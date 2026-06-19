Le rappel massif de Takata met des millions de conducteurs en alerte concernant la sécurité des airbags

Si ce n’est pas encore fait, il est peut-être temps de commencer à vous familiariser avec les pièces de votre véhicule, ainsi qu’avec les marques qui les fabriquent. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) vient d’annoncer un autre rappel d’airbags. Cette fois, des dizaines de millions de véhicules sont soumis à un avertissement de ne pas conduire parce que les sacs ne fonctionnent pas comme prévu. Si votre véhicule est inclus dans ce rappel de coussin gonflable Takata, vous devrez le faire réparer immédiatement ; si vous ne le faites pas, vous courez un risque sérieux de blessure, voire de mort.

Pourquoi y a-t-il un rappel des coussins gonflables Takata ?

Selon l’annonce de la NHTSA, le problème est quelque peu lié aux conditions météorologiques. « Une exposition à long terme à une chaleur et une humidité élevées peut provoquer l’explosion de ces airbags lorsqu’ils sont déployés », prévient le mémoire. « De telles explosions ont causé des blessés et des morts. »

Ce n’est pas la première fois que les airbags Takata sont soumis à un examen minutieux. Il y a également eu un important rappel de coussins gonflables Takata en 2019. Pour éviter toute confusion quant à savoir qui est ou n’est pas en danger, la NHTSA précise que « contrairement aux gonfleurs de coussins gonflables dans les rappels Takata plus importants, ce rappel concerne les gonfleurs de conducteur non-azide. » Ainsi, même si vous avez déjà été confronté à un problème similaire, vous n’êtes pas forcément hors de l’eau. Jouez prudemment jusqu’à ce que vous en soyez sûr.

Qui est concerné ?

L’avertissement Ne pas conduire concerne des dizaines de millions de véhicules, notamment :

2002-2003 Acura 3.2TL

2003Acura 3.2CL

2000-2006 BMW Série 3 (E46) y compris M3

2000-2003 BMW Série 5 (E39) y compris M5

2000-2004 BMW X5s (E53)

Chrysler Aspen 2007-2009

2005-2015Chrysler 300

Dodge Dakota 2005-2011

Dodge Magnum 2005-2010

Chargeur Dodge 2005-2015

Dodge Challenger 2005-2014

Dodge Durango 2004-2009

Dodge Ram 2003-2010

Dodge Ram 1500 2003

Ford Ranger 2004-2011

2005-2006 GT

Mustang 2005-2014

Fusion 2006-2012

2006-2012 Lincoln MKZ/Zéphyr

2006-2012 Mercure Milan

Bord 2007-2010

Lincoln MKX 2007-2010.

Honda Accord 2001-2002

Honda Civic 2001-2002

Honda CR-V 2002

Honda Odyssée 2002

Pilote Honda 2003

Infiniti QX4 2002-2003

Jeep Wrangler 2007-2016

Mazda Série B 2004-2009

Mazda6 2003-2013.

MazdaSpeed6 2006-2007.

2004-2011 RX-8

Monospace 2004-2006

2007-2012 CX-7

2007-2015 CX-9

Mitsubishi Raider 2006-2009

Nissan Sentra 2002-2006

Nissan Pathfinder 2002-2004

2003-2004 Pontiac Vibes

Toyota RAV4 2004-2005

Corollas 2003-2004, y compris Matrix

Y a-t-il une solution ?

La NHTSA indique que si vous possédez l’un des véhicules figurant sur la liste, vous pouvez confirmer que le vôtre a besoin d’être réparé via sa page de recherche de rappels. Recherchez avec le numéro d’identification de votre véhicule (VIN) et vous devriez être en mesure de voir immédiatement s’il y a un avertissement de ne pas conduire ou un rappel en suspens. Si tel est le cas, l’organisme vous invite à « appeler immédiatement votre concessionnaire pour planifier une réparation gratuite. Des pièces de rechange pour ces véhicules sont disponibles ».

Sources

Pleins feux sur le rappel de Takata, National Highway Traffic Safety Administration, 2026.

Avertissement critique de ne pas conduire pour certains véhicules équipés de sacs gonflables Takata, National Highway Traffic Safety Administration, 2026.