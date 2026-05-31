Ni creusée, ni chauffée : le seul type de piscine qui peut augmenter la valeur de votre maison

Bien que les préférences personnelles et les choix de style de vie règnent en maître lors de la réalisation d’améliorations intérieures ou extérieures, il n’est pas rare de prendre en compte leur impact global sur la valeur de votre propriété. Au contraire, c’est particulièrement vital si vous espérez ou vous préparez à vendre votre maison dans un avenir proche. Cependant, toutes les améliorations ou ajouts n’ont pas un effet noir ou rouge clair sur la valeur marchande de votre maison. Quelques améliorations, telles que les ajouts de piscine, tombent dans la zone grise et peuvent dévier d’un côté ou de l’autre en fonction de l’emplacement de votre maison, de la taille de la piscine, du type de marché et de l’entretien.
Pour mettre cela en perspective, Zillow a résumé ses conclusions de 2026 sur la base des dernières annonces immobilières et a noté que les piscines d’eau salée ont le potentiel d’augmenter le prix de vente d’une propriété de 2 % supplémentaires. Elle est arrivée à cette conclusion en les comparant aux piscines au chlore, tout en restant fidèle à la position établie selon laquelle l’ajout de piscines creusées comporte un risque financier. Par rapport aux tendances de 2025, où Zillow a constaté que les maisons avec piscine d’eau salée représentaient 1,5 % supplémentaires, suscitaient un plus grand intérêt des acheteurs et, par conséquent, se vendaient plus rapidement, les dernières conclusions montrent une hausse continue, quoique légère. Et même si les propriétaires peuvent être ravis d’apporter une tranche d’eau de mer dans leur jardin, il y a quelques mises en garde concernant une piscine d’eau salée qui augmente la valeur de votre maison.
Si une piscine est indispensable pour votre maison, assurez-vous qu’elle soit d’eau salée
Quiconque a nagé dans une piscine au chlore s’est plaint, à un moment donné, de l’odeur désagréable, de l’eau qui irritait ses yeux ou desséchait sa peau et décolorait son maillot de bain. Les piscines d’eau salée, en revanche, éliminent bon nombre de ces problèmes, ce qui explique peut-être pourquoi elles suscitent davantage d’attention et d’intérêt de la part des acheteurs.
Les piscines d’eau salée sont équipées d’une cellule à sel qui convertit le sel en chlore. Ainsi, même s’ils contiennent encore du chlore, nécessaire pour éloigner les algues et les microbes, il est présent à une concentration plus faible. En conséquence, il y a moins de chloramines – entités responsables des démangeaisons et des yeux rouges – améliorant considérablement l’expérience de baignade. Une autre raison pour laquelle les propriétaires peuvent préférer les piscines d’eau salée aux autres options est l’entretien relativement moindre. Puisque vous avez la possibilité de suivre les niveaux de sel sur une application, vous n’avez pas besoin d’utiliser des kits pour tester la chimie de l’eau : une corvée interminable avec des piscines au chlore et un cauchemar absolu après une fête. Mieux encore, les sels sont relativement peu coûteux par rapport aux comprimés de chlore.
Malgré ces avantages, il existe des inconvénients cachés que vous devriez prendre en compte avant d’acquérir une piscine d’eau salée. Pour commencer, l’investissement initial peut être suffisamment élevé pour dissuader la plupart des propriétaires. Bien que la taille, les matériaux et la main-d’œuvre jouent tous un rôle, les propriétaires dépensent généralement entre 12 000 et 38 500 dollars pour leur installation (le coût peut tomber à 500 dollars si vous souhaitez simplement convertir votre piscine au chlore en piscine d’eau salée). Cette gamme n’inclut pas d’autres éléments extérieurs comme l’aménagement paysager ou une terrasse – un coût que vous ne récupérerez peut-être pas entièrement. De plus, le sel peut corroder les matériaux environnants ou endommager les plantes si elles manquent de résistance.
Pourquoi les avantages des piscines d’eau salée ne sont-ils pas aussi évidents ?
Bien que les piscines d’eau salée présentent un net avantage par rapport aux piscines ordinaires, nous ne pouvons pas ignorer le rôle que jouent d’autres facteurs pour déterminer leur avantage. Dans un passé récent, les maisons contenant des piscines et cotées à un prix plus élevé étaient fortement concentrées dans le Sud, le Midwest et l’Ouest. Cela pourrait être dû au fait que les propriétaires peuvent utiliser leur piscine pendant la majeure partie de l’année, contrairement à ceux des États du Nord où l’utilisation dure rarement plus de deux mois, à moins qu’elle ne soit à l’intérieur ou chauffée. Ainsi, si votre climat n’est pas propice à une utilisation toute l’année, la valeur de votre maison n’aura pas beaucoup d’impact sur la valeur de votre maison, ce qui en fera une mise à niveau coûteuse.
De plus, même si l’on pourrait s’attendre à ce que des conceptions étonnantes de piscines dans un quartier chic invitent à plus de valeur, grâce aux points de prestige et de divertissement, cela ne se passe pas toujours de cette façon. La raison ? Les acheteurs commencent à considérer les piscines comme une nécessité plutôt que comme un élément de luxe. « Si 99 % des maisons ont une piscine, alors avoir une piscine est tout simplement inhérent à la valeur ; mais si vous n’avez pas de piscine, alors c’est une pénalité », a déclaré le président et chef de la direction de Miller Samuel, Jonathan Miller, à Realtor.
De plus, la maintenance compte plus que vous ne le pensez. Ainsi, même si les piscines d’eau salée nécessitent peu d’entretien, elles ne nécessitent pas « aucun entretien ». Et vous devrez vous assurer que les murs ne se fragmentent pas ou ne rouillent pas avec le temps. Vous devrez également vous assurer que les cellules de sel (responsables de la génération de chlore) fonctionnent correctement et sont remplacées toutes les quelques années. En bref, si la piscine est vieille ou a sérieusement besoin d’être détartrée et réparée, sa valeur marchande supposée chutera considérablement.