Regardez Pamela Anderson transformer la maison de ses grands-parents dans « Le jardin d’Eden de Pamela…

Si vous recherchez un nouveau spectacle alliant rénovation, durabilité, un hôte incroyable et un noyau nostalgique qui vous frappera directement, alors nous avons d’excellentes nouvelles pour vous. La série de l’actrice et activiste Pamela Anderson Le jardin d’Eden de Pamela est maintenant en streaming sur À la maison avec un bricoleur familial, et il coche toutes les cases. Chaque épisode se concentre sur un aspect de la rénovation d’une maison alors qu’elle retourne dans la propriété que ses grands-parents possédaient autrefois et s’efforce de lui redonner vie et d’en faire son paradis personnel.

À la maison avec un bricoleur familial

Dans le troisième épisode de Le jardin d’Eden de PamelaAnderson se concentre sur la rénovation de la pièce avant de l’un des bâtiments de la propriété qu’elle appelle le Roadhouse. Lorsqu’elle était enfant, cette pièce était le magasin général de sa grand-mère. Anderson passe l’épisode à travailler avec sa designer, Francesca, pour trouver comment rendre l’espace accueillant tout en préservant l’histoire de sa famille.

L’inspiration

Anderson commence le processus de brainstorming en racontant à Francesca l’histoire de l’espace. Elle se souvient avoir fouillé le réfrigérateur dans le coin pour acheter des friandises glacées. Elle se souvient également avec tendresse du grand comptoir sur lequel se trouvait la caisse enregistreuse, qui était le point central de l’espace. Lorsqu’elle discute de la rénovation avec ses parents, elle rit, se souvenant de la façon dont elle « mettait les choses à leur compte » lorsqu’elle était enfant.

Alors qu’Anderson et Francesca discutent d’idées de conception, ils conviennent que ce n’est pas fonctionnel tel quel. Actuellement, Anderson l’utilise comme bureau. Cependant, comme il se trouve juste à l’entrée de la maison et n’est pas entièrement privé, il n’est pas vraiment propice à la concentration.

En le transformant en un espace plus accueillant, Anderson souhaite y inclure un clin d’œil à l’histoire de l’espace. Elle souligne également l’importance de le rendre créatif. Elle ne veut pas que cela ressemble à quelque chose sorti d’un catalogue. Il s’agit d’un morceau d’histoire familiale et cet élément est crucial pour elle.

Les deux discutent des éléments de mobilier, des palettes de couleurs et des touches amusantes, le tout centré sur la mise en avant de cette histoire afin qu’elle et ses parents puissent se remémorer sa grand-mère et les moments amusants qu’ils ont tous passés lorsqu’ils visitaient le Roadhouse.

À la maison avec un bricoleur familial

Les touches clés

Redonner vie à cet espace, mélanger le goût d’Anderson avec les détails qui honoreront son histoire et rester aussi durable que possible n’est pas une mince affaire. Mais Anderson, Francesca et l’équipe de construction travaillent dur pour y parvenir. Ils vont et viennent sur une incrustation de carrelage dans le sol, les bons tissus pour les habillages de fenêtres et les éléments de décoration qui s’adapteront le mieux à l’espace et à la vision d’Anderson.

Un choix de conception inspiré qui mélange tous les éléments essentiels est une station à café. La machine à expresso a un profil similaire à l’ancienne caisse enregistreuse. À ce titre, il rappelle immédiatement de bons souvenirs d’enfance. La petite table se trouve près de la fenêtre, l’endroit idéal pour déguster un café et des biscuits. De plus, cela donne à la pièce une atmosphère de café familière ; le genre auquel vous pourriez revenir encore et encore, car cela ressemble plus à une extension de votre propre maison qu’à un restaurant.

Pour savoir comment se déroule la suite de la rénovation, vous pouvez regarder Le jardin d’Eden de Pamela sur À la maison avec un bricoleur familial. La première saison a été créée le 4 mai 2026 et la deuxième saison en juin 2026.

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