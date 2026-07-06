Vous n’avez pas besoin de trouver un logement avant de demander un prêt

Lorsque votre carrière est en plein essor et qu’une belle ville attire votre attention, vous aurez naturellement envie de vous enraciner et d’acheter une maison. Vous souhaiterez peut-être même accélérer le processus si votre bail expire dans quelques mois. Cependant, si vous n’avez pas économisé un pécule important ou s’il n’y a pas assez de cheddar pour la construction de vos rêves, vous devrez demander un prêt immobilier – comme la majorité des adultes américains propriétaires d’une maison. Mais vous ne vous y pencherez peut-être pas tant que vous n’aurez pas trouvé une maison sur laquelle vous souhaitez enchérir. Pourquoi mettre la charrue avant les bœufs, non ? Eh bien… faux. Vous n’avez pas besoin de trouver une maison pour demander un prêt et obtenir une pré-approbation d’un prêt hypothécaire.

En fait, vous seriez dans une bien meilleure position si vous obteniez un financement avant de faire vos achats. Pour commencer, vous connaissez déjà le montant qu’une banque, une coopérative de crédit ou un autre prêteur est prêt à vous prêter. Et connaître cette limite vous permettra de cibler les maisons qui correspondent à votre budget. Cela vous aidera à définir des attentes réalistes afin que vous ne tombiez pas accidentellement amoureux de ce manoir de Malibu. De plus, vous ne serez pas pressé lorsque vous serez pré-approuvé (contrairement lorsque vous essayez de conclure une transaction). Ainsi, vous pouvez librement magasiner et comparer différentes offres, ce qui peut vous faire bénéficier d’un taux hypothécaire réduit. Les recherches de Freddie Mac révèlent que les personnes qui comparent au moins deux devis peuvent économiser jusqu’à 600 $ par an. Les économies potentielles sont plus élevées (plus de 1 200 $) pour les personnes qui comparent quatre devis ou plus.