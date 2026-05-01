Cette maison moderne du milieu du siècle des années 60 est considérée comme très précieuse

Quelque part entre une promesse d’après-guerre et un rêve californien, vous trouverez des quartiers de maisons modernes distinctives du milieu du siècle. Vous verrez des lignes de toit plates, des vitres allant du sol au plafond et des jardins d’atrium qui captent la lumière de l’après-midi. C’est un quartier de maisons Eichler. Motivé par l’idée de faire entrer l’extérieur, Joseph Eichler a construit des milliers de maisons entre 1949 et 1974 environ, chacune démontrant que l’architecture moderniste n’était pas réservée aux riches. L’ironie, bien sûr, c’est que les maisons rénovées se vendent désormais souvent à 3 millions de dollars et plus.

Que vous aspiriez à posséder une maison Eichler ou que vous souhaitiez simplement vous inspirer de ses charmes du milieu du siècle, vous apprécierez probablement l’intégration de la vie intérieure et extérieure, la chaleur radiante dans le sol et les lignes épurées et minimalistes. Un Eichler typique comprend un abri de voiture, une construction à poteaux et poutres et de petites fenêtres à l’avant. Les chambres et les salles de bains sont reléguées à l’arrière de la maison. La fusion de l’intérieur et de l’extérieur se réalise alors que d’énormes fenêtres offrent une vue sur la cour arrière.

Une chose est presque certaine si vous espérez posséder une maison Eichler : elle devra être en Californie car, sur les 11 000 maisons construites par Eichler, seules trois ne se trouvent pas dans le Golden State (elles sont à New York). Les maisons Eichler sont regroupées dans le sud de la Californie, dans la région de la baie de San Francisco et autour de Sacramento.