Si vous remarquez des réflecteurs bleus sur la route, voici ce qu’ils vous disent

Il y a de fortes chances que si vous avez conduit n’importe où aux États-Unis, vous avez probablement remarqué de petits réflecteurs bleus surélevés au sol et vous vous êtes demandé ce que c’était. Vous n’êtes pas seul, mais la plupart des gens n’ont aucune idée de ce qu’ils signifient ou s’ils servent réellement à quelque chose.

Eh bien, ils ne sont pas aléatoires… et ils jouent en fait un rôle important dans la sécurité publique. Découvrez ce que signifient les réflecteurs bleus au sol, où les conducteurs sont le plus susceptibles de les voir et pourquoi ils sont importants pour les propriétaires et toute personne travaillant autour d’une propriété.

Que signifient les réflecteurs bleus au sol

Les réflecteurs bleus au sol sont le plus communément appelés « balises de bouche d’incendie » ou « réflecteurs de route bleus », et en termes techniques, il s’agit d’un type de « balise de chaussée surélevée », généralement abrégée en RPM.

Ils sont utilisés pour marquer les systèmes d’eau souterraine, car ils identifient les bouches d’incendie à proximité pour les équipes d’urgence dans les zones où elles pourraient ne pas être facilement visibles depuis la route.

Le codage couleur suit une norme largement reconnue. Selon les directives de l’American Public Works Association, le bleu indique les systèmes d’eau potable, qui comprennent, sans toutefois s’y limiter, les conduites d’eau principales, les conduites de service et les bouches d’incendie.

Les bouches d’incendie peuvent se fondre dans leur environnement plus que prévu. Les réflecteurs bleus sont installés par les municipalités locales lorsque les équipes d’urgence en ont besoin. Ces raisons peuvent être dues aux conditions météorologiques, aux voitures garées, à l’aménagement paysager ou à tout autre facteur similaire limitant la visibilité.

Lorsqu’il s’agit de répondre à une urgence, les pompiers comptent sur eux pour trouver des bouches d’incendie sans perdre de temps à chercher bloc par bloc car chaque seconde compte.

Où les conducteurs voient généralement les réflecteurs routiers bleus

Bien que des réflecteurs bleus puissent être trouvés dans presque toutes les régions du pays où des bouches d’incendie sont présentes, il existe certaines zones où ils sont plus courants.

Ils suivent une norme, mais ne sont pas installés dans toutes les villes. En fait, certaines municipalités comptent uniquement sur des bornes d’incendie visibles, tandis que d’autres optent pour des balises ou des panneaux alternatifs pour alerter les équipes de pompiers des sources d’eau disponibles.

La météo pourrait être l’influence la plus courante, car les zones confrontées à de fortes chutes de neige ou à de la végétation ont tendance à utiliser des réflecteurs plus fréquemment. En effet, dans ces conditions, les bouches d’incendie peuvent disparaître de la vue pendant de longues périodes.

Les réflecteurs bleus apparaissent le plus souvent sur les routes résidentielles, plus encore dans les quartiers dotés de bouches d’incendie standard. Ils apparaissent également dans les zones où l’aménagement paysager ou les changements d’altitude rendent les bouches d’incendie plus difficiles à repérer, comme une grande colline, une route courbe ou une ligne de haie dense.

De plus, toutes les municipalités ne les utilisent pas à la même fréquence, car leur raisonnement ou leurs normes concernant ce qui constitue une zone malvoyante peuvent différer. Ainsi, des villes de taille similaire dans le même comté, état ou région qui utilisent des réflecteurs bleus peuvent en avoir un nombre très différent.

Les réflecteurs bleus sont généralement placés au centre de la voie ou légèrement décalés et alignés avec la position de la bouche d’incendie. C’est le cas même si la bouche d’incendie se trouve à plusieurs mètres du trottoir.

Ce que les propriétaires devraient savoir sur les réflecteurs bleus

Connaître les réflecteurs bleus n’est pas seulement à l’avantage des premiers intervenants. Les propriétaires ont également intérêt à comprendre ce que ces marqueurs indiquent, en particulier lorsqu’ils apportent des modifications à une cour ou une allée.

Étant donné qu’un réflecteur bleu signale souvent la présence d’une bouche d’incendie ou d’un raccordement à une conduite d’eau à proximité, c’est un rappel supplémentaire que tout projet de creusement doit commencer par des vérifications appropriées des services publics. Utilisez le service Appeler avant de creuser pour localiser les lignes souterraines avant tout creusement afin de réduire le risque d’endommager les infrastructures essentielles, ce qui pourrait vous mettre en danger ou mettre d’autres personnes en danger et conduire à une erreur très coûteuse.

Les réflecteurs bleus servent également de rappel pour garder la zone autour des bouches d’incendie dégagée. Même si les réflecteurs aident les équipes de pompiers à identifier l’emplacement d’une bouche d’incendie, l’accès physique reste important. Gardez donc la zone autour d’une bouche d’incendie taillée et dégagée.

Sources

Association américaine des travaux publics, « Code couleur uniforme pour le marquage des lignes électriques souterraines »

» Appelez avant de creuser, « Informations sur la sécurité des processus et des services publics 811 »

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