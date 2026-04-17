L’endroit le plus abordable où vivre en Californie en 2026

Selon Data USA, la valeur médiane des propriétés de la ville ensoleillée était de 76 300 $ en 2024, un chiffre incroyablement bas pour sa proximité avec Palm Springs. Les locataires peuvent gagner en moyenne plus de 900 dollars par mois, soit moins de la moitié de la moyenne de l’État. Elle pourrait rapidement devenir une ville où les gens s’installent pour trouver un logement abordable. Les données les plus récentes estiment la population de Desert Edge à un peu moins de 4 000 personnes. Cependant, il convient de savoir que la ville est techniquement un quartier de Desert Hot Springs, une zone dont la population est estimée à environ 34 000 habitants. Qu’il s’agisse d’un argument de vente ou d’un facteur décisif pour les acheteurs potentiels, la proximité présente à la fois des avantages et des inconvénients pour les nouveaux arrivants potentiels, en fonction de leurs besoins.

Desert Edge, en Californie, attire de nombreux retraités grâce à son climat doux et ses prix accessibles. Les célibataires et les couples peuvent être également attirés par la région, mais ce n’est pas l’endroit le plus familial en raison d’écoles moins que brillantes et du taux de criminalité élevé dans la région de Desert Hot Springs. La base de données Niche a attribué à la ville la note A pour la météo, mais une note légèrement inquiétante C+ pour ses écoles publiques. Ceux qui recherchent une vie nocturne risquent également de manquer de divertissement à Desert Edge, les options obtenant une solide note C. Certaines des propriétés les plus abordables à vendre (au moment de la rédaction) sont les maisons construites et les parcelles de terrain. Pour les résidents qui se rendent au travail, le temps moyen est d’environ 20 minutes – un chiffre rafraîchissant pour un État où les trajets moyens sont parmi les plus longs du pays.