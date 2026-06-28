Les 5 endroits les plus abordables où vivre en Californie en 2026

Avec des climats tempérés, des plages ensoleillées et une multitude d’attractions amusantes, il est facile de comprendre pourquoi tant de gens se retrouvent à rêver en Californie. L’inconvénient ? La vie dans certaines des villes les plus connues de l’État peut être incroyablement coûteuse. Le coût de la vie à Los Angeles, par exemple, est de plus de 52 % plus élevé que la moyenne nationale, tandis qu’à San Francisco, il est près de 65 % plus élevé. Mais même si les prix des logements sont assez élevés, il existe de nombreux endroits où vous pouvez trouver quelque chose de beaucoup plus abordable dans le Golden State.
L’application de réseau social local Nextdoor a récemment publié son classement d’accessibilité 2026 pour les villes californiennes. En utilisant les données de Nextdoor Neighbours et de sources de données tierces, ils ont créé un classement d’abordabilité allant de 0 à 100. Même si vous n’avez peut-être pas entendu parler de ces petites villes, vous pouvez profiter tout autant du soleil et avoir un avant-goût de la vie dans une petite ville dans ces belles communautés. Donc, si vous envisagez de déménager sur la Gold Coast, jetez un œil à ces spots abordables. Californie, nous voilà.
Farmersville : bon pour les enfants et les chiens
Nichée dans la vallée centrale de l’État, Farmersville, comme son nom l’indique, est entourée de vergers, de fermes laitières et d’autres exploitations agricoles commerciales. Un endroit idéal est le stand familial Phan’s Strawberries, tandis que Ford Farms, situé à proximité, abrite un zoo pour enfants, des promenades à poney et un champ de citrouilles.
Sur Nextdoor, où Farmersville se classe au cinquième rang des villes californiennes les moins chères en 2026, les 10 393 habitants sont ravis de son caractère accessible à pied, de sa communauté axée sur la famille et de sa nature acceptant les chiens.
Il ne fait aucun doute que c’est un endroit où les gens déménagent pour un logement abordable, il a obtenu une note de 95 dans le classement d’abordabilité de Nextdoor. En fait, une maison de trois chambres et deux salles de bains était inscrite à 340 000 $, soit nettement en dessous du prix médian d’un million de dollars à Los Angeles. Et bien que son emplacement à l’intérieur des terres le place à environ 4 heures des plages de Big Sur, il se trouve à seulement 18 miles du lac Kaweah, un réservoir d’environ 2 000 acres. Une autre commande pas si grande est le trajet d’environ une heure pour faire de la randonnée, du camping et admirer les arbres massifs des parcs nationaux de Sequoia et de Kings Canyon.
L’ambiance d’une petite ville de Coalinga
Nichée dans la vallée de San Joaquin, Coalinga a remporté la quatrième place sur la liste 2026 de Nextdoor des villes californiennes abordables. Pour ses 17 488 habitants, les points forts de la ville incluent une atmosphère propre et paisible et une communauté forte et diversifiée (elle s’est classée au 8e rang sur la liste de Niche des endroits les plus diversifiés où vivre dans le comté de Fresno).
Bien que la région offre des vestiges de son boom pétrolier, le Harris Ranch Resort, un monument local qui a remporté de nombreux prix Best of Central California décernés par The Fresno Bee, est un incontournable.
Pour ceux qui souhaitent faire plus que simplement visiter, Coalinga a obtenu un classement d’abordabilité de 95, avec le prix médian d’une maison s’élevant à 318 000 $. Bien entendu, le budget n’est qu’un des facteurs à prendre en compte lors de l’achat d’une maison. La qualifiant de petite ville remplie de gens au grand cœur, un habitant s’est extasié dans une revue de Niche : « Tout le monde se connaît : une vie simple et des gens de confiance dans une petite ville de Coalinga. La communauté fait un excellent travail en construisant et en aidant un village convivial.
Lamont : une ville diversifiée avec un emplacement idéal
Une banlieue proche de Bakersfield – un autre endroit abordable où vivre en Californie – les 13 715 habitants de Lamont apprécient sa proximité des autoroutes, ce qui facilite les déplacements vers et depuis le travail. Il obtient également des notes élevées en termes de convivialité et de prix abordable, se classant au troisième rang sur la liste 2026 de Nextdoor. Par niche, environ la moitié des habitants possèdent une maison, la valeur médiane de la maison se situant à un prix abordable de 220 700 $. Le loyer médian, quant à lui, est inférieur à 1 000 dollars, soit près de 500 dollars de moins que les prix nationaux.
Bien qu’il se trouve à quelques minutes en voiture de tout ce qui est proposé à Bakersfield, y compris le musée du comté de Kern et le Crystal Palace de Buck Owens, Lamont lui-même abrite Bear Mountain Park, un petit lieu de loisirs local. De plus, l’océan Pacifique n’est qu’à 2 heures. Un critique de Niche a également fait l’éloge du marché du travail local, soulignant que « parce qu’elle est entourée de champs et de cultures, cette communauté a toujours des emplois disponibles dans l’agriculture ». » Un autre a fait écho : « C’est peut-être petit, mais les gens sont polis et serviables. Les écoles de Lamont offrent de nombreuses façons d’aider les parents avec leurs enfants.
Les douces traditions de Mendota
Mendota arrive en deuxième position sur la liste 2026 des villes californiennes abordables de Nextdoor. L’immense réserve faunique de Mendota, d’une superficie de 12 000 acres, est un endroit idéal pour l’observation des oiseaux, la pêche, la randonnée et la navigation de plaisance.
Le restaurant et boulangerie Dinora’s prépare des plats salvadoriens authentiques et le marché fermier saisonnier est un incontournable pour les produits frais. Mais ce qui porte vraiment ses fruits, c’est la vallée centrale fertile qui fait de Mendota le « centre cantaloup du monde ».
Une tranche de vie dans la communauté rurale de 12 603 habitants comprend un classement d’abordabilité de 99. Bien que les prix des logements soient en hausse, Niche estime la valeur médiane des maisons à 281 000 $ et les loyers à un peu plus de 1 000 $. Et tandis qu’un habitant reconnaît qu’il n’y a pas grand-chose à faire là-bas (à part mordre dans des produits frais, bien sûr), ils ont écrit : « Mendota est une très petite ville pleine de nationalités différentes. Nous sommes peut-être une petite ville, mais nous nous unissons comme un tout lorsque cela est nécessaire. »
Avenal, la capitale mondiale de la pistache
Avenal revendique la première place sur la liste 2026 de Nextdoor des villes californiennes abordables. Mais ce n’est pas le seul fait qui fait que ses 13 423 habitants s’envolent. En plus de proposer des restaurants mexicains de premier ordre et un théâtre du centre-ville de style vintage, Avenal abrite un aéroport privé réservé aux planeurs. Ainsi, les passionnés d’aviation peuvent assister au décollage et à l’atterrissage de planeurs non motorisés.
La ville rurale mérite également des notes élevées pour sa communauté conviviale, son atmosphère calme et son accès facile aux autoroutes. Et avec une valeur médiane des maisons se situant à un peu moins de 229 000 $ par niche et des loyers dépassant à peine 1 000 $, les résidents en ont pour leur argent.
Une autre distinction qui fait craquer les habitants est son titre de « Capitale mondiale de la pistache » en raison des vergers de pistaches environnants. Alors que les habitants admettent la nécessité de créer davantage de magasins, un habitant de Niche a écrit : « Je crois que la ville a le potentiel de croître et de prospérer. »