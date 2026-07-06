Vous n’avez pas besoin de trouver un logement avant de demander un prêt

Lorsque votre carrière est en plein essor et qu’une belle ville attire votre attention, vous aurez naturellement envie de vous enraciner et d’acheter une maison. Vous souhaiterez peut-être même accélérer le processus si votre bail expire dans quelques mois. Cependant, si vous n’avez pas économisé un pécule important ou s’il n’y a pas assez de cheddar pour la construction de vos rêves, vous devrez demander un prêt immobilier – comme la majorité des adultes américains propriétaires d’une maison. Mais vous ne vous y pencherez peut-être pas tant que vous n’aurez pas trouvé une maison sur laquelle vous souhaitez enchérir. Pourquoi mettre la charrue avant les bœufs, non ? Eh bien… faux. Vous n’avez pas besoin de trouver une maison pour demander un prêt et obtenir une pré-approbation d’un prêt hypothécaire.
En fait, vous seriez dans une bien meilleure position si vous obteniez un financement avant de faire vos achats. Pour commencer, vous connaissez déjà le montant qu’une banque, une coopérative de crédit ou un autre prêteur est prêt à vous prêter. Et connaître cette limite vous permettra de cibler les maisons qui correspondent à votre budget. Cela vous aidera à définir des attentes réalistes afin que vous ne tombiez pas accidentellement amoureux de ce manoir de Malibu. De plus, vous ne serez pas pressé lorsque vous serez pré-approuvé (contrairement lorsque vous essayez de conclure une transaction). Ainsi, vous pouvez librement magasiner et comparer différentes offres, ce qui peut vous faire bénéficier d’un taux hypothécaire réduit. Les recherches de Freddie Mac révèlent que les personnes qui comparent au moins deux devis peuvent économiser jusqu’à 600 $ par an. Les économies potentielles sont plus élevées (plus de 1 200 $) pour les personnes qui comparent quatre devis ou plus.
Avantages de demander un prêt avant de trouver un logement
En plus de connaître votre budget, obtenir une pré-approbation présente d’autres avantages. Pour commencer, les agents immobiliers vous prendront au sérieux et ne vous montreront que les maisons que vous pouvez facilement vous permettre. En effet, une pré-approbation leur permet de savoir que vous ne magasinez pas sans but et que vous êtes prêt à faire une offre si vous aimez vraiment une annonce. De plus, cela vous mettra en valeur auprès des vendeurs. Et il y a de fortes chances qu’ils donnent la priorité à votre offre par rapport à d’autres personnes qui n’ont pas assez de liquidités et qui n’ont pas encore commencé leur parcours de prêt immobilier, même si leur offre est un peu meilleure. Vous serez dans une meilleure position pour négocier et serez également prêt à faire des offres instantanées.
L’ensemble du processus d’achat d’une maison, depuis la visite d’une maison et la présentation d’une offre jusqu’aux ajustements finaux et au transfert, peut également se dérouler plus facilement, car le processus de clôture est accéléré. De plus, vous êtes moins susceptible de rencontrer des surprises injustifiées, comme apprendre que vous n’êtes pas éligible à un prêt immobilier ou au montant que vous espériez après avoir déposé un dépôt. Si cela se produit, vous pourriez perdre de l’argent sérieux si le contrat n’incluait pas de clause pour de tels incidents. Avec l’approbation préalable, vous prenez conscience des obstacles routiers auxquels vous devrez faire face dès le début et pouvez prendre des mesures correctives avant même de visiter une propriété. Mieux encore, vous n’êtes pas forcément obligé de contracter un prêt immobilier si vous changez d’avis ou si la vie arrive.
Comment obtenir une pré-approbation pour un prêt immobilier
Si vous souhaitez obtenir une pré-approbation pour un prêt immobilier, la première chose à faire est de vérifier votre pointage de crédit. Cela vous aidera à évaluer votre éligibilité et à vous préparer mentalement aux taux d’intérêt que cela implique. Par exemple, avec une cote de crédit de 700 à 739, vous avez de bonnes chances d’obtenir un prêt à un taux compétitif. Mais si le montant se situe entre 620 et 699, vous devrez franchir d’autres obstacles et supporter un taux d’intérêt plus élevé pour emprunter le même montant. Vous pouvez demander un rapport annuel gratuit à AnnualCreditReport.com. Pendant que vous y êtes, voyez à quoi ressemble votre ratio dette/revenu. Fondamentalement, estimez la part de votre revenu mensuel que vous consacrez au remboursement de dettes antérieures. Généralement, une fourchette comprise entre 43 % et 50 % est considérée comme bonne.
Si vous êtes en clair, rassemblez vos fiches de paie récentes, les formulaires W-2 des deux dernières années, les déclarations IRS si vous êtes travailleur indépendant, les relevés bancaires pertinents et une pièce d’identité acceptable. Vous souhaitez également préparer une liste de vos actifs, y compris les investissements, les autres propriétés et les comptes 401(k). Lorsque vous avez tout, postulez auprès des prêteurs qui vous ont plu lors de vos recherches. Si tout se passe comme prévu, vous devriez recevoir une réponse dans quelques jours et recevoir des offres qualifiées pré-approuvées. Évitez cependant de faire des changements majeurs dans votre vie, comme démissionner de votre emploi ou contracter un autre prêt, car le prêteur pourrait annuler son offre et votre prêt pourrait échouer. Cela dit, n’oubliez pas qu’une pré-approbation hypothécaire n’est valable que pour une période limitée – généralement un maximum de 90 jours. Alors, ne lancez pas ce processus à moins que vous ne soyez prêt à acheter une maison bientôt.