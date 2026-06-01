Costco rappelle Swing après des rapports de siège détaché à mi-utilisation

Le Memorial Day et l’été approchent à grands pas. Cela signifie que c’est le début des dîners en plein air et de la saison des terrasses. Lorsqu’il s’agit de préparer votre espace pour une fête, Costco est généralement une bonne option. Cependant, cette semaine, la Commission américaine de sécurité des produits de consommation (USCPSC) a annoncé un rappel de balançoires de terrasse impliquant près de 20 000 unités. Découvrez si le vôtre en fait partie et comment vous protéger, ainsi que les membres de votre famille et vos invités.

Pourquoi Costco rappelle-t-il les balançoires de patio ?

Selon l’USCPSC, dans les balançoires défectueuses, « le siège de la balançoire peut se détacher du cadre pendant son utilisation ». Une chute soudaine comme celle-ci présente « un risque de blessures graves, voire de mort, en raison d’un risque de chute ». À ce jour, huit rapports font état de ce phénomène. Dans chacun d’eux, le détachement a causé des blessés »y compris des blessures par impact à la tête et aux bras. » Pour le moment, organisez des sièges alternatifs pour votre espace extérieur. Vous pourrez recommencer à utiliser votre balançoire une fois que vous aurez confirmé qu’elle est sûre ou terminé la réparation recommandée.

Quels modèles de balançoires de patio sont inclus dans le rappel ?

Si vous possédez un « Balançoires de patio tissées Agio Menlo avec le numéro de modèle 1934256″, vous devez faire preuve de prudence. 18 500 balançoires de patio portant ce numéro de modèle et vendues par Costco entre février et mars 2026 ne sont pas nécessairement correctement fixées au cadre.

Si vous n’êtes pas sûr de la sécurité de votre propre swing, n’ayez crainte. Le mémoire de rappel dit que « CLes consommateurs qui ne sont pas en mesure de déterminer s’ils possèdent le modèle rappelé peuvent contacter World Bright International Limited pour obtenir de l’aide.« Par mesure de prudence, c’est une bonne idée de s’abstenir d’utiliser votre balançoire de terrasse jusqu’à ce que vous sachiez avec certitude si la vôtre est incluse ou non dans le rappel.

Existe-t-il déjà une solution ?

Selon le mémoire de rappel, « cLes consommateurs doivent immédiatement cesser d’utiliser les balançoires de patio rappelées et contacter World Bright International Limited pour recevoir une réparation gratuite sous la forme de crochets de remplacement et d’instructions pour remplacer les crochets. » Évitez d’utiliser votre balançoire de terrasse jusqu’à ce que vous ayez remplacé les crochets ; personne ne veut commencer son été par une visite aux urgences. Si vous avez d’autres questions, vous pouvez consulter le site de l’USCPSC. Le numéro USCPSC pour ce rappel est le 26-485.

Source

World Bright International Limited rappelle les balançoires de patio tissées Agio Menlo en raison d’un risque de blessures graves ou de décès en raison d’un risque de chute ; Vendu chez Costco, Commission américaine de sécurité des produits de consommation, 2026.