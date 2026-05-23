Je suis un locataire éternel : voici pourquoi je me retire du rêve américain

Être locataire à vie était honteux. C’était un signe d’échec, une indication que vous n’aviez pas réussi à gagner suffisamment d’argent et à l’investir judicieusement. Si vous aviez des enfants, cela signifiait les laisser sans foyer en héritage, ce qui comptait tant pour tant de familles. Mais je me retire du rêve américain de l’accession à la propriété, et je n’ai pas honte. Le processus d’achat d’une maison est devenu extrêmement difficile et j’ai décidé de cesser d’en être triste et de plutôt voir les avantages de ma situation.

Je suis locataire d’une trentaine d’années et je ne suis pas seul. En fait, c’est assez représentatif de ma génération. En 2025, les acheteurs d’une première maison étaient à leur plus bas niveau historique aux États-Unis, à seulement 21 %, et l’âge moyen était de 40 ans, selon un rapport de la National Association of Realtors (NAR). « La part des primo-accédants sur le marché s’est contractée de 50 % depuis 2007, juste avant la Grande Récession », a déclaré Jessica Lautz, économiste en chef adjointe et vice-présidente de la recherche chez NAR.

Cela s’explique en partie par le manque d’options abordables, et cela ne dépend pas de moi. L’achat d’une maison est devenu inutilement difficile et la situation ne montre aucun signe d’amélioration. Il y a d’abord des guerres d’enchères et des prix élevés, puis des taux d’intérêt élevés qui font encore grimper les prix. Une première maison ou un condo qui coûtait autrefois 160 000 $ se vend maintenant à 300 000 $. Ajoutez en plus un taux d’intérêt de 6,5 %, et je ne vois pas vraiment ce que cela vaut. Bien que je puisse, techniquement, économiser de manière agressive et essayer d’entrer sur le marché avec un studio, ce serait un déclassement par rapport à mon espace de location actuel. Ainsi, au lieu de réduire mon niveau de vie, j’ai modifié mes objectifs de vie.