Ni creusée, ni chauffée : le seul type de piscine qui peut augmenter la valeur de votre maison

Bien que les piscines d’eau salée présentent un net avantage par rapport aux piscines ordinaires, nous ne pouvons pas ignorer le rôle que jouent d’autres facteurs pour déterminer leur avantage. Dans un passé récent, les maisons contenant des piscines et cotées à un prix plus élevé étaient fortement concentrées dans le Sud, le Midwest et l’Ouest. Cela pourrait être dû au fait que les propriétaires peuvent utiliser leur piscine pendant la majeure partie de l’année, contrairement à ceux des États du Nord où l’utilisation dure rarement plus de deux mois, à moins qu’elle ne soit à l’intérieur ou chauffée. Ainsi, si votre climat n’est pas propice à une utilisation toute l’année, la valeur de votre maison n’aura pas beaucoup d’impact sur la valeur de votre maison, ce qui en fera une mise à niveau coûteuse.

De plus, même si l’on pourrait s’attendre à ce que des conceptions étonnantes de piscines dans un quartier chic invitent à plus de valeur, grâce aux points de prestige et de divertissement, cela ne se passe pas toujours de cette façon. La raison ? Les acheteurs commencent à considérer les piscines comme une nécessité plutôt que comme un élément de luxe. « Si 99 % des maisons ont une piscine, alors avoir une piscine est tout simplement inhérent à la valeur ; mais si vous n’avez pas de piscine, alors c’est une pénalité », a déclaré le président et chef de la direction de Miller Samuel, Jonathan Miller, à Realtor.

De plus, la maintenance compte plus que vous ne le pensez. Ainsi, même si les piscines d’eau salée nécessitent peu d’entretien, elles ne nécessitent pas « aucun entretien ». Et vous devrez vous assurer que les murs ne se fragmentent pas ou ne rouillent pas avec le temps. Vous devrez également vous assurer que les cellules de sel (responsables de la génération de chlore) fonctionnent correctement et sont remplacées toutes les quelques années. En bref, si la piscine est vieille ou a sérieusement besoin d’être détartrée et réparée, sa valeur marchande supposée chutera considérablement.