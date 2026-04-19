Land Rover rappelle 500 véhicules en raison de ceintures de sécurité dangereuses et défectueuses

Mauvaise nouvelle pour les personnes qui aiment partir à l’aventure avec leur voiture. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) vient d’annoncer que certains Land Rover ont des ceintures de sécurité défectueuses. Sans ceintures de sécurité fonctionnant correctement, votre prochaine aventure hors route ou votre prochain voyage passionnant pourrait vous blesser gravement, voire pire. Nous avons analysé le dossier de la NHTSA afin que vous puissiez découvrir quels Land Rover ont ce problème et comment le résoudre afin que vous puissiez reprendre vos voyages réguliers dès que possible.

Pourquoi Jaguar Land Rover rappelle-t-il des véhicules ?

Selon le mémoire de la NHTSA, dans les Land Rover concernés, « le support d’ancrage inférieur de la ceinture de sécurité de la troisième rangée peut avoir un goujon de soudure insuffisant ». La soudure est ce qui permet d’ancrer votre ceinture de sécurité. Sans cela, vous courez beaucoup plus de danger en cas d’accident. La NHTSA prévient qu ‘«une ceinture de sécurité dont la soudure est insuffisante peut ne pas retenir correctement un occupant lors d’une collision, augmentant ainsi le risque de blessure». Peu importe votre degré de sécurité en tant que conducteur. Il y a toujours la possibilité qu’un accident anormal se produise, il est donc impératif que vous preniez ce rappel au sérieux.

Quels Land Rover ont des ceintures de sécurité défectueuses ?

Selon le mémoire de rappel, près de 500 véhicules Land Rover Defender 2026 ont ce problème. Si vous en possédez un, limitez votre utilisation de la troisième rangée jusqu’à ce que vous ayez eu la possibilité de confirmer si la vôtre présente ou non ce problème. Vous pouvez rechercher votre numéro d’identification de véhicule (VIN) sur le site Web de la NHTSA pour voir si votre véhicule est inclus dans ce rappel, ou vous pouvez attendre de recevoir des documents de communication directement de Jaguar Land Rover. Quoi qu’il en soit, il est préférable de traiter votre véhicule comme si ses ceintures de sécurité étaient défectueuses jusqu’à ce que vous en soyez sûr. Jouer avec la sécurité de vos passagers n’est pas une bonne idée.

Y a-t-il une solution ?

Selon l’entreprise, « les concessionnaires remplaceront gratuitement le support d’ancrage inférieur de la ceinture de sécurité de la troisième rangée ». Ils enverront des lettres de notification aux propriétaires à la mi-mai 2026, donc si vous possédez un Land Rover Defender, gardez un œil sur votre boîte aux lettres. Jusqu’à ce que vous soyez sûr que vos ceintures de sécurité de troisième rangée sont correctement soudées, évitez d’avoir des passagers sur ces sièges.

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez contacter le service client de Land Rover au 800-637-6837. Le numéro de Land Rover pour ce rappel est D098 et le numéro NHTSA pour ce rappel est 26V163000.

Source

Support d’ancrage de ceinture de sécurité insuffisamment soudé, National Highway Traffic Safety Administration, 2026.

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