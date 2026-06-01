Rejoignez le programme Family Handyman Creators !

Si vous êtes un bricoleur ou un professionnel passionné par le partage de vos astuces quotidiennes sur les plateformes de médias sociaux comme TikTok ou Instagram, Homme à tout faire familial veut travailler avec toi !

Nous invitons les futurs créateurs de médias sociaux à nous rejoindre Homme à tout faire familial pour un programme transformateur de trois mois au cours duquel vous produirez du contenu vidéo, développerez votre audience, perfectionnerez vos compétences en création de contenu et établirez des relations avec les dirigeants de la publication de bricolage la plus fiable du marché.

Comment fonctionne le programme ?

En tant que Homme à tout faire familial Créateur, vous travaillerez en partenariat avec notre équipe pour développer de nouveaux contenus passionnants et développer votre marque sur tous les canaux. Chaque mois, vous publierez deux nouvelles vidéos sur nos chaînes pour vous aider à étendre votre portée et à développer votre audience. Dans le cadre du Homme à tout faire familial Communauté de créateurs, vous recevrez des avantages tels que :

Ateliers de contenu

Perspectives sociales

Promotion pour vous aider à atteindre vos objectifs

Êtes-vous le candidat idéal?

Ce sont les qualités que nous recherchons chez notre Homme à tout faire familial Créateurs :

Les personnes comptant plus de 7 000 abonnés sur TikTok ou 10 000 abonnés sur Instagram qui souhaitent élargir leur audience et leur marque personnelle

Des bricoleurs qui peuvent développer, filmer et éditer du contenu vidéo chez eux

Des créateurs avec un point de vue fort et une histoire à raconter !

Cela vous ressemble ? Veuillez nous contacter via le formulaire ci-dessous.