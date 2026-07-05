La maison moyenne à Hawaï vaut bien plus que vous ne le pensez

Après un seul voyage à Hawaï, vous savez exactement ce que l’on ressent en plongeant les orteils au paradis, ce qui rend difficile le départ. Même si vous essayez de recréer ces mêmes sensations en ramenant une touche hawaïenne à votre pelouse, cela ne vous donne pas la même ambiance. Ainsi, si vous décidez d’échanger votre code postal continental contre une vue permanente sur la véranda et une brise perpétuelle, acheter une maison sur l’une de ses huit îles principales coûte très cher.

Selon Zillow, le prix moyen d’une maison sur la zone continentale des États-Unis est d’environ 370 320 $. Le coût moyen d’une maison à Hawaï est supérieur à 830 000 dollars, ce qui en fait l’un des marchés immobiliers les plus chers des États-Unis, avec des prix plus de deux fois supérieurs à la moyenne nationale. Cette moyenne correspond à une maison typique, et non à une propriété spacieuse en bord de mer avec un quai privé, une piscine à débordement ou une vue panoramique. Mais il y a au moins quelques bonnes nouvelles. Les prix sont en réalité inférieurs de 0,5 % à ceux de l’année dernière.

Alors, quelle est la cause de ces coûts que seuls quelques-uns peuvent se permettre ? Tout se résume au cours d’économie 101 : l’offre et la demande. Bien sûr, les belles vues d’Hawaï ne nuisent pas au marché des prix, mais c’est plus profond que cela. Il n’y a qu’une quantité limitée de terres disponibles à Hawaï, ce qui signifie que les stocks sont plus restreints que dans la plupart des régions des États-Unis. Il existe bien sûr également d’autres facteurs qui jouent un rôle dans les coûts élevés de l’immobilier, selon l’endroit où vous recherchez.