L’EPA autorisera les stations-service à diluer davantage votre essence… cela vous fera-t-il économiser de l’argent ou vous coûtera-t-il ?

À partir du 1er mai, l’essence E15 sera plus largement disponible, grâce à une dérogation émise par l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), qui mettra temporairement fin aux restrictions saisonnières sur l’utilisation de carburant contenant plus d’éthanol.

Cette décision vise à faire baisser les prix de l’essence, qui ont grimpé depuis le début des attaques américaines contre l’Iran au début de cette année. Mais cette dérogation comporte également certains inconvénients. L’E15 peut endommager certains moteurs et aggraver le smog estival, deux raisons pour lesquelles il est actuellement interdit dans de nombreux endroits pendant les mois les plus chauds.

« De plus, l’E15 peut se dégrader plus rapidement que l’E10, en raison de sa teneur plus élevée en éthanol », explique l’expert automobile Steve Haney. « Ce n’est peut-être pas une bonne idée de faire le plein d’E15 si vous ne conduisez pas fréquemment ou si vous comptez entreposer votre véhicule. »

Voici ce qu’il faut savoir sur le gaz E15 et comment il affectera votre voiture, votre moto, votre équipement d’entretien des pelouses et vos véhicules tout-terrain.

Qu’est-ce que le gaz E15 ?

L’E15 est un mélange d’essence contenant 15 % d’éthanol et 85 % d’essence. Il est le plus souvent commercialisé sous les noms de Unleaded 88, Regular 88, Clean 88, eBlend et Unleaded 15. Bien que de nombreuses stations-service vendent de l’E15, son utilisation est généralement limitée en été.

L’éthanol est le plus souvent fabriqué à partir de grains de maïs en fermentation. Lorsqu’il est ajouté à l’essence, il diminue la consommation d’huile et oxygène le carburant, ce qui dans certains cas peut réduire la pollution de l’air. Selon le ministère américain de l’Énergie, plus de 98 % de l’essence américaine contient de l’éthanol.

En quoi l’E15 diffère de l’essence E10 ordinaire

L’essence standard aux États-Unis est l’E10, qui contient 10 % d’éthanol, tandis que l’E15 contient 15 % d’éthanol.

Pourquoi l’EPA autorise le gaz E15 ?

Selon l’EPA, la dérogation vise à « renforcer la chaîne d’approvisionnement nationale en essence et à soulager les Américains à la pompe avant la saison estivale ». La dérogation commence le 1er mai et se termine le 20 mai, bien que ces dates puissent être prolongées.

Le gaz E15 est-il sans danger pour votre voiture ?

Kenneth Cheung/Getty Images

Cela dépend de votre véhicule. La majorité des voitures fabriquées après 2000 peuvent fonctionner avec de l’essence E15, mais consultez votre manuel du propriétaire pour en être sûr. Les voitures plus anciennes désignées comme « flex-fuel » peuvent également rouler en toute sécurité avec de l’E85.

Voitures et moteurs qui devraient éviter l’E15

L’E15 ne devrait pas être utilisé dans la plupart des véhicules d’avant 2001, car il peut endommager les joints et créer des fuites de carburant et d’autres problèmes mécaniques. Vous devez également éviter de l’utiliser avec de petits moteurs, comme les motos, les VTT, les motoneiges, les bateaux et les équipements d’entretien des pelouses.

L’E15 affecte-t-il l’économie de carburant ?

Oui, cela réduit la consommation d’essence d’un peu moins de 2 %. « En faisant le calcul ici, si l’économie de carburant moyenne d’un véhicule moderne est de 27 miles par gallon, avec de l’essence E15, vous pouvez vous attendre à obtenir environ 26,5 MPG à la place », explique Haney.

L’E15 endommage-t-il votre moteur ?

C’est possible, si votre véhicule a été fabriqué avant 2001. L’E15 est également nocif pour les petits moteurs, tels que ceux des motos, des VTT, des bateaux, des générateurs, des souffleurs de feuilles, des tronçonneuses et des tondeuses à gazon, surtout s’ils restent plusieurs semaines d’affilée sans être utilisés. « Cela entraînera le fonctionnement d’un petit moteur et ses mauvaises performances, ce qui pourrait l’endommager de manière irréparable », explique Haney.

L’une des raisons pour lesquelles l’E15 peut causer des dommages est qu’il est hygroscopique, ce qui signifie qu’il absorbe l’eau, ce qui provoque la séparation du carburant. En fin de compte, cela peut endommager les pièces en plastique et en caoutchouc, comme les conduites de carburant, les tuyaux et les joints toriques, ainsi que corroder et obstruer les carburateurs et d’autres parties du système de carburant.

« L’éthanol est également dur pour l’aluminium, dont sont fabriqués de nombreux petits moteurs », explique Haney. « Les fabricants indiquent très clairement dans leurs manuels que l’utilisation de carburants contenant plus de 10 % d’éthanol annulera la garantie du produit, alors assurez-vous de bien vérifier avant de faire le plein !

Combien d’argent l’E15 permettra-t-il d’économiser à la pompe ?

Cela dépend de l’endroit où vous vivez, mais dans une récente interview, le président de l’American Farm Bureau Federation et de l’Iowa Farm Bureau a déclaré que les consommateurs peuvent s’attendre à économiser environ 10 à 30 cents par gallon.

Cependant, d’autres experts ne sont pas convaincus. Comme l’a récemment déclaré Jason Hill, professeur à l’Université du Minnesota, à PBS, les économies réalisées à la pompe pourraient être annulées par la hausse des prix des produits alimentaires. Par exemple, les cultures de maïs réappropriées de l’alimentation animale à la production d’éthanol sont susceptibles d’augmenter le coût de la viande bovine.

Il existe également des coûts indirects, tels que des niveaux d’ozone plus élevés pendant l’été, qui peuvent provoquer des crises cardiaques, des problèmes respiratoires et d’autres problèmes de santé.

Comment savoir si une pompe à essence distribue de l’E15

Les pompes distribuant de l’essence E15 doivent, au niveau fédéral, avoir une étiquette jaune indiquant son utilisation. Recherchez également les noms les plus courants de l’E15 : Unleaded 88, Regular 88, Clean 88, eBlend et Unleaded 15. E85Prices.com indique également quelles stations-service proposent l’E15.

Que faire si vous mettez accidentellement de l’E15 dans une voiture incompatible

Si vous mettez accidentellement de l’essence E15 dans une voiture plus ancienne ou incompatible, vous pouvez toujours conduire. Mais une fois votre réservoir à moitié vide, remplissez-le avec du gaz E10 standard. « Si vous mettez de l’E15 dans un petit moteur comme une moto, vous devez jouer la carte de la sécurité et vider le réservoir, puis remplir d’essence E10 », explique Haney.

À propos des experts

Steve Haney est formateur technique d’entreprise chez Bosch Mobility Aftermarket et possède plus de 35 ans d’expérience pratique en réparation automobile.

Sources :

EPA, « L’EPA renforce l’approvisionnement en carburant national » 2026

Département américain de l’énergie, « Ethanol Fuel Basics » 2026

PBS, « L’EPA approuve la vente d’un carburant à plus forte teneur en éthanol pour tenter de faire baisser les prix de l’essence » 2026

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