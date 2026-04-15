Des airbags défectueux découverts dans des voitures Hyundai et Chevrolet interdits après des explosions meurtrières

Si vous avez été victime d’un grave accident, vous savez pertinemment que les airbags peuvent sauver des vies. Toutefois, cela n’est vrai que lorsqu’ils fonctionnent correctement. Malheureusement, il y a eu récemment plusieurs accidents mortels dans lesquels un type spécifique d’airbag était défectueux. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a publié une déclaration avertissant les conducteurs. L’organisation a également déclaré qu’elle envisageait d’interdire ces airbags.

Pourquoi la NHTSA veut-elle interdire ces airbags ?

Selon le rapport le plus récent, la NHTSA rapporte 12 accidents dans lesquels des « gonfleurs d’airbags chinois de qualité inférieure » ont joué un rôle. Selon le rapport, « les 12 accidents impliquaient des gonfleurs d’airbags frontaux chinois fabriqués par la province du Jilin Detiannuo Safety Technology Co., Ltd. (DTN) qui se sont rompus lors d’un accident ». Les accidents ont fait dix morts et deux blessés graves.

En règle générale, si vous êtes victime d’un accident suffisamment grave pour déclencher vos airbags, ils se gonflent pour vous protéger. Cependant, lors de ces accidents, « les gonfleurs ont explosé, envoyant de gros fragments métalliques dans la poitrine, le cou, les yeux et le visage des conducteurs ».

Comment savoir si votre véhicule est sécuritaire ?

Jusqu’à présent, « tous les accidents connus se sont produits dans des véhicules Chevrolet Malibu et Hyundai Sonata ». Cependant, la NHTSA « ne dispose pas d’informations permettant de confirmer que le risque est limité à ces marques et modèles ».

Afin de vous protéger, la NHTSA « encourage les propriétaires et les acheteurs de véhicules d’occasion à connaître l’historique de leur véhicule et à s’assurer que celui-ci est équipé de véritables gonfleurs d’airbags ». Si vous ne connaissez pas l’historique de votre véhicule, l’organisation vous conseille d’obtenir un rapport d’historique.

De plus, votre véhicule « doit être inspecté s’il a déjà eu un accident avec déploiement d’un coussin gonflable depuis 2020 et n’a pas été réparé par l’un des concessionnaires du fabricant ». Emmenez immédiatement votre véhicule chez un « mécanicien réputé pour vous assurer que l’airbag est un remplacement légitime équivalent à l’original ».

Existe-t-il déjà une solution ?

Selon la NHTSA, « si un véhicule est équipé d’un de ces gonfleurs DTN, il ne doit pas être conduit jusqu’à ce que le gonfleur soit remplacé par des pièces d’origine. » L’organisation affirme également que les propriétaires qui possèdent « un véhicule équipé de l’un de ces gonfleurs suspects… devraient contacter leur bureau local d’enquête sur la sécurité intérieure ou le bureau local du FBI pour le signaler ou soumettre une plainte en ligne au Centre national de coordination des droits de propriété intellectuelle ».

En ce qui concerne la situation dans son ensemble, la « NHTSA enquête toujours sur le nombre de ces gonfleurs qui sont entrés illégalement aux États-Unis ». Sur la base de ces conclusions, l’organisation « déterminera si une interdiction permanente des ventes du gonfleur aux États-Unis est nécessaire ».

Source

Le ministère des Transports de Trump envisage une interdiction permanente de la vente aux États-Unis de gonfleurs d’airbags chinois impliqués dans des accidents mortels, National Highway Traffic Safety Administration, 2026.