Votre voiture est-elle également allergique au pollen ? Comment gérer le pollen sur et dans votre voiture

Le pollen semble inoffensif, mais s’il n’est pas contrôlé, il peut endommager la peinture de votre voiture et même réduire la consommation d’essence et les performances du moteur.

« La saison du pollen a tendance à surprendre les conducteurs, car elle ne semble pas aussi urgente que les dangers hivernaux comme la glace ou le sel », explique Lucas Waldenback, expert en éducation des conducteurs. « Mais sur quelques semaines, cela peut affecter la visibilité, la qualité de l’air et même la facilité d’entretien de votre voiture. »

Voici quelques mesures préventives pour assurer la sécurité de votre véhicule et de l’air intérieur pendant la saison pollinique.

Pourquoi les voitures sont-elles « allergiques » au pollen ?

Tout comme le pollen peut causer des problèmes respiratoires chez les humains, il peut obstruer le filtre à air de votre voiture, réduisant ainsi sa capacité à aspirer l’air. Le pollen est également particulièrement agressif pour la peinture.

« Il peut sembler doux au toucher, mais au microscope, le pollen a en réalité une surface hérissée, qui peut agir comme du papier de verre fin », explique Matt Clamp, spécialiste de l’automobile.

Comment le pollen endommage-t-il les voitures ?

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Les dommages les plus visibles concernent la peinture du véhicule. Lorsque les particules de pollen sont mouillées, elles deviennent acides, corrodant la couche transparente et ternissant la finition. Ils sont également abrasifs, donc si vous essuyez à sec le pollen de votre voiture, cela créera des micro-rayures.

D’autres façons dont le pollen endommage les voitures comprennent :

Réduire la visibilité et l’efficacité des balais d’essuie-glace ;

Provoquant des micro-rayures sur le pare-brise.

Filtres à air d’habitacle obstrués. «Cela est particulièrement visible pour les conducteurs allergiques, mais cela peut également rendre le système de ventilation moins efficace», explique Waldenback.

Obstruer les filtres à air du moteur, ce qui restreint le flux d’air, ce qui fait travailler votre moteur plus fort. « Au fil du temps, cela peut réduire le rendement énergétique et entraîner des dommages au moteur », explique l’expert automobile Steve Haney.

Comment prévenir les dommages causés par le pollen à votre voiture

Remplacez les filtres à air du moteur et de l’habitacle au début de la saison pollinique, puis vérifiez-les périodiquement pour vous assurer qu’ils ne sont pas obstrués.

Nettoyez vos balais d’essuie-glace avec un chiffon humide pour éliminer l’accumulation de pollen.

N’essuyez jamais le pollen lorsqu’il est sec.

Utilisez un liquide lave-glace hydrofuge, comme celui contenant Rain-X.

Lavez régulièrement le pollen de la voiture afin qu’il n’ait pas le temps de se lier à la surface. Le spécialiste de la protection automobile Ken Huening recommande deux ou trois fois par semaine. «C’est le bon moment pour vous inscrire au niveau de lavage illimité dans votre lave-auto local», dit-il.

Utilisez un shampooing au pH équilibré et une éponge douce.

Appliquez des revêtements protecteurs de peinture comme des revêtements céramiques ou de la cire. « Cela peut rendre plus difficile l’adhésion du pollen et facilitera son élimination la prochaine fois », explique Clamp.

Garez-vous dans un garage ou un endroit couvert, ou utilisez une bâche de voiture. «Essayez au moins d’éviter de vous garer juste sous les arbres qui produisent le plus de pollen, comme le chêne, le bouleau, le cèdre et le frêne», explique Haney.

«La prévention est avant tout une question de cohérence», explique Waldenback. « Une erreur courante consiste à attendre que la voiture soit visiblement sale. À ce stade, le pollen s’est souvent déjà mélangé à l’humidité et a formé une couche plus tenace. »

Comment garder le pollen hors de votre voiture en cas d’allergies

Conduisez avec les vitres relevées et le toit ouvrant fermé.

Faites fonctionner le climatiseur en mode recirculation pour éviter d’aspirer de l’air extérieur dans la cabine.

Remplacez le filtre à air d’habitacle au début de la saison des allergies. Utilisez des filtres HEPA, tels que ceux fabriqués par Bosch.

Passez l’aspirateur sur les tapis de sol et les sièges et essuyez régulièrement le tableau de bord. Il peut également être utile de nettoyer vos bouches d’aération avec de l’air comprimé ou une brosse, explique Haney.

Comment nettoyer correctement le pollen de votre voiture

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Lavez régulièrement votre voiture ou confiez-la à un lave-auto professionnel. « Rincer simplement votre voiture avec un tuyau d’arrosage ou attendre la pluie n’est pas une bonne idée, car le pollen devient acide lorsqu’il est mouillé », explique Haney.

Utilisez du savon au pH équilibré et un chiffon doux ou un gant.

N’essuyez jamais le pollen sec. Cela créera des micro-rayures dans votre peinture.

Faites attention aux endroits où le pollen se dépose, comme le toit, le capot, le pare-brise et les essuie-glaces. «Ouvrez les portes pour nettoyer les seuils et essuyez également les joints en caoutchouc», explique Huening.

Commencez par le haut et descendez.

Lavez, puis rincez une section à la fois. De plus, « Lavez la voiture à l’ombre si vous le pouvez, afin que l’eau et le savon ne sèchent pas trop rapidement sur la peinture », explique Clamp.

Utilisez une légère pression; ne frottez pas.

Séchez votre véhicule avec un chiffon en microfibre.

Appliquer un revêtement de cire ou de céramique. Huening recommande la cire DriWash à base de téflon.

«Cela peut ressembler à un cycle sans fin de lavage de votre véhicule pendant la saison du pollen, mais ce type d’entretien proactif de la voiture peut aider à garder votre voiture à son meilleur et à en tirer le meilleur parti», explique Haney. « Et qui n’aime pas conduire une voiture rutilante ? »

À propos des experts

Steve Haney est formateur technique en entreprise chez Bosch Mobility Aftermarket et possède plus de 35 ans d’expérience pratique en réparation automobile.

est formateur technique en entreprise chez Bosch Mobility Aftermarket et possède plus de 35 ans d’expérience pratique en réparation automobile. Lucas Waldenback est co-fondateur de Zutobi, une plateforme de formation à la conduite utilisée par des millions d’apprenants dans le monde pour comprendre la sécurité routière, l’entretien des véhicules et les habitudes de conduite responsable.

est co-fondateur de Zutobi, une plateforme de formation à la conduite utilisée par des millions d’apprenants dans le monde pour comprendre la sécurité routière, l’entretien des véhicules et les habitudes de conduite responsable. Ken Huening est PDG de CoverSeal Vehicle Covers.

est PDG de CoverSeal Vehicle Covers. Pince mate est un spécialiste de l’automobile chez Scrap Car Comparison, où il dirige l’évaluation des véhicules et le processus de mise à la casse des voitures, donnant un aperçu des tendances des véhicules en fin de vie et des facteurs qui rendent les voitures dangereuses ou non rentables à conserver sur la route.

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