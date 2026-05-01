Cette maison moderne du milieu du siècle des années 60 est considérée comme très précieuse

Quelque part entre une promesse d’après-guerre et un rêve californien, vous trouverez des quartiers de maisons modernes distinctives du milieu du siècle. Vous verrez des lignes de toit plates, des vitres allant du sol au plafond et des jardins d’atrium qui captent la lumière de l’après-midi. C’est un quartier de maisons Eichler. Motivé par l’idée de faire entrer l’extérieur, Joseph Eichler a construit des milliers de maisons entre 1949 et 1974 environ, chacune démontrant que l’architecture moderniste n’était pas réservée aux riches. L’ironie, bien sûr, c’est que les maisons rénovées se vendent désormais souvent à 3 millions de dollars et plus.
Que vous aspiriez à posséder une maison Eichler ou que vous souhaitiez simplement vous inspirer de ses charmes du milieu du siècle, vous apprécierez probablement l’intégration de la vie intérieure et extérieure, la chaleur radiante dans le sol et les lignes épurées et minimalistes. Un Eichler typique comprend un abri de voiture, une construction à poteaux et poutres et de petites fenêtres à l’avant. Les chambres et les salles de bains sont reléguées à l’arrière de la maison. La fusion de l’intérieur et de l’extérieur se réalise alors que d’énormes fenêtres offrent une vue sur la cour arrière.
Une chose est presque certaine si vous espérez posséder une maison Eichler : elle devra être en Californie car, sur les 11 000 maisons construites par Eichler, seules trois ne se trouvent pas dans le Golden State (elles sont à New York). Les maisons Eichler sont regroupées dans le sud de la Californie, dans la région de la baie de San Francisco et autour de Sacramento.
Les maisons Eichler modernes du milieu du siècle ont été conçues pour faire entrer l’extérieur
Eichler, un épicier de la baie de San Francisco, a changé de carrière à 45 ans après avoir acheté et vécu dans une maison de Frank Lloyd Wright. Contrairement aux magnifiques maisons de Wright, les maisons d’Eichler représentaient son engagement en faveur d’un prix abordable pour la classe moyenne. Il a également veillé à ce que les acheteurs non blancs ne soient pas victimes de discrimination lorsqu’ils achetaient ses maisons. Wright a clairement influencé Eichler, et Wright et Eichler ont tous deux contribué à populariser le plan d’étage à concept ouvert introduit par l’architecte Henry Hobson Richardson.
Malgré leur contribution significative à l’architecture moderne du milieu du siècle, les maisons Eichler n’ont attiré l’attention qu’aujourd’hui qu’en 2006 avec la publication du magazine CA-Modern, qui a considérablement suscité l’intérêt pour ces maisons et a aidé les propriétaires Eichler dans leurs rénovations. Au fil du temps, les maisons Eichler ont pris de la valeur plus rapidement que les maisons traditionnelles et sont très appréciées par les propriétaires existants et potentiels. Les quartiers d’Eichler ont tendance à être des communautés uniques de personnes qui vénèrent ce style architectural.
Une maison Eichler pourrait avoir besoin d’être rénovée
Si vous souhaitez devenir propriétaire ou rénover une maison Eichler, vous bénéficierez d’un soutien considérable. Vous trouverez des agents immobiliers spécialisés dans Eichlers, ainsi que des groupes de médias sociaux et des vidéos YouTube qui fournissent des informations et une assistance pour l’achat et la rénovation. Ce soutien peut être important, car aussi étonnants soient-ils, les Eichler ne sont pas faits pour cette époque.
Comme le note Jack Boulware dans Alta Journal, ils manquent de sous-sols, de greniers et d’isolation, et disposent de cuisines et de salles de bains sous-dimensionnées par rapport aux normes actuelles. Ces fenêtres massives ne sont que des carreaux simples. Les toits minces et plats Eichler (ou légèrement en pente) peuvent devoir être remplacés, en partie à cause de problèmes de drainage. Comme pour toute rénovation d’une maison au cours de sa huitième décennie d’existence, votre rénovation Eichler ne sera pas bon marché. Vous investirez du temps et probablement plusieurs centaines de milliers de dollars pour une rénovation complète. Environ la moitié des propriétaires d’Eichler ont rénové, selon l’agent immobilier Renee Adelmann dans Alta Journal. Heureusement, la fonctionnalité, la qualité durable et le respect de la nature d’architectes comme Eichler et leur design moderne du milieu du siècle ne se démoderont jamais.