Ce père et son fils ont construit une terrasse en une semaine – et c’est magnifique

Dans Homme à tout faire familialla série Agendas de bricolagede vrais bricoleurs partagent les projets dont ils sont les plus fiers. Ils racontent toute l’histoire, depuis l’élaboration des plans initiaux et la lutte contre les revers frustrants jusqu’à la célébration de leurs moments les plus fiers. Ces témoignages francs révèlent les véritables tenants et aboutissants du bricolage et vous laisseront des conseils pratiques qui vous donneront la confiance nécessaire pour conquérir votre prochaine construction.

Cette édition de DIY Diaries provient de notre propre communauté. Le lecteur Cary Mark nous a parlé de la réalisation d’un projet familial : une terrasse de bricolage. Mark se décrit lui-même comme un bricoleur qui essaie « d’entreprendre des projets qui, à mon avis, ne me dépassent pas, mais qui restent un peu en dehors de ma zone de confort ».

Dans ce cas, ce projet est né lorsque le fils de Mark lui a fait une proposition. Lui et sa femme avaient une grande partie de leur cour recouverte de roches grises, « et ils pensaient qu’une terrasse serait meilleure pour se divertir et serait plus facile à pieds nus ». Après quelques échanges de réflexion, Mark s’est envolé pendant une semaine pour aider à la construction.

Les étapes du projet

AVEC LA COURTOISIE DE CARY MARK

Quelle a été l’inspiration de ce projet ?

L’objectif de Mark était « d’aider mon fils à construire une très belle terrasse dont lui et sa femme pourraient profiter ». Ce n’était pas le premier projet de terrasse de Mark ; ce serait un projet familial différent. Auparavant, «j’ai construit une terrasse au rez-de-chaussée avec mon frère dans notre maison d’enfance avec du bois traité sous pression.» Cette fois-ci, Mark « a pensé que ce serait amusant d’utiliser Trex et d’en apprendre davantage sur le matériel utilisé pour fixer la terrasse afin qu’il n’y ait aucun clou/vis sur les planches de la terrasse supérieure ».

Expliquez-moi les étapes de ce deck DIY ?

Ce projet était assez simple. Une fois la conception et les détails élaborés, le fils de Mark a commandé les matériaux pour qu’ils arrivent en même temps que Mark, et les deux ont pu commencer immédiatement.

Le projet a également progressé rapidement ; il a fallu « un total de deux jours complets pour terminer le projet, hormis quelques détails mineurs de finition ». Comme le projet a été réalisé si rapidement, il n’y a eu aucun revers. En plus d’attendre un peu que les bouchons finaux couvrent les trous extérieurs des planches Trex, tout est arrivé à temps et s’est bien déroulé.

Quel est l’aspect de ce projet qui vous a intimidé jusqu’à ce que vous l’essayiez ?

AVEC LA COURTOISIE DE CARY MARK

Même si ce projet n’était pas particulièrement intimidant, il impliquait l’apprentissage d’une nouvelle technique. Mark dit que « utiliser du matériel caché pour fixer les planches de terrasse supérieures était nouveau pour nous deux. Je n’avais utilisé que des clous sur l’autre terrasse que j’avais construite des années plus tôt ».

Avez-vous utilisé des astuces budgétaires ?

Lorsqu’il s’agit d’économiser de l’argent en construisant une terrasse avec des planches Trex, Mark a découvert que « si vous achetez une planche Trex large pour le périmètre, le prix est beaucoup plus élevé que si vous utilisiez deux planches plus étroites et les assembliez ». Un peu de créativité et un peu de temps supplémentaire pour planifier peuvent grandement contribuer à réduire les coûts !

Y a-t-il eu un moment précis du projet où vous vous êtes senti le plus fier ?

AVEC LA COURTOISIE DE CARY MARK

Mark est également fier du calendrier et de la qualité du produit final. Il peut être facile de faire une petite erreur ou une mauvaise mesure qui n’apparaît pas avant la fin, mais dans le cas de cette terrasse DIY, « les joints à onglet dans les coins étaient serrés, et même la toute dernière planche que nous avons installée à la fin était toujours parallèle à toutes les autres planches de terrasse ». Et parce que le jeu s’est réuni si bien et si rapidement, « nous avons pu l’utiliser pour une célébration du 4 juillet le lendemain de son achèvement ! »

Si vous pouviez refaire ce sujet, que changeriez-vous ?

Cette fierté du savoir-faire ne signifie pas nécessairement que Mark ne changerait rien. Se décrivant lui-même comme un perfectionniste, Mark déclare : « J’aurais peut-être essayé de faire en sorte que la toute dernière planche de la terrasse ait la même largeur que les autres planches. » Ce n’est pas nécessaire, mais cela aurait permis de cacher le matériel sur la planche de terrasse finale au lieu des trous de vis et des bouchons correspondants pour les recouvrir.

Conseils aux bricoleurs en herbe

Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un avant de se lancer dans un projet similaire ?

Le conseil de Mark aux bricoleurs qui souhaitent entreprendre un projet comme celui-ci est de faire d’abord leurs recherches. Si vous « recherchez d’autres personnes qui ont fait cela pour obtenir des idées et des conseils », votre processus de planification se déroulera beaucoup plus facilement. Mark déclare également : « Il existe également de nombreuses bonnes sources sur Internet et dans les livres. »

Quel est votre prochain projet ?

Le prochain projet de Mark devrait également être familial : « Mon fils parle d’installer quelques descentes de gouttières souterraines avec des pop-ups dans son jardin lors de ma prochaine visite chez lui, puisque j’ai fait cela dans notre maison. »