Comment transformer une seule feuille de contreplaqué en un superbe lampadaire

Une journée complète ou plus
Débutant
50 $ – 400 $
Introduction
Construisez un lampadaire DIY unique à abat-jour à lattes en contreplaqué avec ce projet étape par étape adapté aux débutants.
Une feuille de contreplaqué. Un lampadaire DIY vraiment cool. Ce projet est bien plus accessible qu’il n’y paraît : le seul véritable défi consiste à découper des formes irrégulières. Prenez votre temps, réalisez ces coupes et le reste se déroule en douceur.
Aperçu du projet
Projet imbriqué
Composants du connecteur
Composants de l’abat-jour
Outils requis
- Embout arrondi 1/4″
- Pistolet à clous de calibre 23
- 3/8 pouces. Foret
- Scie-cloche 4-1/4″
- Scie cloche 6″
- Pinces
- Foret à fraiser
- Perceuse/visseuse
- Puzzle
- Scie à onglet
- Routeur
- Scie à table
- Scie à chenilles
Matériel requis
- Contreplaqué 1 – 1/2″x4x8
- Vis 1″
- Papier de verre grain 220
- Clous à épingles de 3/4″ de calibre 23
- Colle CA
- Additif ignifuge
- Kit de câblage pour lampadaire
- Ampoule
- Acheter des chiffons
- polyuréthane à base d’eau
- Mastic à bois
- Colle à bois
Projet étape par étape (12)
Faire un modèle de jambe
Utilisez le dessin ci-dessous pour dessiner et découper un modèle de jambe. Cela peut être fabriqué à partir de carton ou de toute autre feuille de rebut aléatoire qui traîne dans votre magasin. Vous aurez besoin d’un substrat d’au moins 10 x 56-1/2 pouces pour y installer le pied, mais un peu plus grand est mieux.
Divisez la feuille 4×8
Utilisation de la scie à table :
- Coupez en travers votre feuille de contreplaqué 4×8 de 1/2 pouce d’épaisseur à 56-1/2 pouces. Prenez la goutte de 39-3/8 x 48 pouces et mettez-la de côté.
- Déchirez le morceau de 56-1/2 pouces de long au centre pour vous retrouver avec deux 23-15/16 x 56-1/2 pouces. pièces.
Collez le panneau de jambe
- Appliquez une généreuse quantité de colle à bois sur l’un des 23-15/16 x 56-1/2 po. pièces. Utilisez des chutes de bois comme épandeur pour assurer une couverture uniforme sur toute la surface.
- Placez la deuxième pièce sèche sur le 23-15/16 x 56-1/2 po collé. pièce pour créer un seul panneau de 1 po d’épaisseur. Assurez-vous que les bords affleurent les uns aux autres.
- Utilisez des pinces et des raccords de 3/4 po. Clous à épingles sans tête de calibre 23 pour fixer les deux pièces ensemble. Enfoncez des clous à épingles le long des quatre côtés et dans tout le centre, en utilisant votre gabarit de jambe pour vous assurer que les épingles ne gênent pas vos lignes de coupe approximatives.
- Essuyez toute trace de colle sur les bords avec un chiffon humide.
Couper les jambes
- Une fois que le panneau collé d’un pouce a eu le temps de sécher, utilisez votre gabarit de pattes pour tracer trois pattes sur le panneau.
- Avant de couper, enfoncez des clous à l’intérieur des contours tracés de chaque pied et autour des petites encoches.
- Utilisez une scie à chenilles pour couper les côtés droits de chaque pied et une scie sauteuse pour les coupes plus petites, y compris celle de 9/16 po. encoches.
- Arrondissez les bords avec une toupie à bois et 1/4 po. peu arrondi. Faites pivoter et retournez les morceaux jusqu’à ce que tous les bords des trois pattes soient lisses.
Construire les connecteurs
- Récupérez le 39-3/8-in. x 48 pouces. section de contreplaqué mise de côté plus tôt. Utilisez un 6 pouces. scie-cloche pour couper les 5-3/4 pouces. disque de connecteur inférieur et une scie cloche de 4 1/4 pouces pour couper le disque de 4 pouces. disque de connecteur supérieur. Poncez les bords extérieurs avec du papier de verre grain 220 jusqu’à ce qu’ils soient lisses.
- Au bas des deux disques de connexion, marquez trois lignes à des intervalles de 120 degrés à partir du centre comme point central visuel pour chaque jambe. Marquez 1/2 po. décalez les deux côtés de ces lignes pour créer les contours des petits guides de pattes triangulaires à fixer au connecteur supérieur et des guides de pattes triangulaires plus grands sur le connecteur inférieur.
- Coupez les petits et grands guides triangulaires dans des chutes d’un pouce d’épaisseur provenant des pattes à l’aide d’une scie à onglets.
- Alignez les guides triangulaires avec vos marques. Fixez-les aux bases circulaires à l’aide de clous de calibre 23 et de colle à bois.
- Pour les connecteurs supérieur et inférieur, percez un diamètre légèrement plus grand de 3/8 po. trou pour le passage du câble électrique.
Assemblez les jambes
Faites glisser l’encoche des pieds dans les espaces entre les guides triangulaires du connecteur inférieur. L’encoche sur chaque pied doit être bien ajustée contre le connecteur inférieur. Répétez l’opération pour le connecteur supérieur, en vous assurant que la face extérieure de chaque pied affleure le bord extérieur du cercle du connecteur supérieur. Collez et clouez les guides triangulaires directement dans les pieds depuis les côtés, puis enfoncez les clous à travers le haut/le bas des disques de connexion dans les extrémités des pieds pour une stabilité maximale.
Usiner les composants de l’abat-jour
- Utilisez une scie à table pour couper deux carrés de 15 x 15 pouces et 28 carrés de 1 x 10 pouces. enlève le 1/2 po restant. contre-plaqué.
- Sur l’un des 15 pouces. x 15 pouces. carrés, disposez et coupez des carrés de 4 x 4 pouces dans les quatre coins de la pièce à l’aide d’une scie sauteuse. Insérez les carrés à un pouce des bords extérieurs des carrés de 15 x 15 pouces. Percez un trou de 3/8 po. trou centré également sur la pièce pour accueillir le tube fileté du luminaire. Ce sera le bas de votre abat-jour.
- Pour faire le haut de l’abat-jour, prenez le deuxième 15 pouces. x 15 pouces. carré et marquez un carré interne, incrusté à 1 po de tous les bords. Coupez-le avec la scie à onglets en vous arrêtant avant les coins, puis terminez les coupes avec une scie sauteuse.
- Poncez toutes les pièces de l’abat-jour en douceur à 220-grincer.
- Arrondissez tous les bords des lattes et des abat-jour supérieur et inférieur à l’aide d’une toupie et de 1/4 po. peu arrondi.
Assembler l’abat-jour
- Tracez une ligne diagonale de 45 degrés d’un coin à l’autre sur la partie inférieure de 15 x 15 pouces de votre abat-jour, avec les carrés de 4 pouces coupés dans les coins.
- Centrez vos deux premières lattes centrées sur une ligne diagonale de 45 degrés dans les coins opposés.
- Utilisez de la colle à bois et des clous de calibre 23 pour les fixer au bas de votre abat-jour.
- Installez les lattes une par une sur la circonférence du bas de l’abat-jour. Espacez-les de deux pouces de centre à centre, en conservant l’angle diagonal de 45 degrés par rapport au bord›.
- Une fois que vous avez une poignée de lattes fixées au bas de l’abat-jour dans les coins opposés, fixez le haut de l’abat-jour de 15 x 15 po au sommet des lattes, en gardant le même angle de 45 degrés et 2 po. espacement entre chacun.
- Travaillez autour de l’abat-jour, en maintenant un espacement et un angle uniformes jusqu’à ce que toutes les lattes soient fixées aux carrés de l’abat-jour supérieur et inférieur.
Poly le projet
- Appliquez du mastic à bois sur tous les trous de clous profonds. Essuyez l’excédent de mastic avec un chiffon d’atelier humide.
- Certains pourraient qualifier cela d’exagéré, mais sur chaque projet que je construis et qui intègre de l’électricité, j’ajoute toujours un additif ignifuge à la finition pour plus de tranquillité d’esprit. Ce projet n’était pas différent. Mélangez le rapport recommandé par le fabricant dans un polyuréthane à base d’eau et appliquez deux couches sur tous les composants du contreplaqué. Poncez légèrement avec du papier de verre grain 220 entre chaque couche.
Assemblage final
- Appliquez de la colle CA sur le coupleur et insérez-le dans le trou central au-dessus de la base. Laisser sécher complètement.
- Pour monter l’abat-jour, faites passer le tuyau fileté du kit de lampe à travers le trou central des connecteurs inférieur et supérieur de l’abat-jour. Utilisez les écrous et les rondelles fournis à chaque extrémité pour le fixer fermement.
- Fixez l’abat-jour à la base en vissant quatre vis d’un pouce à travers l’intérieur du bas de l’abat-jour dans le disque de connecteur supérieur en haut des pieds. Utilisez un foret fraisé pour vous assurer que les vis affleurent la surface.
Installation électrique et tests
Tous les kits de câblage de lampadaires ne sont pas identiques, alors suivez les instructions de votre kit, même si la plupart ressembleront à ceci :
- Fixez le col électrique sur la partie supérieure du tuyau fileté à l’intérieur de l’abat-jour.
- Faites passer le cordon électrique du connecteur inférieur jusqu’au haut du pied de la lampe et sortez du col électrique.
- En suivant le schéma du kit, connectez les fils à l’ensemble prise/interrupteur.
- Tirez doucement sur le mou du cordon pour insérer fermement la prise/l’interrupteur dans le cou.
- Fixez le manchon isolant et le boîtier de prise.
- Pour tester, insérez une ampoule et branchez la lampe dans une prise. S’il s’allume, vous avez terminé ! S’il ne s’allume pas, vérifiez toutes vos connexions filaires.
FAQ
Quelle est la distance entre une ampoule et l’abat-jour ?
La distance dépend de la puissance de l’ampoule que vous prévoyez d’utiliser. Si vous prévoyez d’utiliser des ampoules à incandescence de 40 à 60 watts, un à deux pouces entre l’ampoule et l’abat-jour suffisent. Si vous prévoyez d’utiliser des ampoules de puissance plus élevée, la distance augmente d’un ou deux pouces supplémentaires. Les lumières LED ne produisent pas beaucoup de chaleur, donc un à deux pouces entre les deux est suffisant.
Quel est le meilleur additif de peinture ignifuge ?
Flamecheck M-111 PS et RDR Flame Stop III sont tous deux d’excellents produits et sont considérés comme des ignifuges de classe A. J’ai utilisé RDR Flame Stop III pour ce projet car il est approuvé pour une utilisation avec des peintures à base de latex et peut être ajouté aux revêtements polyuréthanes transparents à base d’eau.