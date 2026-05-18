Une nouvelle étude révèle un lien entre les conducteurs qui accélèrent et utilisent leur téléphone en conduisant

Que vous soyez le parent d’un nouveau conducteur ou simplement quelqu’un qui est prudent lorsqu’il est sur la route, vous espérez que les autres conducteurs autour de vous adoptent des pratiques de conduite sécuritaires. Mais lorsque l’essor des nouvelles technologies rencontre des conducteurs impatients, cela ne peut pas toujours être garanti. Les compagnies d’assurance ont découvert un lien entre les pratiques de vitesse et l’utilisation du téléphone.

Comment l’étude a-t-elle été menée ?

De nos jours, de nombreuses compagnies d’assurance proposent différentes applications. Ces applications « promettent des économies aux conducteurs qui s’y inscrivent et démontrent ce que l’assureur considère comme une conduite sûre ». Selon The Drive, l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a pu examiner les données fournies par ces applications.

Pour mener leur étude, ils se sont concentrés sur des trajets de « 18 minutes (dont au moins deux minutes sur une autoroute Interstate) ». Les applications utilisent des capteurs téléphoniques et un GPS pour enregistrer la plupart de leurs données. Afin de déterminer si un conducteur excès de vitesse, les données GPS ont été comparées à une base de données de limitations de vitesse. Pendant ce temps, « l’utilisation du téléphone a été déterminée sur la base d’une ‘rotation significative’ enregistrée par le gyroscope du téléphone lorsque l’écran était déverrouillé. »

Quelles ont été les conclusions ?

Les chiffres étaient légèrement différents pour les autoroutes et les routes ordinaires. Cependant, dans les deux cas, la vitesse et l’utilisation du téléphone ont montré une corrélation positive. The Drive rapporte que sur les autoroutes à accès limité, « les chercheurs de l’IIHS ont découvert que l’utilisation du téléphone augmentait de 12 % pour chaque 5 mph dépassant la limite de vitesse ». En ce qui concerne les autres routes, les chercheurs ont rapporté que « l’utilisation du téléphone augmentait dans une moindre mesure – 3 % – pour chaque 5 mph au-dessus de la limite ».

Les routes plus rapides ont également entraîné une augmentation de l’utilisation du téléphone. Pour les autoroutes à accès limité où la limite de vitesse est de 70 mph, les chercheurs ont constaté « une augmentation de 9 % plus importante de l’utilisation du téléphone par 5 mph au-dessus de la limite que sur des routes similaires avec une limite de 55 mph ». Pour les autres routes, les chercheurs ont noté que « l’augmentation de l’utilisation du téléphone était 3 % plus importante (encore une fois, par tranche de 5 mph au-dessus de la limite affichée) sur les routes avec une limite de 45 à 50 mph que sur les routes avec une limite affichée entre 25 et 30 mph, et 7 % plus importante sur les routes avec une limite de 55 mph ».

Même si l’idée d’utiliser un téléphone en cas d’excès de vitesse semble dangereuse, les résultats globaux sont logiques. Les personnes qui roulent trop vite prennent des risques en conduisant, tout comme celles qui utilisent leur téléphone au volant. Il est logique que les comportements à risque s’articulent. Cela ne veut pas dire que tous les conducteurs qui roulent trop vite utilisent également beaucoup leur téléphone au volant. Cela signifie plutôt que les probabilités montrent que les comportements à risque ont tendance à aller de pair.

Source

Les conducteurs utilisent davantage leur téléphone en cas d’excès de vitesse, selon l’IIHS, The Drive, 2026.

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