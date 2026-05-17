Ce qu’un gel de la taxe sur l’essence signifierait actuellement pour les conducteurs

Les prix du gaz ont presque doublé depuis le début du conflit iranien en février, et pour une famille moyenne, cela signifie dépenser 200 dollars de plus par mois pour faire le plein. Pour tenter d’alléger ce fardeau, certains politiciens font pression pour réduire les taxes nationales sur l’essence et geler au minimum les augmentations de taxes. C’est une décision qui semble logique, mais qui n’entraîne malheureusement pas automatiquement une baisse des prix.

«Une idée fausse très répandue à propos des taxes sur l’essence est qu’elles sont à l’origine de la hausse des prix de l’essence», explique Cody Schuiteboer, expert en coût de la vie et en finances immobilières. « Cependant, les prix du pétrole brut, la capacité des raffineries, les exigences régionales et les mélanges de carburants ont un impact beaucoup plus important sur les prix à la pompe. »

Voici ce qu’il faut savoir sur les taxes sur l’essence, y compris leurs avantages et inconvénients, et combien une réduction de taxe pourrait vous faire économiser à la pompe.

Qu’est-ce que la taxe sur l’essence ?

Une taxe sur l’essence est une taxe ajoutée au prix de l’essence par les gouvernements fédéral et étatiques. La taxe fédérale est de 18,4 cents le gallon (24,4 cents le gallon pour le diesel) depuis octobre 1993. Les taxes nationales sur l’essence varient et sont utilisées pour soutenir des projets d’infrastructure de transport, tels que l’entretien des routes.

Quels États ont une taxe sur l’essence ?

Les 50 États, plus le District de Columbia, imposent une certaine forme de taxe sur l’essence. «Il existe de nombreuses formules différentes», explique Schuiteboer. « Certaines taxes sont strictement facturées au gallon, d’autres intègrent des éléments de taxe de vente et d’autres encore sont ajustées automatiquement en fonction de l’inflation ou des prix de gros du carburant. »

Pourquoi les gouverneurs tentent-ils de le geler maintenant ?

Cela est dû en grande partie à la hausse soudaine des prix du pétrole brut. Selon AAA, dès la première semaine de mai, les prix du gaz avaient atteint une moyenne de 4,46 dollars le gallon, soit près du double de ce qu’ils étaient avant le début du conflit américano-iranien le 28 février.

Mais certains gels et réductions de la taxe sur l’essence sont également liés à une posture politique au cours d’une année électorale. «Cette année marque la saison politique au cours de laquelle les prix du gaz restent la dépense de consommation la plus importante sur le radar national», déclare Schuiteboer.

Quels gouverneurs essaient ?

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a signé un règlement d’urgence le 5 mai, qui a gelé une prochaine augmentation de la taxe sur l’essence dans l’État. Il a également signé un décret visant à réduire temporairement la taxe sur l’essence de dix cents par gallon, une mesure qui pourrait collectivement permettre aux résidents de l’État d’économiser près de 27 millions de dollars par mois.

Voici d’autres politiciens qui prennent des mesures pour réduire les taxes sur l’essence :

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a signé une ordonnance de 60 jours suspendant la taxe nationale sur l’essence.

Le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, discute de cette idée.

Les législateurs du Maryland, qui sont également en phase de discussion.

Le représentant américain Chris Pappas du New Hampshire, qui a proposé une législation visant à suspendre la taxe fédérale sur l’essence jusqu’en octobre 2026.

Plusieurs candidats à la présidentielle californienne suggèrent également de suspendre la taxe nationale sur l’essence.

Même le président Donald Trump a exprimé son intention de suspendre la taxe fédérale sur l’essence à CBS News.

Avantages d’un gel de la taxe sur l’essence

Cela dépend de votre temps de conduite et de la consommation de carburant de votre véhicule, mais pour une famille possédant deux voitures, Schuiteboer estime qu’une réduction de 10 cents de la taxe sur l’essence permettrait à un ménage d’économiser entre 150 et 200 dollars par an.

« Ce sont des chiffres conséquents pour un budget personnel », estime-t-il. Mais « il est important de souligner que la suspension de la taxe sur l’essence n’est qu’une partie d’une solution globale et qu’elle ne peut pas apporter un soulagement complet à la hausse des prix du gaz ».

Inconvénients d’un gel de la taxe sur l’essence

Étant donné que les revenus de la taxe sur l’essence financent la construction et la réparation de routes, de ponts et d’autres infrastructures de transport, la perte ou la réduction d’une taxe sur l’essence signifie moins d’argent et moins de retards pour ces projets.

FAQ

Une taxe sur l’essence gèle-t-elle immédiatement les prix à la pompe ?

Non. Les taxes sont appliquées au niveau du commerce de gros, c’est donc aux détaillants et aux grossistes de choisir de répercuter ces économies sur les clients, explique Schuiteboer. Au Kentucky, pour éviter cela, Beshear a également activé la loi de l’État sur les prix abusifs.

Le gel des taxes sur l’essence a-t-il fonctionné dans le passé ?

Parfois. En 2022, le Connecticut a suspendu sa taxe sur l’essence d’avril à décembre. «Cela représente de réelles économies pour les consommateurs», explique Schuiteboer. Mais dans les cas où des réglementations sur les prix abusifs ne sont pas en place, les consommateurs ont tendance à ne réaliser aucune économie.

Quels États ont les taxes sur l’essence les plus élevées ?

Selon l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, les États où les taxes sur le gaz sont les plus élevées sont :

Californie, 70,9 cents

Illinois, 66,4 cents

Washington, 59,0 cents

Pennsylvanie, 53,7 cents

Hawaï, 52,5-55,0 cents

À l’inverse, l’Alaska a la taxe sur l’essence la plus basse, à environ 9 cents le gallon.

À propos des experts

Cody Schuiteboer est président et chef de la direction de Best Interest Financial, où il dirige des équipes qui aident les individus à comprendre les impacts plus larges sur le coût de la vie des prix du carburant, des plans de paiement de la maison, des coûts de transport et des budgets des ménages.

Sources

Actualités CBS : « Trump dit qu’il vise à suspendre la taxe sur l’essence « pour un certain temps »