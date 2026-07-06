Vous n’avez pas besoin d’un acompte de 20 % pour acheter une maison

Parmi les conseils les plus importants pour les acheteurs d’une première maison : vous ne devriez pas suivre tous les conseils que les gens vendent. Pensez que vous devez amasser suffisamment d’argent pour verser un acompte important. Alors que de nombreux Américains pensent qu’un minimum de 20 % est une exigence, la mise de fonds médiane pour les acheteurs d’une première maison est en réalité la moitié de ce montant, selon la National Association of Realtors.
L’acompte correspond au montant réel que vous déboursez de votre compte bancaire pour acheter la maison de vos rêves. Il est calculé en pourcentage du prix d’achat. Et il y a des avantages à établir un budget et à épargner pour une mise de fonds plus importante. Plus vous déposez d’avance, plus vous paraissez en sécurité financière aux prêteurs. Cela signifie que vous obtiendrez probablement un meilleur taux d’intérêt et un prêt hypothécaire mensuel moins élevé. De plus, cela vous donne une plus grande valeur nette dans votre nouveau logement. Mais la raison pour laquelle un cinquième du prix d’achat de votre maison est considéré comme le chiffre magique est que tout montant inférieur oblige également les emprunteurs à payer une assurance hypothécaire privée, un paiement supplémentaire déterminé par votre prêteur.
Comment déterminer la meilleure mise de fonds pour votre maison
Bien qu’il soit plus amusant de fantasmer sur la cuisine de vos rêves et sur le nombre de salles de bains que vous pouvez vous permettre, déterminer votre mise de fonds est un élément clé de votre préparation à l’achat d’une maison. Le montant que vous verserez dépend du type de prêt hypothécaire qui vous convient. Avec un prêt hypothécaire conventionnel à taux fixe, vous paierez le même taux d’intérêt pour la totalité du prêt de 10, 15, 20 ou 30 ans. Pendant ce temps, avec un prêt hypothécaire à taux variable, le taux d’intérêt changera en fonction des conditions du marché. Un acompte de 3 à 20 % est standard pour ces prêts.
Ceux qui recherchent dans une zone plus rurale pourraient obtenir un prêt du ministère américain de l’Agriculture sans mettre d’argent de côté. Il en va de même pour les vétérans de l’armée américaine et les militaires actifs, qui sont éligibles à un prêt VA garanti par le ministère américain des Anciens Combattants. Une autre option idéale pour les premiers acheteurs est un prêt de la Federal Housing Administration. Assuré par le gouvernement fédéral, il peut être garanti pour aussi peu que 3,5 % de mise de fonds. Calculer les chiffres peut certainement sembler intimidant. Ainsi, même si vous pouvez absolument faire le calcul, il peut s’avérer payant de travailler avec un expert financier. Non seulement ils peuvent décrire vos options, mais ils peuvent même vous aider à trouver des programmes d’aide à la mise de fonds.