Vous n’avez pas besoin d’un acompte de 20 % pour acheter une maison

Parmi les conseils les plus importants pour les acheteurs d’une première maison : vous ne devriez pas suivre tous les conseils que les gens vendent. Pensez que vous devez amasser suffisamment d’argent pour verser un acompte important. Alors que de nombreux Américains pensent qu’un minimum de 20 % est une exigence, la mise de fonds médiane pour les acheteurs d’une première maison est en réalité la moitié de ce montant, selon la National Association of Realtors.

L’acompte correspond au montant réel que vous déboursez de votre compte bancaire pour acheter la maison de vos rêves. Il est calculé en pourcentage du prix d’achat. Et il y a des avantages à établir un budget et à épargner pour une mise de fonds plus importante. Plus vous déposez d’avance, plus vous paraissez en sécurité financière aux prêteurs. Cela signifie que vous obtiendrez probablement un meilleur taux d’intérêt et un prêt hypothécaire mensuel moins élevé. De plus, cela vous donne une plus grande valeur nette dans votre nouveau logement. Mais la raison pour laquelle un cinquième du prix d’achat de votre maison est considéré comme le chiffre magique est que tout montant inférieur oblige également les emprunteurs à payer une assurance hypothécaire privée, un paiement supplémentaire déterminé par votre prêteur.