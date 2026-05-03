Comment transformer une seule feuille de contreplaqué en un superbe lampadaire

Temps Une journée complète ou plus Complexité Débutant Coût 50 $ – 400 $

Introduction

Construisez un lampadaire DIY unique à abat-jour à lattes en contreplaqué avec ce projet étape par étape adapté aux débutants.

Une feuille de contreplaqué. Un lampadaire DIY vraiment cool. Ce projet est bien plus accessible qu’il n’y paraît : le seul véritable défi consiste à découper des formes irrégulières. Prenez votre temps, réalisez ces coupes et le reste se déroule en douceur.

Aperçu du projet

Bricoleur familial

Projet imbriqué

Bricoleur familial

Composants du connecteur

Bricoleur familial

Composants de l’abat-jour

Bricoleur familial

Matériel requis