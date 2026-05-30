Pas de carrelage, pas de peinture : la fonctionnalité qui peut augmenter la valeur de votre maison

Si vous cherchez à augmenter votre prix demandé, les éléments intégrés sont un bon point de départ, qu’il s’agisse d’une bibliothèque conçue sur mesure, d’un superbe escalier ou même d’un mur en bois. « Il est prouvé qu’avoir des boiseries sur mesure dans votre maison ajoute de la valeur à une maison », a déclaré Paul Smith, architecte d’intérieur et expert en menuiserie chez Woodworker Magic, à Homes and Gardens. Ces types de détails sur mesure qui attirent l’attention, a-t-il ajouté, confèrent « une personnalité et une esthétique à une pièce » (et contribuent à augmenter la valeur d’une maison).

Une cheminée peut également susciter l’intérêt des acheteurs, en particulier si elle présente un carrelage accrocheur ou un manteau particulièrement orné. Et lorsqu’il s’agit d’ajouter des détails architecturaux, plus c’est souvent mieux, plus c’est grand. Charmaine Wynter, architecte d’intérieur de luxe basée au Texas, note que les moulures couronnées sont plus haut de gamme lorsqu’elles sont plus grandes. De même, elle a partagé avec Homes and Gardens, que les encadrements de portes et les encadrements de fenêtres surdimensionnés se lisent comme riches. « C’est le seul endroit où les plus gros sont favorisés », comme elle l’a dit.

Mais quels que soient les éléments que vous choisissez, concentrez-vous sur la qualité. Des éléments mal installés ou fabriqués avec des matériaux de mauvaise qualité n’impressionneront pas votre maison. Vous voudrez également connaître la valeur des autres maisons de votre quartier. Des détails réfléchis et élégants attireront certainement l’attention, mais ils ne justifieront pas nécessairement un prix bien supérieur à celui des autres maisons de la région.