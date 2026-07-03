Pourquoi plus d’un tiers des foyers de Washington n’ont pas de climatisation

Avec la hausse des températures, vous n’êtes pas seul si vos objectifs personnels sont simplement passés de peindre la maison à l’installation d’une piscine hors sol. Alors que les gens cherchent des moyens de rester au frais pendant un autre été marqué par des températures record, l’accès à l’air frais et à l’eau fraîche semble meilleur que jamais pour les personnes qui n’ont pas de climatisation. Cela peut être difficile à croire, mais même après la mort de 159 personnes à Washington lorsque le dôme thermique de 2021 s’est produit, faisant monter les températures à près de 30 degrés au-dessus de la normale pendant des jours, de nombreuses maisons de l’État (34,2 %, selon le US Census Bureau) ne disposent toujours pas de climatisation. La raison vient du simple fait que cela n’était pas considéré comme une nécessité, surtout dans la partie occidentale de l’État.
L’État de Washington est divisé en deux régions climatiques principales, où Seattle représente la région côtière humide et douce et Spokane illustre la partie intérieure la plus sèche de l’État. À Seattle, le temps a toujours été suffisamment doux pour ne pas nécessiter de climatisation, mais ce n’est plus le cas. Alors que le nombre de jours au-dessus de 90 degrés Fahrenheit a augmenté au cours des dernières décennies, le nombre de foyers sans climatisation diminue progressivement. Les codes du bâtiment à l’échelle de l’État évoluent en conséquence et une nouvelle législation renforce les droits des locataires afin de garantir la sécurité des personnes lorsque le mercure augmente. Que vous soyez propriétaire ou locataire dans l’État de Washington, si vous vivez sans climatisation, vous voudrez peut-être envisager d’installer une pompe à chaleur, une option de plus en plus populaire dans la région. Il s’agit d’une installation simple qui pourrait rendre votre été beaucoup moins pénible.
Comment les codes du bâtiment font des pompes à chaleur la norme dans les maisons de Washington
Dans l’État de Washington, le code du bâtiment rédigé en 2021 et promulgué en 2024 détermine la manière dont les maisons sont construites en fonction des zones climatiques et d’un système de crédit d’efficacité énergétique. Le système de crédit favorise les pompes à chaleur par rapport au gaz naturel, ce qui a conduit à l’installation d’un plus grand nombre de pompes à chaleur dans les nouvelles maisons construites à travers l’État, et celles-ci peuvent être utilisées à la fois pour le chauffage et la climatisation. Même si les régions climatiques de Spokane et de Seattle sont différentes, elles appartiennent toutes deux à des zones qui nécessitent un minimum d’isolation R-60 dans le plafond et R-20 dans les cavités murales. Ils nécessitent également un R-5 supplémentaire d’isolation continue, souvent en mousse ou en laine.
Les maisons existantes peuvent également bénéficier d’un programme de remise distinct de l’État qui réduit le coût d’une pompe à chaleur au point de vente pour les ménages ayant des revenus admissibles. Cela inclut les locataires, mais si vous êtes intéressé par une unité que vous pouvez emporter avec vous lorsque vous partez, vous voudrez peut-être envisager une unité de fenêtre ou un climatiseur portable. Mais les unités de fenêtre ne sont pas compatibles avec toutes les maisons, et comme les climatiseurs portables présentent des inconvénients qui s’aggravent encore pendant une vague de chaleur, il s’agit au mieux d’une solution temporaire.
Le nouveau code du bâtiment peut être frustrant pour certains (il y a même eu un procès), mais les perspectives climatiques sont réelles. Washington devrait continuer à se réchauffer tout au long du siècle, et construire une maison bien isolée avec une pompe à chaleur, conçue pour le climat de demain, a plus de sens que d’en construire une pour le climat du passé.