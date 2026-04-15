Les seules toilettes du vaisseau spatial Artemis II sont en panne : voici comment ils l’ont réparé

Nous sommes tous passés par là. La fête chez un ami. Dîner avec la belle-famille. Une station-service très fréquentée. Vous allez aux toilettes, et elles ne tirent tout simplement pas la chasse d’eau. Ce niveau d’effroi ne peut être décrit que comme un scénario de cauchemar, un scénario qui me ferait instantanément avoir des sueurs froides et me précipiter sur mon téléphone pour rechercher en panique sur Google « que faire si vos toilettes ne tirent pas la chasse d’eau » plus rapidement que vous ne pourriez dire : « Nous avons décollé !

Imaginez maintenant que la même situation se produise lorsque vous êtes des centaines de milliers de kilomètres loin non seulement du plombier le plus proche, mais aussi de l’être humain le plus proche. C’est exactement ce qui est arrivé aux astronautes de l’Artemis II lors de leur survol historique de la Lune le week-end dernier.

Ici à Bricoleur familial, nous avons vu notre part d’incidents de plomberie, mais celui-ci est vraiment hors de ce monde.

Qu’est-il arrivé aux toilettes d’Artemis II ?

Le troisième jour, à bord de la capsule spatiale Orion d’Artemis II, la spécialiste de mission Christina Koch a signalé « une sorte d’odeur de chauffage brûlé » émise par les toilettes du navire. Par mesure de précaution, le contrôle au sol a demandé à l’équipage de limiter son utilisation des toilettes pendant que la cause était étudiée. Oui, cela signifiait que l’équipage devait recommencer à utiliser une méthode à l’ancienne pour se soulager en attendant une solution, ce qui impliquait un engin à couches/sacs poubelles que je préférerais ne pas décrire en détail.

Le directeur du vol Artemis II, Judd Frieling, a déclaré samedi aux journalistes qu’il y avait un problème avec le déversement des déchets des toilettes. Il a déclaré : « Il me semble que nous avons probablement de l’urine gelée dans la conduite de ventilation. »

Semblable à la plomberie de nos propres maisons, les tuyaux gelés ne sont pas une blague et causent une myriade de problèmes de plomberie. Avec la température de l’espace oscillant autour de -455 degrés Fahrenheit, il est facile de voir comment cela pourrait se produire.

Quand tu découvres que tu as bouché les toilettes à 200 000km du plombier le plus proche pic.twitter.com/8vQDFsVMXJ – G_Sithole (@GJIVANI) 4 avril 2026

Comment l’ont-ils réparé ?

Au quatrième jour du vol, le contrôle de mission a mis au point une solution quelque peu brillante. Ils ont proposé de faire pivoter la capsule de manière à ce que l’urine gelée soit face au soleil, un peu comme lorsque j’ai la flemme de gratter le givre de ma voiture le matin, alors je la gare dans un endroit ensoleillé et j’attends qu’elle fonde.

Cette solution a semblé fonctionner, débouchant partiellement le tuyau et permettant aux toilettes d’expulser une partie de l’urine coincée du système dans l’espace. Le contrôle au sol et l’équipage à bord ont travaillé ensemble pour nettoyer complètement le système.

Vers minuit, Houston a appelé pour nous communiquer une mise à jour très attendue. « Dernières nouvelles : vous êtes prêt à utiliser tous les types d’utilisations des toilettes », a annoncé Artemis II. Jacki Mahaffey, responsable de la formation. Koch a répondu avec enthousiasme : « Et l’équipage se réjouit ! »

« Je suis fier de m’appeler le plombier spatial », a plaisanté Koch dans une interview en direct avec Fox. Koch a ajouté que le problème était peut-être dû au fait que les toilettes restaient simplement inutilisées pendant trop longtemps et avaient besoin d’un certain temps pour se réchauffer.

Que pouvons-nous apprendre

Pour ma part, je suis totalement inspiré par la réponse de la NASA à ce problème et par la capacité de l’équipage à rester calme et cool sous pression. Même si j’espère ne jamais subir de panne de toilettes dans l’espace, c’est un bon rappel de ce qu’il faut vérifier si vous avez vous-même des problèmes de toilettes ici sur Terre :

Vérifiez s’il y a sabots -quelque chose qu’un simple piston peut aider à réparer

-quelque chose qu’un simple piston peut aider à réparer Ajuster le bras flottant dans le réservoir pour s’assurer qu’il ne coupe pas prématurément le robinet de remplissage

dans le réservoir pour s’assurer qu’il ne coupe pas prématurément le robinet de remplissage Vérifiez à nouveau que la chaîne ne s’est pas déconnectée et est correctement réglé

et est correctement réglé Vérifiez si le clapet établit une connexion solide et ne fuit pas et ne forme pas de bulles d’air.

Et je pense que nous pouvons tous convenir qu’il est essentiel de garder son calme sous la pression lorsque quelque chose se brise dans la maison. Comme l’a dit Koch : « C’est probablement l’équipement le plus important à bord, nous avons donc tous poussé un soupir de soulagement quand tout s’est avéré parfait. »

Parce qu’en fin de compte, que vous soyez dans votre propre salle de bain ou en orbite autour de la lune, rien n’arrive.

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