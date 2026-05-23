Je suis un locataire éternel : voici pourquoi je me retire du rêve américain

Être locataire à vie était honteux. C’était un signe d’échec, une indication que vous n’aviez pas réussi à gagner suffisamment d’argent et à l’investir judicieusement. Si vous aviez des enfants, cela signifiait les laisser sans foyer en héritage, ce qui comptait tant pour tant de familles. Mais je me retire du rêve américain de l’accession à la propriété, et je n’ai pas honte. Le processus d’achat d’une maison est devenu extrêmement difficile et j’ai décidé de cesser d’en être triste et de plutôt voir les avantages de ma situation.
Je suis locataire d’une trentaine d’années et je ne suis pas seul. En fait, c’est assez représentatif de ma génération. En 2025, les acheteurs d’une première maison étaient à leur plus bas niveau historique aux États-Unis, à seulement 21 %, et l’âge moyen était de 40 ans, selon un rapport de la National Association of Realtors (NAR). « La part des primo-accédants sur le marché s’est contractée de 50 % depuis 2007, juste avant la Grande Récession », a déclaré Jessica Lautz, économiste en chef adjointe et vice-présidente de la recherche chez NAR.
Cela s’explique en partie par le manque d’options abordables, et cela ne dépend pas de moi. L’achat d’une maison est devenu inutilement difficile et la situation ne montre aucun signe d’amélioration. Il y a d’abord des guerres d’enchères et des prix élevés, puis des taux d’intérêt élevés qui font encore grimper les prix. Une première maison ou un condo qui coûtait autrefois 160 000 $ se vend maintenant à 300 000 $. Ajoutez en plus un taux d’intérêt de 6,5 %, et je ne vois pas vraiment ce que cela vaut. Bien que je puisse, techniquement, économiser de manière agressive et essayer d’entrer sur le marché avec un studio, ce serait un déclassement par rapport à mon espace de location actuel. Ainsi, au lieu de réduire mon niveau de vie, j’ai modifié mes objectifs de vie.
Pourquoi posséder une maison n’est pas tout ce qu’il semble
L’une des choses qui m’a fait changer d’avis, c’est de réaliser à quel point la possession coûte cher. Les gens disent souvent que lorsque vous êtes propriétaire, vous mettez de l’argent dans vos poches chaque mois, au lieu de le mettre dans les poches de votre propriétaire. C’est techniquement vrai, mais vous dépensez également de l’argent que vous ne récupérerez jamais, comme les impôts fonciers ou les cotisations des associations de propriétaires. Vous devez également payer l’assurance habitation, les rénovations, les travaux de peinture et les réparations imprévues. Lorsque vous êtes propriétaire d’une maison, vous n’avez jamais vraiment fini de réparer et de rénover votre maison, et cela coûte très cher.
Et je ne parle pas seulement des maisons. Si vous achetez un petit condo dans l’espoir de réduire les coûts, vous devrez quand même payer des frais de condo. Cela peut facilement coûter des centaines, voire des milliers de dollars chaque mois. Et plus votre place est bonne, plus les frais sont élevés. Envie d’une piscine ? Une salle de cinéma ? Une salle de sport sur place ? Un portier ? Mieux vaut payer. Certains de mes amis propriétaires dépensent presque autant en frais et taxes que moi en loyer.
Et tout cet argent n’est pas quelque chose que vous pourrez jamais récupérer, même après la vente. Alors oui, bien sûr, acheter signifie constituer une valeur nette car vous pourrez récupérer le capital de votre prêt hypothécaire lorsque vous vendez (plus si la valeur de la propriété augmente, mais moins si elle baisse), mais ce n’est pas un investissement sans coût. Si vous souhaitez créer de la richesse, acheter une maison n’est pas le seul moyen. Certains experts financiers recommandent de placer tout cet argent dans un portefeuille d’investissement diversifié plutôt que dans une maison. Personnellement, j’économise de l’argent pour la retraite. Et avec autant de retraités choisissant de louer plutôt que de posséder une maison, je sais que je ne suis pas seul.
La liberté d’être locataire pour toujours
Une fois que j’ai décidé d’arrêter de croire aux mythes sur la location et de planifier mon avenir financier en dehors de l’accession à la propriété traditionnelle du rêve américain, j’ai réalisé que cela m’ouvrait de nombreuses portes. Tout d’abord, je ne suis pas limité à un seul endroit. Je suis libre de déménager pour le travail, les relations ou simplement parce que j’en ai envie. Je peux déménager dans une autre ville, ou simplement essayer un autre quartier. Avec une location, vous pouvez également adapter votre espace de vie aux changements de votre vie. Vous pouvez par exemple essayer de vivre en couple sans alourdir votre relation avec les liens financiers et juridiques liés à une hypothèque conjointe.
Financièrement, je me sens libre car mes dépenses chaque mois sont fixées. Je n’ai aucune réparation surprise à payer et je n’ai pas à craindre de devoir renégocier mon prêt hypothécaire à mesure que les taux d’intérêt changent. Chaque mois, la même somme d’argent est retirée de mon compte, que mon climatiseur soit en panne ou que mon chauffe-eau ait besoin d’être réparé. Et si jamais l’argent vient à manquer, je sais que je peux toujours réduire mes effectifs et payer moins.
De plus, les locations deviennent vraiment bonnes. Piscines, courts de tennis, parcs pour chiens, gymnases, etc. Ceux-ci sont entretenus, propres et peuvent réellement améliorer votre qualité de vie. Certains complexes invitent même des food trucks et des vendeurs pour que leurs locataires puissent en profiter. Bien entendu, ces types de locations de luxe ne sont pas bon marché. Mais acheter quelque chose ne l’est pas non plus, et pour moi, cela n’en vaut tout simplement pas la peine.