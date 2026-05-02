Rencontrez les créateurs de Family Handyman : 3 bricoleurs partagent leur parcours

La communauté DIY est constituée de personnes qui aiment fabriquer des choses et partager avec d’autres bricoleurs en cours de route. C’est pourquoi Family Handyman a lancé notre programme Créateur. Au cours des trois prochains mois, quatre créateurs DIY apporteront sur nos chaînes leurs projets, leurs compétences et tout ce qu’ils ont appris en cours de route. Nous avons discuté avec chacun d’eux pour avoir un petit aperçu de qui ils sont, de ce qu’ils construisent et de ce qu’ils sont encore en train d’apprendre.

Quand et comment vous êtes-vous lancé dans le bricolage ?

Steve (@sdotdiy) : J’ai toujours aimé construire et fabriquer des choses, mais la véritable excitation s’est produite lorsque j’ai eu mon propre logement. J’ai rapidement réalisé que j’étais fauché et que si je voulais les choses que j’envisageais pour ma maison avec mon budget (ou son absence), je devais apprendre à le faire moi-même.

Dustin et Chi (@_scarletoakhomes) : Nous nous sommes brusquement lancés dans le bricolage fin 2014, alors que nous cherchions notre première maison à acheter. Nous avions tous les deux 21 ans à l’époque et, pour une raison folle, avons décidé d’acheter une maison à rénover et de la retourner. J’étais ingénieur et j’étais encore à l’école à l’époque, et Chi était encore à l’école d’infirmières. Ce que je pensais être une maison facile à réparer s’est avéré être une tonne de travail qui nécessitait littéralement que tout soit fait. Nous avions plus de temps que d’argent à l’époque, alors nous avons commencé à apprendre pour pouvoir faire autant que nous pouvions nous-mêmes, et c’est là que le bricolage est entré en jeu. Je n’appellerais pas cela une entrée agréable ou paisible dans le bricolage, mais son intensité nous a fait apprendre beaucoup et nous a vraiment fait aimer la construction dans tous les domaines.

Quelle est votre partie préférée du processus de bricolage ?

AVEC L’AUTORISATION DE CHI SANDERS

Dustin et Chi : Nous ne pouvons pas dire ensemble que nous avons un favori ; nous aimons vraiment tout cela. Nous aimons pouvoir entrer dans une maison, un espace ou un projet et simplement avoir ou créer une idée ou une vision. J’aime la partie « faire » parce que je peux faire quelque chose avec mes mains. J’aime l’apprentissage et les défis. Je crois que vous devriez toujours apprendre, pour le reste de votre vie, il y a toujours plus à savoir. Ensuite, bien sûr, la réalisation, qui consiste à le voir, à l’apprécier et à en être fier.

Steve : La phase d’idée. J’aime le défi de prendre un concept et de déterminer : « Comment cela s’adapte-t-il à mon espace ? » C’est comme un casse-tête consistant à faire de vos pensées une réalité.

Quel est le projet que vous souhaiteriez pouvoir refaire ?

Dustin et Chi : La première maison que nous avons retournée. Nous avons beaucoup appris depuis et sommes désormais bien plus expérimentés. Nous serions ravis de racheter cette maison un jour, de voir tout ce que nous avons fait, peut-être de nous moquer un peu de notre degré d’amateurs à l’époque, puis de tout refaire. Refaire cette maison avec toute l’expérience que nous avons maintenant serait une expérience tellement folle, et avec cette expérience, nous serions en mesure de tout faire plus correctement avec une fonctionnalité et un style encore meilleurs.

Steve : J’adorerais tenter à nouveau la maison de théâtre que j’ai réalisée pour ma fille. J’ai tellement appris depuis et je sais que je pourrais maintenant ajouter des fonctionnalités vraiment uniques. De plus, ma fille en demande déjà un nouveau, c’est donc certainement une possibilité pour une future construction. Je suis sûr que je me laisserais vite emporter et qu’il me faudrait un budget énorme pour celui-là !

Quelle est la compétence préférée que vous avez apprise à la volée ?

Steve : Ce n’est pas tant une compétence technique qu’un état d’esprit. Grâce à tous ces projets, j’ai développé la confiance que quel que soit le problème qui surgit, je peux le résoudre. Ce changement de perspective a vraiment changé non seulement mes projets, mais aussi la façon dont je gère les joies de l’accession à la propriété (c’est-à-dire que tout se brise au hasard).

Dustin et Chi : Toutes mes compétences ont été acquises à l’origine lors d’un projet de bricolage, elles se sont simplement améliorées avec le temps et avec la pratique, c’est tout. Je dirais que ma compétence préférée est la menuiserie générale, de la charpente brute aux finitions plus fines. Comme vous pouvez le voir dans nos vidéos, nous aimons construire des terrasses, qui nécessitent beaucoup de charpente brute, mais j’apprécie également les projets de finition en bois plus complexes comme ces toits d’entrée personnalisés que nous réalisons où nous fabriquons toutes ces pièces de bois à partir de zéro.

Y a-t-il quelque chose que vous trouvez encore intimidant ?

Steve : Électrique robuste. Tout ce qui implique le boîtier de disjoncteurs me fait toujours ralentir et respecter le processus. Je ne veux absolument pas faire exploser ma maison parce que j’ai l’impression que ma femme est peut-être un tout petit peu en colère contre moi.

Dustin et Chi : Je ne dirais pas intimidant, je dirais plutôt irritant ou fastidieux. À titre d’exemple, je préférerais de loin embaucher des travaux de cloisons sèches. Je peux faire des cloisons sèches, et ça sera même parfait. Mais cela me prendra probablement 20 fois plus de temps que les professionnels car ils le font tout le temps et sont très rapides. Je travaille sur des cloisons sèches pour de petites choses, mais pour des projets plus importants, j’ai l’impression que cela ne vaut tout simplement pas le temps fou que cela me prendra plutôt que de simplement payer pour cela.

Je dirais que la toiture et la peinture s’inscrivent dans la même ligne pour moi, ce n’est pas intimidant et tout à fait faisable, mais il ne nous reste qu’une quantité limitée de vie et je refuse de l’utiliser étant le poseur de cloisons sèches le plus lent de ma génération.

Quelle compétence de bricolage souhaitez-vous encore apprendre et pourquoi ?

AVEC L’AUTORISATION DE STEVE (@sdotdiy)

Steve : Je suis vraiment intéressé par l’impression 3D et les constructions époxy. L’impression 3D est très pratique pour créer des gabarits ou des jouets personnalisés pour les enfants, tandis que l’époxy est un créneau tellement unique et créatif. Les deux permettent un niveau de personnalisation vraiment passionnant.

Dustin et Chi : À ce stade, j’ai l’impression d’avoir tout fait ou tout essayé au moins une fois. Il serait plus facile de dire quels projets j’aimerais essayer et qui nécessiteraient un certain apprentissage. J’aimerais bricoler une serre sophistiquée, ce qui serait amusant à apprendre. Chi pourra alors profiter de ses plantes tout au long de l’hiver sans avoir à en rentrer les 10 millions à l’intérieur. Un autre projet qu’il serait génial d’essayer serait de construire un poulailler de qualité.

Parlez-nous du projet de bricolage dont vous êtes le plus fier

Dustin et Chi : Je dirais que celle dont je suis le plus fier est notre première maison que nous avons rénovée, et c’est du point de vue de tous ceux que nous connaissions qui pensaient que nous étions fous et que nous ne serions pas capables d’y parvenir. J’en suis fier parce que nous avions peur de le faire mais nous étions déterminés, et sans cela, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd’hui. Ce projet a véritablement changé notre vie et nous a aidés à trouver notre passion.

Steve : Cela semble drôle, mais c’est le casier à vin que j’ai fabriqué pour ma femme actuelle (que personne ne verra jamais). Je n’avais aucune expérience et presque aucun outil, mais je l’ai fait fonctionner. Le voir si bien se dérouler a été l’étincelle qui m’a vraiment poussé à me lancer dans des projets plus importants.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de partager vos projets sur les réseaux sociaux ?

Steve : J’ai remarqué que beaucoup de gens étaient « pauvres en logement ». Je voulais leur montrer que vous pouvez toujours avoir la maison que vous voulez même si vous n’avez pas un gros compte bancaire. J’aime aussi vraiment aider les gens à apprendre d’une manière simple et compréhensible. Il ne s’agit pas seulement d’économiser de l’argent ; il s’agit du « comment ». Je veux donner aux gens la confiance nécessaire pour réaliser qu’ils sont capables de bien plus qu’ils ne le pensent. Il n’est pas nécessaire que chaque projet soit parfait pour réussir. Essayer représente littéralement la moitié de la bataille.

Dustin et Chi : En fait, nous n’étions pas très intéressés par les médias sociaux lorsque nous avons commencé. Chi était aux études supérieures pour sa carrière d’infirmière praticienne et a eu certains semestres où elle n’était pas autorisée à travailler parce que cela était restreint lors de stages cliniques intenses. Avec le temps libre dont elle disposait de l’école mais n’était pas autorisée à travailler, elle a décidé par hasard de filmer certains de nos projets et de les publier. Nos pages ont commencé à créer des conversations et un engagement vraiment intéressants dont même nous avons appris, et cela a continué à se développer à partir de là.