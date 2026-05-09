Ne paniquez pas : voici pourquoi votre voiture fait tic-tac lorsqu’elle refroidit

J’ai un radiateur au propane équipé d’un thermostat dans ma cabine et je peux toujours savoir quand il s’éteint car le brûleur émet un tic-tac. Le radiateur n’a pas de pièces mobiles, donc ma conclusion est que la seule source de bruit pourrait être le métal du brûleur lorsqu’il refroidit. J’ai également remarqué – comme vous l’avez peut-être fait – qu’un toit en tôle émet des cliquetis et des claquements lorsqu’il se refroidit après une journée chaude.

Vous pouvez entendre le même tic-tac lorsque vous arrêtez votre voiture et l’éteignez, et comme il s’agit du même phénomène, il n’y a généralement pas lieu de s’inquiéter. Cependant, ce n’est pas le seul type de tic-tac qu’une voiture peut émettre, et ceux qu’elle émet pendant que vous conduisez ne sont pas si inoffensifs. Avec l’aide du directeur d’atelier de réparation et développeur de logiciels automobiles Jon Vorisek, nous expliquerons ce que ces sons pourraient signifier.

Quelles sont les causes du tic-tac ?

La cause la plus fréquente des tic-tacs est simple, explique Vorisek : « Tout chauffe pendant que vous conduisez, et lorsque vous vous arrêtez, tout refroidit. Les pièces d’échappement, en particulier, ont tendance à se dilater et à se contracter à cause de la chaleur. La contraction entraîne parfois un tic-tac. »

Expansion et contraction thermique

Un moteur de voiture contient divers métaux qui se dilatent et se contractent à des rythmes différents. Les différents métaux interagissent les uns avec les autres à mesure que le moteur refroidit et se contractent, et bien que les mouvements soient microscopiques, ils produisent un phénomène connu sous le nom de « friction slip-stick », qui fonctionne comme ceci :

Les métaux, étroitement liés entre eux par des attaches, sont maintenus ensemble par friction. La contraction crée une tension qui s’oppose à cette force de friction jusqu’à ce que les métaux glissent, relâchant la tension et produisant un tic-tac audible. De nombreux sons familiers dépendent de la friction du bâton, y compris la réflexion du violon, selon la Penn State University. À une échelle beaucoup plus grande, c’est le phénomène qui produit des tremblements de terre et des tremblements de terre lorsque les plaques tectoniques de la croûte terrestre glissent les unes sur les autres.

Refroidissement du système d’échappement

Le collecteur d’échappement et le convertisseur catalytique d’une voiture sont soumis à des températures extrêmement élevées lorsque la voiture roule et, comme ils ne sont pas contenus dans le compartiment moteur, ils refroidissent plus rapidement que le moteur. Si vous entendez des tic-tacs et des claquements venant du dessous de la voiture ou de l’arrière lorsque vous arrêtez la voiture, voici pourquoi.

Witthaya Prasongsin/Getty Images

Le tic-tac est-il normal ?

«C’est très courant», explique Vorisek. La plupart des conducteurs ont probablement remarqué de légers bruits de coups lorsqu’ils arrêtaient la voiture après un long voyage par une journée froide et hivernale. Rien à craindre. Cependant, Vorisek poursuit : « Si le son est fort ou s’il se produit lorsque le véhicule ne refroidit pas, cela indique probablement un problème. »

Quand le tic-tac est-il un problème ?

Lorsque la voiture est en marche, le moteur et le système d’échappement sont chauds, il n’y a donc pas de contraction thermique susceptible de provoquer les bruits de tic-tac normaux. Presque tout tic-tac que vous entendez pendant la conduite pourrait indiquer un problème potentiel. Ils pourraient, par exemple, être provoqués par une pièce métallique desserrée qui vibre ou entre en contact avec le ventilateur de refroidissement. Si vous ne serrez pas cette pièce, le métal pourrait se détacher et endommager le ventilateur ou d’autres pièces du moteur.

Causes moins courantes de tic-tac

Voici une source rare de tic-tac qui s’est avéré être un problème sérieux. Alors que je conduisais en descente, j’ai entendu un tic-tac provenant du moteur, et en même temps, le redoutable voyant Check Engine a commencé à clignoter. Je suis allé directement au magasin et après inspection, il s’est avéré qu’une des bougies d’allumage s’était brisée et que des morceaux vacillaient à l’intérieur de la chambre de combustion. C’était la fin du moteur et j’ai dû acheter une nouvelle voiture. Au-delà de cela, plusieurs autres conditions peuvent provoquer des écoutes lorsque vous conduisez.

Coutil des valves : Cela vient du bloc moteur et, selon les experts de 5 Star Auto Service, cela est généralement dû à une huile dégradée ou à faible viscosité ou à un problème de timing. Vous pouvez généralement l’ignorer à moins que cela devienne très bruyant, que vous sentiez une odeur d’essence ou que les performances du véhicule soient affectées.

Cela vient du bloc moteur et, selon les experts de 5 Star Auto Service, cela est généralement dû à une huile dégradée ou à faible viscosité ou à un problème de timing. Vous pouvez généralement l’ignorer à moins que cela devienne très bruyant, que vous sentiez une odeur d’essence ou que les performances du véhicule soient affectées. Système d’échappement : « Un écran thermique peut se détacher ou un convertisseur catalytique surchauffer », conseille Vorisek. « Ceux-ci peuvent produire des sons similaires. »

Injecteurs de carburant ou système d’évaporation : Ceux-ci peuvent également émettre des tic-tacs, et les sons peuvent continuer pendant une courte période lorsque vous éteignez le moteur. Vous pouvez généralement l’ignorer à moins que cela devienne très bruyant, que vous sentiez une odeur d’essence ou que les performances du véhicule soient affectées.

Quand visiter un mécanicien

Les bruits de tic-tac lorsque vous arrêtez la voiture sont généralement normaux, mais s’ils sont inhabituellement forts, il est préférable de les faire vérifier. Si vous entendez des tic-tac lorsque vous conduisez, ils peuvent se produire pour plusieurs raisons et la plupart du temps, vous pouvez simplement continuer à conduire. Cependant, vous devriez consulter un mécanicien si l’une de ces quatre choses est vraie :

Vous sentez une odeur nauséabonde, comme du gaz ou quelque chose de brûlé.

Le tic-tac devient de plus en plus fort.

La voiture roule difficilement ou consomme plus d’essence que d’habitude.

Vous découvrez une fuite d’huile.

Le voyant Check Engine s’allume.

FAQ

Qu’est-ce que cela signifie si le tic-tac se produit pendant la conduite ?

Vorisek répond à cette question : « Cela dépend du contexte de ce que fait le véhicule à ce moment-là. Si cela se produit lorsque vous accélérez, regardez le moteur ou l’échappement. Si c’est lorsque vous freinez, regardez les freins ou éventuellement les composants de la suspension. Les véhicules ont beaucoup de pièces mobiles, et le même son peut avoir de nombreuses causes potentielles différentes. «

La température extérieure affecte-t-elle le bruit de tic-tac ?

En ce qui concerne les tic-tacs qui se produisent après l’arrêt de la voiture, la réponse est oui. Par temps froid, le moteur et les gaz d’échappement refroidissent plus rapidement, ce qui augmente le volume et la fréquence des tics.

À propos de l’expert

Jon Vorisek est le fondateur de Repair Surge, un fournisseur d’informations sur les services automobiles couvrant plus de 10 000 modèles de véhicules. Il a plus de vingt ans d’expérience dans l’industrie automobile, commençant comme directeur d’atelier de réparation, puis devenant développeur de logiciels automobiles et fondateur de startup SaaS.

Sources