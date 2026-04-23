Vous recherchez un canapé de trottoir ? Meilleures villes américaines pour des trouvailles de meubles gratuites

Si vous déménagez ou cherchez à meubler votre maison, savoir où et comment trouver des meubles gratuits permet d’économiser du budget. La société d’éclairage Pooky a récemment mené une étude portant sur « les données sur le tonnage des décharges, les pourcentages de population de locataires et les volumes de recherche pour des termes tels que « meubles bon marché », « élimination des meubles » et « ramassage des déchets en vrac » » dans 25 des États américains les plus peuplés. Ils ont utilisé leurs données pour dresser une liste des dix villes les plus prometteuses.

Où puis-je trouver des meubles gratuits ?

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Selon les conclusions de Pooky, les dix villes où vous êtes susceptible de trouver le plus de meubles gratuits sont :

Las Vegas, Nevada

Denver, Colorado

Boston, Massachusetts

Washington DC

Houston, Texas

San José, Californie

Nashville, Tennessee

Seattle, État de Washington

San Diego, Californie

Colomb, Ohio

Si vous habitez dans ou à proximité de l’une de ces villes, il y a de fortes chances que vous puissiez meubler votre maison pour presque rien. Tout ce dont vous avez besoin c’est d’un bon œil, d’un moyen de transporter vos trouvailles et d’un peu de chance.

Pourquoi ces villes ont-elles plus de meubles gratuits ?

Selon Pooky, toutes les villes figurant dans le top dix ont quelque chose en commun : elles connaissent un chiffre d’affaires élevé, « qu’il soit motivé par le tourisme, les locations à court terme ou les populations de passage ». L’entreprise d’éclairage a constaté que dans des villes comme celle-ci, « les possibilités de trouver des meubles utilisables sont nettement plus élevées ».

Une autre option est celle des villes universitaires. La plupart des villes de la liste abritent plusieurs collèges. L’étude de Pooky note que « les étudiants qui partent en stage, rentrent chez eux ou déménagent choisissent souvent de se débarrasser des objets encombrants plutôt que de payer pour le stockage ou le transport ». En raison de cette cadence, il y a « un pic saisonnier prévisible de la disponibilité des meubles gratuits ».

Quels sont les avantages et les inconvénients de trouver des meubles de cette façon ?

Les avantages et les inconvénients à grande échelle de ce type d’industrie du meuble sont étroitement liés. Pooky rapporte que lorsque les gens décorent en fonction des tendances, ils sont moins susceptibles d’acheter des meubles de haute qualité parce qu’ils ne veulent pas « gaspiller » de l’argent pour quelque chose qu’ils remplaceront lorsque la prochaine tendance apparaîtra. En conséquence, il y a beaucoup plus de déchets de meubles qu’au cours des décennies passées.

Cependant, dans ce cas, l’abondance de meubles gratuits signifie que les gens économes peuvent économiser de l’argent et donner à ces pièces abandonnées une durée de vie plus longue que celle qu’ils auraient autrement eue. Ce groupe de personnes achète moins de meubles qu’ils n’en auraient autrement et contribue ainsi à compenser le gaspillage.

Source

Ces villes américaines sont une mine d’or pour des meubles gratuits – Voici où faire du « curb shopping », Pooky, 2026.

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