Pourquoi les gens ont-ils des plaques d’aigle sur leurs maisons ?

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Si vous avez déjà traversé un vieux quartier bordé de maisons de style ranch, vous avez peut-être remarqué un motif curieux : une plaque noire représentant un aigle ailé fixée au sommet de leurs portes de garage, de leurs portes d’entrée, près d’un mât de drapeau ou sur leur revêtement extérieur où elle attirera certainement l’attention. Et peut-être que votre première réponse a été de considérer cela comme une démonstration de décor original ou de patriotisme. Après tout, le pygargue à tête blanche est un symbole national et est souvent utilisé pour mettre en valeur la fierté américaine.

Mais il s’avère qu’il y a peut-être une raison plus historique à cette démonstration aux yeux d’aigle : signaler l’absence de dettes. Si le monde a soupiré de soulagement lorsque la Seconde Guerre mondiale a finalement pris fin, elle a également créé un énorme défi social. De nombreux anciens combattants qui avaient passé des années à combattre sont retournés dans un monde radicalement différent, avec des possibilités limitées de reconstruire leur vie. Pour faciliter leur transition, l’administration Roosevelt a introduit le Servicemen’s Readjustment Act (1944), mieux connu sous le nom de GI Bill. En vertu de ce projet de loi, les anciens combattants ont eu accès à des prêts avantageux pour l’achat d’un logement et pour l’éducation – un programme qui a finalement aidé beaucoup d’entre eux à acheter environ 20 % des logements nouvellement construits. Et quand ils eurent fini de rembourser l’hypothèque ? Ils ont célébré leur victoire en affichant un « dépliant de liberté », une plaque décorative en forme d’aigle, souvent sculptée dans du bronze, de la fonte, du bois ou du métal, pour signifier qu’ils sont véritablement libérés d’une obligation financière majeure.