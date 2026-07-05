La maison moyenne à Hawaï vaut bien plus que vous ne le pensez

Après un seul voyage à Hawaï, vous savez exactement ce que l’on ressent en plongeant les orteils au paradis, ce qui rend difficile le départ. Même si vous essayez de recréer ces mêmes sensations en ramenant une touche hawaïenne à votre pelouse, cela ne vous donne pas la même ambiance. Ainsi, si vous décidez d’échanger votre code postal continental contre une vue permanente sur la véranda et une brise perpétuelle, acheter une maison sur l’une de ses huit îles principales coûte très cher.
Selon Zillow, le prix moyen d’une maison sur la zone continentale des États-Unis est d’environ 370 320 $. Le coût moyen d’une maison à Hawaï est supérieur à 830 000 dollars, ce qui en fait l’un des marchés immobiliers les plus chers des États-Unis, avec des prix plus de deux fois supérieurs à la moyenne nationale. Cette moyenne correspond à une maison typique, et non à une propriété spacieuse en bord de mer avec un quai privé, une piscine à débordement ou une vue panoramique. Mais il y a au moins quelques bonnes nouvelles. Les prix sont en réalité inférieurs de 0,5 % à ceux de l’année dernière.
Alors, quelle est la cause de ces coûts que seuls quelques-uns peuvent se permettre ? Tout se résume au cours d’économie 101 : l’offre et la demande. Bien sûr, les belles vues d’Hawaï ne nuisent pas au marché des prix, mais c’est plus profond que cela. Il n’y a qu’une quantité limitée de terres disponibles à Hawaï, ce qui signifie que les stocks sont plus restreints que dans la plupart des régions des États-Unis. Il existe bien sûr également d’autres facteurs qui jouent un rôle dans les coûts élevés de l’immobilier, selon l’endroit où vous recherchez.
Pourquoi les prix des maisons à Hawaï varient selon les îles
Si vous recherchez une maison à Hawaï parce que c’est l’un des meilleurs États où vivre, la première décision, et peut-être la plus importante, que vous prendrez est de savoir quelle île vous souhaitez appeler votre maison. Ce choix déterminera votre fourchette de prix plus que presque tout autre facteur. Les îles ne se sentent pas seulement différentes. Chacun a sa propre histoire immobilière, ce qui fait que les prix varient considérablement.
La troisième plus grande île hawaïenne, Oahu, a un prix médian de 1,1 million de dollars. C’est parce que les terres sont limitées et que la population est très encombrée. Le prix moyen d’une maison sur la grande île d’Hawaï est d’un peu moins de 550 000 $. Même si cela peut sembler beaucoup plus abordable, ne soyez pas trop excité pour l’instant. La baisse substantielle des prix est due aux risques de volcans actifs et de coulées de lave. Les acheteurs souhaitant acheter une maison sur la Grande Île ont souvent plus de mal à obtenir un prêt en raison d’exclusions spécifiques.
Si vous voulez une vue sur l’océan, une vie de style complexe et un style de vie inégalé, Maui est votre meilleur choix, mais vous devrez payer le prix fort. Le prix moyen d’une maison à Maui est d’un peu plus de 996 000 $, bien que les prix n’aient pas augmenté aussi vite que par le passé. Bien sûr, si vivre sur une île tropicale hawaïenne n’est pas envisagé pour le moment, vous pouvez toujours profiter de la nouvelle tendance du design hawaïen qui constitue un coin de paradis plus abordable.