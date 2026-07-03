Pourquoi plus d’un tiers des foyers de Washington n’ont pas de climatisation

Dans l’État de Washington, le code du bâtiment rédigé en 2021 et promulgué en 2024 détermine la manière dont les maisons sont construites en fonction des zones climatiques et d’un système de crédit d’efficacité énergétique. Le système de crédit favorise les pompes à chaleur par rapport au gaz naturel, ce qui a conduit à l’installation d’un plus grand nombre de pompes à chaleur dans les nouvelles maisons construites à travers l’État, et celles-ci peuvent être utilisées à la fois pour le chauffage et la climatisation. Même si les régions climatiques de Spokane et de Seattle sont différentes, elles appartiennent toutes deux à des zones qui nécessitent un minimum d’isolation R-60 dans le plafond et R-20 dans les cavités murales. Ils nécessitent également un R-5 supplémentaire d’isolation continue, souvent en mousse ou en laine.

Les maisons existantes peuvent également bénéficier d’un programme de remise distinct de l’État qui réduit le coût d’une pompe à chaleur au point de vente pour les ménages ayant des revenus admissibles. Cela inclut les locataires, mais si vous êtes intéressé par une unité que vous pouvez emporter avec vous lorsque vous partez, vous voudrez peut-être envisager une unité de fenêtre ou un climatiseur portable. Mais les unités de fenêtre ne sont pas compatibles avec toutes les maisons, et comme les climatiseurs portables présentent des inconvénients qui s’aggravent encore pendant une vague de chaleur, il s’agit au mieux d’une solution temporaire.

Le nouveau code du bâtiment peut être frustrant pour certains (il y a même eu un procès), mais les perspectives climatiques sont réelles. Washington devrait continuer à se réchauffer tout au long du siècle, et construire une maison bien isolée avec une pompe à chaleur, conçue pour le climat de demain, a plus de sens que d’en construire une pour le climat du passé.