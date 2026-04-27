Pourquoi les constructeurs ont abandonné les maisons de style fusil de chasse après les années 1950

Êtes-vous déjà allé à la Nouvelle-Orléans ou à Louisville et vous êtes-vous déjà interrogé sur ces maisons longues et maigres qui remplissent les pâtés de maisons ? Ce sont ce qu’on appelle des maisons de fusil de chasse. Les maisons de type fusil de chasse étaient un style de maison bon marché et de construction simple, et en raison de leur forme unique, beaucoup pouvaient s’adapter à de petits terrains urbains. L’histoire et les origines de la maison de style fusil de chasse sont généralement attribuées à un afflux d’esclaves affranchis émigrant vers le sud des États-Unis au début des années 1800, plus précisément à la Nouvelle-Orléans. Dans les années 1910 et 1920, la construction de maisons de chasse a ralenti parce qu’elles étaient stigmatisées comme des maisons pour les pauvres. Pendant la Dépression, la construction de maisons a été presque complètement arrêtée et, au moment où elle a repris, les maisons de chasse étaient remplacées par des maisons de banlieue de style moderne du milieu du siècle. Comme pour la plupart des changements dans les tendances en matière de conception de maisons, cela était en grande partie dû à des changements dans les caractéristiques souhaitées, aux progrès technologiques et aux changements sociétaux.
Alors, qu’est-ce qui définit exactement une maison de fusil de chasse ? Il s’agissait de maisons étroites à un étage, dont les pièces étaient alignées les unes devant les autres d’avant en arrière, souvent construites sur des supports. Ils avaient le salon à l’avant de la maison, les chambres au milieu et la cuisine et la salle de bain à l’arrière. Alors que les maisons de fusil de chasse sont principalement associées aux esclaves affranchis de la Nouvelle-Orléans, elles sont devenues une norme pour les quartiers ouvriers de toutes les cultures du Sud ainsi que d’autres régions des États-Unis. Ces maisons ont fourni des logements abordables indispensables à des milliers d’ouvriers d’usine et à leurs familles au cours du XIXe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, avec la montée de la classe moyenne, de plus en plus de gens quittaient les villes pour s’installer dans les banlieues, et de nombreux quartiers résidentiels de chasse sont devenus moins souhaitables.
Les progrès technologiques et les changements économiques ont contribué à la chute de l’industrie des fusils de chasse.
Les maisons de fusil de chasse offraient aux familles de la classe ouvrière un moyen extrêmement abordable de posséder une maison dans les villes du sud et, au XIXe siècle, un facteur important étant donné que c’était là que se trouvaient les emplois. Avec l’adoption généralisée de l’automobile au début des années 1900, la nécessité de vivre à proximité de son travail n’était plus une nécessité. Après la Seconde Guerre mondiale, les choses ont radicalement changé avec l’avènement des quartiers de banlieue, la création d’autoroutes et une économie améliorée. De nombreuses personnes souhaitaient acheter des maisons unifamiliales offrant plus d’intimité, plus de pièces et des cours plus grandes en dehors de la ville. Alors que les soldats revenant de la guerre souhaitaient fonder une famille, obtenir un financement gouvernemental pour acheter des maisons plus grandes et disposer de plus de revenus disponibles, la demande de maisons de type fusil de chasse a disparu.
Dans les années 1950, les constructeurs d’habitations ont complètement abandonné la conception des maisons de chasse en raison de l’offre et de la demande – la demande du marché concernait des maisons plus grandes dans les banlieues. Au cours des années 1960, bon nombre de ces maisons intéressantes ont été démolies pour faire place à des bâtiments urbains plus récents et plus modernes. Cependant, de nombreuses maisons de fusils de chasse existaient encore à la Nouvelle-Orléans jusqu’en 2005, lorsque l’ouragan Katrina a frappé. Par la suite, de nombreuses maisons de chasse historiques de la ville ont été démolies lors des efforts de nettoyage, laissant Louisville, KY, avec le plus grand nombre de ces maisons. Il y a cependant eu un récent regain de popularité pour les maisons de fusils de chasse, probablement pour la raison initiale pour laquelle elles ont été construites : leur prix abordable. Joanna et Chip Gaines ont même restauré une maison de fusils de chasse dans leur émission « Fixer Upper ». C’est définitivement un style de maison dépassé qui mériterait peut-être la peine d’être ramené.