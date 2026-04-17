L’endroit le plus abordable où vivre en Californie en 2026

Êtes-vous un « rêve californien » ? Le Golden State est l’un des endroits les plus prisés où vivre aux États-Unis. Le climat doux de la Californie, sa beauté naturelle et ses nombreuses opportunités professionnelles et éducatives jouent tous un rôle dans son attrait. Pourtant, ces qualités en font également l’un des endroits les plus coûteux pour s’établir. Malgré les multiples attractions de l’État, vous pouvez toujours dénicher un coin de paradis à un prix raisonnable. En 2026, Desert Edge est à l’honneur comme l’endroit le plus abordable où vivre en Californie. Et non, ce n’est pas non plus un avant-poste désolé avec plus de tumbleweed que d’humains.
À deux heures à l’est de Los Angeles, à 35 minutes au nord de Coachella et à la frontière de Sheephole Valley Wilderness, Desert Edge a de nombreux atouts. Bien que ce soit loin d’être l’endroit le plus abordable pour acheter une maison aux États-Unis, l’immobilier et les locations dans cette ville californienne ne représentent qu’une fraction des coûts des villes côtières de Californie.
Desert Edge propose des logements à bas prix à une population croissante
Selon Data USA, la valeur médiane des propriétés de la ville ensoleillée était de 76 300 $ en 2024, un chiffre incroyablement bas pour sa proximité avec Palm Springs. Les locataires peuvent gagner en moyenne plus de 900 dollars par mois, soit moins de la moitié de la moyenne de l’État. Elle pourrait rapidement devenir une ville où les gens s’installent pour trouver un logement abordable. Les données les plus récentes estiment la population de Desert Edge à un peu moins de 4 000 personnes. Cependant, il convient de savoir que la ville est techniquement un quartier de Desert Hot Springs, une zone dont la population est estimée à environ 34 000 habitants. Qu’il s’agisse d’un argument de vente ou d’un facteur décisif pour les acheteurs potentiels, la proximité présente à la fois des avantages et des inconvénients pour les nouveaux arrivants potentiels, en fonction de leurs besoins.
Desert Edge, en Californie, attire de nombreux retraités grâce à son climat doux et ses prix accessibles. Les célibataires et les couples peuvent être également attirés par la région, mais ce n’est pas l’endroit le plus familial en raison d’écoles moins que brillantes et du taux de criminalité élevé dans la région de Desert Hot Springs. La base de données Niche a attribué à la ville la note A pour la météo, mais une note légèrement inquiétante C+ pour ses écoles publiques. Ceux qui recherchent une vie nocturne risquent également de manquer de divertissement à Desert Edge, les options obtenant une solide note C. Certaines des propriétés les plus abordables à vendre (au moment de la rédaction) sont les maisons construites et les parcelles de terrain. Pour les résidents qui se rendent au travail, le temps moyen est d’environ 20 minutes – un chiffre rafraîchissant pour un État où les trajets moyens sont parmi les plus longs du pays.
Desert Edge offre du beau temps et de belles visites touristiques
Les héliophiles et les amoureux de la nature ne trouveront pas grand-chose pour les décevoir à Desert Edge. Avec les parcs urbains et les espaces sauvages à proximité comme le parc national Joshua Tree et la réserve naturelle d’Indian Canyons, les possibilités de loisirs sont nombreuses. La région bénéficie généralement de nombreuses journées ensoleillées et d’un ciel bleu, ce qui signifie de nombreuses possibilités de faire du camping ou de faire des excursions d’une journée. Et les commodités se poursuivent également sous terre : les sources chaudes naturelles de la région sont un élément assez attrayant.
Les températures dans la région descendent très rarement en dessous de 36 degrés Fahrenheit ou dépassent 111 degrés Fahrenheit. Comme le nom de la ville l’indique, le climat de Desert Edge est aride, ce qui fait du jardinage du désert un investissement judicieux en temps et en argent pour les amateurs de plantes. Même si ce quartier de Desert Hot Springs semble un peu granuleux et accidenté, vous pouvez passer une soirée de divertissement et de luxe à Palm Springs à seulement 25 minutes de route.