Les 5 endroits les plus abordables où vivre en Californie en 2026

Nichée dans la vallée centrale de l’État, Farmersville, comme son nom l’indique, est entourée de vergers, de fermes laitières et d’autres exploitations agricoles commerciales. Un endroit idéal est le stand familial Phan’s Strawberries, tandis que Ford Farms, situé à proximité, abrite un zoo pour enfants, des promenades à poney et un champ de citrouilles.

Sur Nextdoor, où Farmersville se classe au cinquième rang des villes californiennes les moins chères en 2026, les 10 393 habitants sont ravis de son caractère accessible à pied, de sa communauté axée sur la famille et de sa nature acceptant les chiens.

Il ne fait aucun doute que c’est un endroit où les gens déménagent pour un logement abordable, il a obtenu une note de 95 dans le classement d’abordabilité de Nextdoor. En fait, une maison de trois chambres et deux salles de bains était inscrite à 340 000 $, soit nettement en dessous du prix médian d’un million de dollars à Los Angeles. Et bien que son emplacement à l’intérieur des terres le place à environ 4 heures des plages de Big Sur, il se trouve à seulement 18 miles du lac Kaweah, un réservoir d’environ 2 000 acres. Une autre commande pas si grande est le trajet d’environ une heure pour faire de la randonnée, du camping et admirer les arbres massifs des parcs nationaux de Sequoia et de Kings Canyon.