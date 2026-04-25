Créez une table de construction que toute la famille adorera

Que vous construisiez avec vos enfants ou que vous voliez seul un samedi après-midi, disposer d’un espace de travail organisé rend l’expérience encore meilleure. J’ai donc construit une table Lego pour mes amis – suffisamment solide pour des constructions sérieuses, suffisamment organisée pour contrôler le chaos – et je partage chaque étape ici afin que vous puissiez en construire une également.

Si vous avez passé du temps avec des passionnés de blocs de construction – enfants et adultes – vous savez deux choses : la créativité est incroyable et les pièces se multiplient rapidement. Nous pouvons utiliser « Lego » comme un terme fourre-tout, mais le monde des blocs de construction est vaste, tout comme le défi de stockage qui l’accompagne.

Que vous construisiez avec des enfants ou seul, cette table de construction DIY vous offre le rangement et l’espace de travail nécessaires pour bien faire les choses.

Étape 1 Pré-peinture et découpe Faites toute votre peinture avant l’assemblage pour minimiser les retouches à l’arrière. Peignez le 3/4 po. le contreplaqué fait face en premier – un côté presque blanc pour l’extérieur de la table, un côté vert pour l’intérieur. Peignez ensuite tous les composants restants, y compris les pièces 1 × 2 et le 1/2 po. contreplaqué pour le dos (Q), leurs couleurs définitives avant découpe et assemblage. Laissez la bande de chant (J + K) non peinte pour éviter la déformation et le gondolage. Laissez tout sécher complètement, puis coupez tous les composants de la liste de coupe ci-dessus sur la scie à table et la scie à onglets. Bricoleur familial

Étape 2 Assembler le dossier Pour assembler les armoires rapidement et avec précision, épinglez d’abord les joints bout à bout à l’aide de colle à bois et de 1-1/4 po. Clous de calibre 18. Puis fraisez 1-1/4 po. vis pour serrer toutes les coutures pour plus de solidité. Joignez les deux côtés (A) de chaque armoire au dessous des dessus de l’armoire (B), puis installez le bas de l’armoire (C) au ras des bords inférieurs des deux côtés (A). Utilisez de la colle à bois et des clous de calibre 18 pour espacer uniformément les étagères (D) à l’intérieur de chaque ouverture d’armoire – environ 8 9/16 po. à part – au ras du bord arrière de chaque côté (A). Assurez-vous qu’ils sont carrés et de niveau. Fraisez toutes les têtes de vis sur les côtés (A) sous la surface afin qu’elles soient faciles à cacher avec du mastic pendant la finition. Bricoleur familial

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Étape 3 Accrochez les rails des poubelles Utilisez de la colle à bois et des clous de calibre 18 pour accrocher les rails (E) des bacs en plastique. Les ouvertures des bacs doivent être bien ajustées, pas trop lâches – ajustez ces mesures en fonction de la taille des bacs que vous utilisez. Fixez les rails à 1-1/2 po. en dessous du plateau supérieur et de l’étagère correspondante. Retournez les armoires et utilisez des déchets 1×2 comme entretoises pour positionner les rails des bacs à 1-1/2 po sous les étagères au-dessus d’eux (D) et à 1-1/2 po. du bord avant des côtés du meuble (A). Bricoleur familial

Étape 4 Installer des arrêts de poubelle Pour éviter que les bacs en plastique ne soient poussés trop loin dans l’armoire, installez des butées de bac (F) sur chaque étagère (D) à cinq pouces du bord arrière. Utilisez un morceau 1 × 2 coupé à cinq pouces comme entretoise pour les positionner de manière cohérente. Ajustez cette mesure si vous utilisez des bacs différents. Bricoleur familial

Étape 5 Couper les panneaux d’accès Placez le dessus de table (L) au-dessus des deux dessus d’armoire (B) et serrez-les ensemble de manière à ce que les bords du dessus de table à chaque extrémité affleurent les bords extérieurs des dessus d’armoire. Confirmez qu’il y a un 1/2-in uniforme. débord à l’avant et à l’arrière. Marquez l’emplacement des deux trous d’accès aux bacs (8 1/8 po de largeur x 10 1/8 po de longueur), centrés sur les bacs en plastique de chaque armoire. Pour notre projet, les panneaux d’accès ont été coupés à trois pouces des côtés du dessus (L) et à quatre pouces du bord avant. Pour la première coupe, réglez la profondeur de votre scie circulaire pour couper à la fois le dessus de la table (L) et les dessus de l’armoire (B) sur lesquels elle est fixée. Découpez un trou rectangulaire de 1/2 po dans les deux couches. plus petit dans chaque direction (7-1/8 po x 9-1/8 po). Utilisez une planche serrée ou scotchée pour guider votre scie circulaire et garder les coupes droites. Pour la deuxième coupe, séparez le dessus de table (L) des armoires et, en utilisant le même procédé, découpez le trou d’accès à sa dimension finale de 8 1/8 po. x 10-1/8 pouces. uniquement par le dessus de table (L). Couper le premier trou plus petit dans le dessus de l’armoire (B) crée un rebord où le couvercle (P) reposera une fois en place. Bricoleur familial

Étape 6 Fabriquer les couvercles Mesurez les trous d’accès découpés dans le plateau (L). Le nôtre mesurait 8-1/8 pouces. x 10-1/8 pouces. Coupez les couvercles (P) à 3/4 po. contreplaqué donc ils mesurent 1/8 po. plus petit dans les deux sens (les nôtres mesuraient 8 pouces x 10 pouces). À la perceuse à colonne, utilisez un 3/4-in. Forstner pour percer un seul trou au centre de chaque couvercle (P) afin de servir de tirette pour les retirer et les remettre en place. Bricoleur familial

Étape 7 Sécurisez le plateau Remettez le dessus de table (L) sur les bases de l’armoire, en l’alignant sur la position où vous avez coupé les panneaux d’accès. Les bords du dessus de table à chaque extrémité doivent affleurer les bords extérieurs des dessus d’armoires (B), avec un espacement de 1/2 po. débord à l’avant et à l’arrière. Assurez-vous que le plus petit trou du dessus de l’armoire s’aligne sous le plus grand trou du dessus de la table, en laissant un espace de 1/2 po. révéler. Clouez et collez le dessus de table (L) sur les deux dessus d’armoire (B), puis suivez avec au moins deux 1-1/4 po. vis reliant chaque dessus d’armoire au dessus de table. DAN ROBERTS POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 8 Coupez le bord de la table Fixez les pièces de garniture du plateau (M + N) pour masquer les bords du contreplaqué et donner à la table un aspect fini. Ces pièces sont coupées en onglet à 45 degrés à chaque extrémité. Coupez-les en longueur et assurez-vous de l’ajustement final pour obtenir des onglets serrés. Fixez les pièces de garniture (M + N) au bord du dessus de table (L) à l’aide de colle à bois et de 1-1/4 po. clous de finition. Bricoleur familial

Étape 9 Installez le panneau arrière La fixation du panneau arrière (Q) recouvre l’arrière des armoires et maintient la table carrée. Faites glisser le panneau arrière de 1/2 po d’épaisseur sous la garniture du dessus de table (M) à l’arrière de la table et fixez-le au ras des bords extérieurs des côtés extérieurs de l’armoire (A). Utilisez de la colle à bois et des clous pour le fixer aux bords arrière des côtés (A), du fond (C) et des étagères (D) des deux armoires. Bricoleur familial

Étape 10 Installer la bande de chant Pour masquer tous les bords du contreplaqué exposés sur le devant des côtés, du bas et des étagères de l’armoire, fixez une bande de chant solide de 1/4 po d’épaisseur à l’aide de colle à bois et d’épingles de calibre 23. Fixez d’abord les deux pièces de bande de chant verticales (J) au ras de l’extérieur des côtés de l’armoire (A), puis coupez les pièces horizontales (K) pour qu’elles s’insèrent entre elles sur le fond de l’armoire (C) et insérez les étagères de l’armoire (D). Pour éviter la déformation et le gondolage, attendez que la bande de chant soit installée avant de la peindre. Bricoleur familial

Étape 11 Ajouter des plaques de base de blocs de construction Fixez un 15 pouces. x 15 pouces. placez la plaque de base du bloc de construction sur la face extérieure de chaque côté de l’armoire (A). Appliquez de l’adhésif en aérosol à l’arrière de la plaque de base et sur le côté de l’armoire, en prenant soin de contenir les excès de pulvérisation. Alignez chaque plaque de base à 3-3/4 pouces. du haut et centré d’un côté à l’autre, puis appuyez fermement sur les morceaux ensemble. Installez un cadre 1 × 2 autour de chaque plaque de base. Utilisez de la colle à bois et des épingles de calibre 23 pour fixer les pièces du rail horizontal (H) en haut et en bas de chaque plaque de base, au ras des bords extérieurs. Installez ensuite les pièces du montant vertical (G) le long des deux bords extérieurs de la plaque de base, en recouvrant le grain d’extrémité des rails (H). Bricoleur familial