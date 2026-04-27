Pourquoi les constructeurs ont abandonné les maisons de style fusil de chasse après les années 1950

Êtes-vous déjà allé à la Nouvelle-Orléans ou à Louisville et vous êtes-vous déjà interrogé sur ces maisons longues et maigres qui remplissent les pâtés de maisons ? Ce sont ce qu’on appelle des maisons de fusil de chasse. Les maisons de type fusil de chasse étaient un style de maison bon marché et de construction simple, et en raison de leur forme unique, beaucoup pouvaient s’adapter à de petits terrains urbains. L’histoire et les origines de la maison de style fusil de chasse sont généralement attribuées à un afflux d’esclaves affranchis émigrant vers le sud des États-Unis au début des années 1800, plus précisément à la Nouvelle-Orléans. Dans les années 1910 et 1920, la construction de maisons de chasse a ralenti parce qu’elles étaient stigmatisées comme des maisons pour les pauvres. Pendant la Dépression, la construction de maisons a été presque complètement arrêtée et, au moment où elle a repris, les maisons de chasse étaient remplacées par des maisons de banlieue de style moderne du milieu du siècle. Comme pour la plupart des changements dans les tendances en matière de conception de maisons, cela était en grande partie dû à des changements dans les caractéristiques souhaitées, aux progrès technologiques et aux changements sociétaux.

Alors, qu’est-ce qui définit exactement une maison de fusil de chasse ? Il s’agissait de maisons étroites à un étage, dont les pièces étaient alignées les unes devant les autres d’avant en arrière, souvent construites sur des supports. Ils avaient le salon à l’avant de la maison, les chambres au milieu et la cuisine et la salle de bain à l’arrière. Alors que les maisons de fusil de chasse sont principalement associées aux esclaves affranchis de la Nouvelle-Orléans, elles sont devenues une norme pour les quartiers ouvriers de toutes les cultures du Sud ainsi que d’autres régions des États-Unis. Ces maisons ont fourni des logements abordables indispensables à des milliers d’ouvriers d’usine et à leurs familles au cours du XIXe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, avec la montée de la classe moyenne, de plus en plus de gens quittaient les villes pour s’installer dans les banlieues, et de nombreux quartiers résidentiels de chasse sont devenus moins souhaitables.