elle est disponible. Les incendies de batterie ne sont pas le genre de risque pour la sécurité avec lequel vous voulez vous embêter, et une réparation gratuite signifie que vous n’avez pas à économiser pour vous protéger.

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez contacter le service client de Volkswagen au 1-800-893-5298. Le numéro de Volkswagen pour ce rappel est 93EA et le numéro NHTSA est 26V030000. Vous pouvez également consulter le dossier de rappel de la NHTSA.

Source

La batterie haute tension peut surchauffer et provoquer un incendie, National Highway Traffic Safety Administration, 2026

