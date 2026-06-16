Quelle est la règle des 70 % pour retourner des maisons

Il est préférable de considérer tout ce que vous pourriez vouloir rénover lors de l’établissement de votre budget de dépenses. Même si vous ne voulez certainement pas en faire trop en matière de planification budgétaire, vous n’êtes pas obligé de tout remplacer de manière professionnelle. En fait, c’est l’une des erreurs que Chip et Joanna Gaines ont apprises en renversant leur première maison. Récupérez tous les matériaux possibles de la maison d’origine pour économiser sur les coûts des matériaux. Vous pouvez également économiser sur les coûts d’installation professionnels si vous bricolez tout ce que vous avez les compétences pour faire. Il est toujours bon de mettre en balance les économies de coûts et vos compétences personnelles avec les avantages de faire appel à des installateurs professionnels pour les réparations qui influencent l’inspection de la maison, les réglementations et la sécurité de la construction ou les problèmes d’assurance.

Pour créer une estimation précise de vos coûts de rénovation, commencez par dresser une liste de toutes les choses que vous souhaitez rénover. Assurez-vous d’inclure tous les éléments qui pourraient devoir être remplacés en raison de l’entretien ou de l’inspection de la maison, comme l’adoucisseur ou le chauffage, les gouttières et la toiture, la tuyauterie ou les travaux électriques. L’inspection de la maison est généralement effectuée après qu’une offre a été faite, mais avant la clôture. Vous pouvez ajouter une clause conditionnelle d’inspection de la maison dans l’offre pour éviter que des réparations imprévues ne fassent grimper le coût des rénovations au-delà du seuil de 70 %.

Une fois que vous avez examiné toutes les rénovations possibles, les matériaux, la main-d’œuvre et le potentiel de bricolage, n’oubliez pas de gonfler votre budget. Ne pas prendre au sérieux un budget de retournement et oublier de le compléter sont parmi les plus grandes erreurs commises par les flippers maison, selon Page Turner de HGTV. Elle recommande d’ajouter 10 % au budget final pour le rembourrage.