Comment les Américains se sont retrouvés avec 1,6 billion de dollars de dettes automobiles (et pourquoi la situation empire)

De nombreux Américains vivent dans des endroits où conduire est une nécessité. Même s’il serait agréable pour tout le monde de vivre dans des villes à 15 minutes de distance, la triste réalité est que la plupart des infrastructures américaines obligent de nombreuses personnes à avoir besoin d’une voiture. Et cela signifie souvent financer une voiture. Des études récentes ont montré que les Américains ont une dette automobile importante, environ 1,68 billion de dollars. Bien sûr, cela est dû en partie au fait que les voitures deviennent de plus en plus chères, mais ce chiffre ne se résume-t-il pas à cela ?

Quelle est l’ampleur de la dette d’un prêt automobile ?

Pour commencer, mettons ces 1 680 milliards de dollars en perspective. Dans un nouveau rapport, Fortune note que près « d’un Américain sur quatre rembourse sa dette automobile ». Le rapport indique ensuite que ce chiffre est « comparable à tous les prêts étudiants fédéraux impayés (1,69 billion de dollars de dette fédérale et 1,84 billions de dollars au total) et supérieur aux soldes des cartes de crédit (1,28 billions de dollars impayés l’année dernière). » En fait, selon les chiffres, « les voitures rivalisent avec tout le reste en termes de servitude pour dettes pour les Américains ordinaires ».

Pourquoi les Américains ont-ils autant de dettes liées aux prêts automobiles ?

Une partie de cette dette peut être imputée à la hausse des prix. Fortune note que les automobiles en particulier sont un exemple « d’un produit qui a rapidement dépassé l’inflation depuis la pandémie ». Par rapport à 2018, le paiement mensuel moyen d’une voiture a augmenté d’environ 40 %, passant de 506 $ à 680 $. Pour les ménages à faible revenu, la dette automobile globale peut également être plus importante en raison de la nécessité « d’étaler les paiements sur de plus longues périodes ». Lorsque le prix moyen d’une voiture est de « près de 50 000 $, soit une augmentation de 30 % depuis 2019 », il est parfois nécessaire de contracter un prêt automobile sur sept ans ou plus, ce qui signifie payer des intérêts bien plus élevés.

Le marché des voitures d’occasion connaît également une hausse des prix, ce qui limite les options des consommateurs. Fortune rapporte que « même si l’inflation des voitures d’occasion s’est quelque peu modérée depuis son pic de 2022, les prix sont toujours 29 % plus élevés qu’avant la pandémie ». Faire des achats sur Facebook Marketplace ou d’autres sites tiers peut encore s’avérer fructueux, mais ce n’est pas sans risques. De nombreux vendeurs préfèrent être payés intégralement en espèces, ce qui n’est pas toujours possible. Et avec l’essor de l’IA générative, les listes frauduleuses sont plus prolifiques que jamais.

Fortune rapporte également qu’il y a eu un changement significatif quant aux acheteurs de nouvelles voitures. « L’année dernière, seulement 37 % des personnes à la recherche d’une nouvelle voiture avaient des salaires inférieurs à six chiffres, contre 50 % en 2020 », rapportent-ils. Cela contraste avec les hauts revenus, où « la part des acheteurs dont les revenus dépassent 200 000 $ est passée de 18 % à 29 % au cours des six dernières années ».

Source

Les Américains doivent 1,68 billion de dollars en prêts automobiles – plus que les dettes de carte de crédit et autant que tous les prêts étudiants fédéraux, Fortune, 2026.